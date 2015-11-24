Министр юстиции поблагодарил приморских юристов за социальную сознательность

Координационное совещание по вопросу реализации в Приморском крае Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» состоялось во Владивостоке под председательством Министра юстиции Российской Федерации Александра КОНОВАЛОВА. В работе совещания приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, нотариального, адвокатского и научного сообществ, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу Минюста РФ.

Вице-губернатор Александр ЛОСЬ, поприветствовавший участников совещания, подчеркнул, что каждый человек имеет право на защиту. «Важно, чтобы бесплатная юридическая помощь была оказана всем, кто в ней нуждается. Особенно людям с небольшими доходами и тем, кто живет в отдаленных районах края», - акцентировал заместитель главы региона.

В соответствии с законом «Об обеспечении оказания юридической помощи на территории Приморского края», подписанным губернатором Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ, услуги профессионального юриста предоставляются бесплатно ветеранам Великой Отечественной войны, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, инвалидам I и II групп, недееспособным гражданам, Героям труда РФ, усыновителям и людям, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, другим категориям граждан.

Министр юстиции России Александр Коновалов поблагодарил участников государственной и негосударственной систем правовой помощи населению, отметив социальную значимость этой работы, а также подчеркнул, что главным должно стать содержание и качество оказываемой юридической помощи различным категориям граждан.

Анна КУЗНЕЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.