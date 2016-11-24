Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивостокская прокуратура в работе коммерческой компании нашла несколько правонарушений
Прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства, в ходе которой выявлены нарушения в сфере оплаты и охраны труда в деятельности ООО «Глобал Экспорт Эдженси», сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Приморской прокуратуры.
В ходе проверки установлены факты несоблюдения сроков выплаты заработной платы, невыплаты компенсации за нарушение сроков, отсутствие утвержденной формы расчетного листка.
Также предприятием допущены нарушения в сфере охраны труда. Так, работодатель не обеспечил проведение специальной оценки условий труда, а также не организовал проведение инструктажа на рабочем месте, не разработал и не утвердил инструкции по охране труда.
В связи с тем, что выявленные прокуратурой района нарушения ставят под угрозу гарантированные права граждан на оплату и охрану труда, прокуратурой внесено представление.
Руководителю юридического лица направлены уведомления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ и ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ.
Результаты рассмотрения актов реагирования и фактическое устранение выявленных нарушений находятся на контроле в прокуратуре района.
Иван КРЫШАН.
Новости тематики
- Владивостокская прокуратура в работе коммерческой компании нашла несколько правонарушений
- Китай простерилизует Приморье
- Приморцев приглашают на мастер-класс корейских флористов
- 20% рынка наружной рекламы хотят отдать малому бизнесу
- Примтеплоэнерго оштрафовали на 57 тыс. рублей
- Во Владивостоке реконструируют подпорные стены
- Капитальный ремонт Владивостокского цирка завершат до конца 2017 года
- В Приморье нечего будет пощелкать
- В игорную зону "Приморье" удалось заманить инвестора из Камбоджи
- Во Владивостоке начали гонять бабушек за несанкционированную торговлю
Новости раздела
- Владивостокская прокуратура в работе коммерческой компании нашла несколько правонарушений
- В Приморье практически невозможно найти готового специалиста
- Глава АСИ: Перевод госуслуг в электронный вид - ключевой резерв развития бизнеса в регионах
- В Приморье уплата налогов уходит в облака
- Налоги можно оптимизировать. Законно
- "Вышибалы долгов" могут уйти с рынка Приморского края
- Владельцы недвижимости за все заплатят
- Профессионалов объединяет "Альянс строителей Приморья"
- Продажа аэропорта Владивосток становится реальностью
- Регионы смогут пересматривать кадастровую оценку
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стало известно, что будет с Владивостоком, если на него сбросят ядерную бомбу (фото)
- Крокодил в Свободном порту Владивосток не ловится
- Улететь из Владивостока становится все сложнее и сложнее
- Капремонт в Приморье с 1 января резко подорожает
- Владивостокский порт поработал на китайскую атомную электростанцию
- Во Владивостоке работников Следственного комитета поблагодарили за арест Улюкаева (фото)
- Суд над охранниками Пушкарёва превращается в посмешище
- Игроки "Луча-Энергии" отказались выходить на поле, но потом победили
- Землей в Приморье активно интересуются жители Якутии
- "Вышибалы долгов" могут уйти с рынка Приморского края