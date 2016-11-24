В Приморье практически невозможно найти готового специалиста

Несмотря на перспективность, молодые сотрудники имеют ряд качеств, осложняющих взаимоотношения с работодателем

Молодые специалисты, устраивающиеся на работу, нередко становятся настоящей головной болью кадрового отдела. Специфика подбора и мотивации молодежи значительно отличает от той, которая применяется к старшим сотрудникам. По каким причинам возникает конфликт поколений, выяснила Деловая газета «Золотой Рог».

На трудовом рынке Приморского края сформировалась ситуация, когда практически невозможно найти готового специалиста. Работодатели предпочитают не тратить время на бесплодные поиски профессионала и начинают своими силами растить идеального сотрудника. И, как показывает практика, хорошо растут такие работники из зеленых выпускников вузов, поэтому молодежь становится для компаний ценным ресурсом, обладающим большим потенциалом.

«Молодые специалисты – это особая категория сотрудников, – считает заместитель гендиректора по управлению персоналом и общим вопросам ООО «Транснефть – Дальний Восток» Таяр БЕКТИМИРОВ. – Их основным преимуществом является уникальное сочетание личностных (энергичность, активная жизненная позиция, энтузиазм, целеустремленность, инициативность, коммуникабельность, настойчивость) и деловых качеств (амбициозность, работоспособность, мобильность). К тому же у молодых специалистов отсутствуют стереотипы в работе, они легко адаптируются к новым условиям и воспринимают новую информацию».

Завышенные запросы

Несмотря на перспективность, молодые сотрудники имеют ряд качеств, осложняющих взаимоотношения с работодателем. «Ключевой проблемой современных выпускников вузов выступают необоснованно завышенные ожидания. Они красной нитью проступают в требованиях к зарплате и условиям труда, – отмечает главный специалист управления персоналом ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» Максим КИРЕНКО. – В то же время молодые специалисты не спешат повышать свой профессиональный уровень и выполнять более сложную работу. Они хотят получать зарплату выше среднего за функционал рядового работника, при этом игнорируя материальное стимулирование за сверхурочную работу. Большинство молодых людей предпочитают не перенапрягаться и ждут высокой оплаты уже за то, что они устроились на предприятии».

Согласен с этим утверждением и коммерческий директор сети магазинов «Домотехника» Евгений ТРЕГУБОВ. «Молодежь себя переоценивает и считает, что труд выпускников вузов должен оплачиваться наравне с опытными сотрудниками. При этом нет осознания, что высокая зарплата предполагает профессионализм», – сетует менеджер.

Впрочем, другие эксперты этого мнения не разделяют и считают стереотипом. «На мой взгляд, выпускников вузов, которые предъявляют необоснованные требования к зарплатам, сегодня единицы. Бывает, что студент не может сформулировать, что он хочет, но ему на помощь приходят специалисты. Например, на базе учебных заведений функционируют консультационные центры, которые объяснят, как правильно оформлять резюме. В рамках программ обучения проводятся беседы студентов с работодателями, учащиеся также проходят стажировки на предприятиях. То есть у выпускников сегодня имеется довольно четкое представление о будущем месте работы, и требования к своему рабочему месту они предъявляют адекватные», – уверена руководитель регионального центра «Старт-карьера ВГУЭС» Виктория НИКОЛАЕВА.

Соглашаются с этим и работодатели, в коллективе которых превалирует молодежь. «На мой взгляд, сейчас студенты более подготовлены к поиску работы, чем 10 лет назад. Работать начинают еще во время учебы, заодно и практику проходят. За это время появляется понимание, что работодатель готов платить за результат труда, за профессиональные навыки и знания в совокупности, а не просто за диплом специалиста», – говорит директор по персоналу компании «АльянсТелеком» Наталья САВЧЕНКО.

Трудовое бескультурье

Еще одной проблемой молодых сотрудников является отсутствие трудовой культуры. «Они привыкли распоряжаться временем по своему усмотрению, поэтому молодому поколению очень сложно перенять корпоративную культуру предприятий, привыкнуть к жесткому графику, соблюдать дисциплину и выполнять задачи в срок, – говорит Максим Киренко. – Испытывает молодежь сложности и в коммуникации: частое общение в виртуальном пространстве сводит к минимуму опыт живого общения. Отсюда появляется нехватка коммуникативных навыков, что влечет неумение решать конфликтные ситуации и выстраивать отношения в коллективе».

Директор сети магазинов «ПримХобби» Светлана КОШЕЛЕВА отмечает, что из-за недостатка дисциплинированности молодому поколению нужен постоянный контроль. «Молодые люди способны быстро схватывать задачу, демонстрировать высокие результаты и проявлять эффективность «за троих». Но, к сожалению, этот эффект держится, пока молодых сотрудников контролируют. Без человека, который наблюдает за каждым шагом, они скучают на работе и становятся крайне неэффективными», – сетует Кошелева.

Из-за неумения соблюдать рабочий ритм большинство молодежи ориентируется на быстрый результат, которого можно достичь выполняя интересные задачи. «Сегодня выпускники вузов стремятся сделать молниеносную карьеру, пытаясь выиграть в финансовом плане, порой не задумываясь о том, что для того, чтобы стать настоящим профессионалом своего дела, необходимо поступательно выстраивать работу, порой начиная с самых «низов», – поделился мнением Бектимиров.

Соглашается с этим и представитель ДЦСС. «Допуск к более интересным (а значит, и сложным) задачам получают сотрудники, освоившие азы профессии. Молодые специалисты часто не понимают, что этот профессиональный путь начинается не с масштабных проектов, а с монотонной и на первый взгляд скучной работы», – говорит Киренко.

Работа не в приоритете

Если для старшего поколения работа – основа жизни, то для молодых людей она выступает только одной из составляющих. А раз работа не выступает основой жизни, к выбору профессии молодые люди подходят достаточно легкомысленно. «К сожалению, на выбор профессии среди молодежи влияют не склонности и призвание, а мнение родителей, сверстников, успешное прохождение ЕГЭ. Это приводит к тому, что в университеты поступают люди,практически не заинтересованные в учебном процессе; отсюда и низкая успеваемость, и маленький процент выпускников, работающих по специальности», – делится Максим Киренко.

К тому же сегодня технологии позволяют менять место работы за один день, и если ожидания не оправдываются, молодежь без сожалений идет в другую компанию или меняет сферу деятельности. Поэтому молодые специалисты внимательно прислушиваются к своим ощущениям, чтобы понять, комфортно им с работодателем или нет. «Заинтересовать их работой довольно сложно, да и одними деньгами эту проблему не решить, – уверена Светлана Кошелева. – Молодым сотрудникам важны отношения в коллективе, общая культура. Надо также понимать, что на работу они смотрят как на промежуточное звено и «еще определяются». Им нужно помочь сделать выбор, дать понять перспективы и преимущества работы в компании, чтобы они выбрали именно вас».

«Искать себя» молодые люди могут не только в родном городе, но и в крупных мегаполисах. «Многие молодые сотрудники стараются уехать в Москву или Санкт-Петербург. При этом ребята не осознают, что в столице их никто не ждет, и для того, чтобы стать успешным, придется много работать и буквально отвоевывать место под солнцем не только у жителей Москвы, но и у такой же амбициозной молодежи со всей России», – делится Трегубов.

Опыт не для передачи

Впрочем, далеко не все предприниматели считают, что современная молодежь отличается какими-то негативными или позитивными чертами. «Когда я начинал работу в ресторанном бизнесе, основную долю сотрудников составляли ребята 1986-1988 годов рождения, сейчас – 1996-1998. В целом, я не вижу особой разницы между тем, какая молодежь была десять лет назад, и тем, какая она сейчас. Все молодые люди обладают набором качеств, присущим молодежи: они оптимистичные, слега ветреные и легкомысленные, в какой-то мере дерзкие, гибкие, в большинстве своем безынициативные. И следующему поколению будут характерны эти же черты», – уверен директор Zuma Consulting Сергей ИЦКОВ.

И пока в воздухе витает философский спор о том, плоха или хороша современная молодежь, в компаниях остается вполне реальная проблема. Как передать молодым сотрудникам знания и опыт старшего поколения? «Старшее поколение не горит желанием передавать накопленный опыт молодым работникам, - делится своими наблюдениями Максим Киренко. - Боязнь оказаться невостребованным, вырастив конкурента, сводит на нет процесс наставничества, поэтому многие сотрудники отказываются быть менторами либо исполняют эту роль вполсилы. Поэтому перед предприятиями стоит двуединая задача: выработать систему не только адаптационных мер для новичков, но и систему стимулирования опытных сотрудников, передающих свои знания», - поделился Максим Киренко.

Именно такая система становится залогом успешной работы компании и сводит на нет конфликты поколений. «Знания и опыт старшего поколения должны объединяться с новаторскими идеями молодежи, становясь крепким фундаментом для своевременного решения важных производственных задач. А задача работодателя как раз и заключается в организации взаимовыгодного сотрудничества поколений», - резюмирует Таяр Бектимиров.

ВЗГЛЯД РАБОТОДАТЕЛЯ

Евгений ТРЕГУБОВ, коммерческий директор сети магазинов «Домотехника»:

- На мой взгляд, сегодня найти грамотных молодых сотрудников достаточно сложно. Связано это либо с падением уровня образования, либо с переоценкой ценностей нового поколения.

Для многих молодых людей работа не является приоритетом: на первый план выходят другие сферы жизни, которые приносят им намного больше удовлетворения. В свою очередь, отсутствие удовлетворения от работы приводит к тому, что молодежь редко проявляет активность и интерес в выбранной сфере деятельности.

Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.