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Владивостокская прокуратура в работе коммерческой компании нашла несколько правонарушений

24 Ноября 2016, 18:29 | Приморье

Прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства, в ходе которой выявлены нарушения в сфере оплаты и охраны труда в деятельности ООО «Глобал Экспорт Эдженси», сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Приморской прокуратуры.

В ходе проверки установлены факты несоблюдения сроков выплаты заработной платы, невыплаты компенсации за нарушение сроков, отсутствие утвержденной формы расчетного листка.

Также предприятием допущены нарушения в сфере охраны труда. Так, работодатель не обеспечил проведение специальной оценки условий труда, а также не организовал проведение инструктажа на рабочем месте, не разработал и не утвердил инструкции по охране труда.

В связи с тем, что выявленные прокуратурой района нарушения ставят под угрозу гарантированные права граждан на оплату и охрану труда, прокуратурой внесено представление.

Руководителю юридического лица направлены уведомления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ и ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

Результаты рассмотрения актов реагирования и фактическое устранение выявленных нарушений находятся на контроле в прокуратуре района.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: правонарушения  зарплата  долги 



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