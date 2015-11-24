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Губернатор пообещал агробизнесу поддержку
Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в рамках рабочего визита в Хорольский муниципальный район встретился с местными предпринимателями, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
«Следующий год будет достаточно напряженным, но все социальные обязательства мы сохраним в полном объеме: 70 процентов бюджета будет направлено на различные социальные выплаты, потому что мы понимаем, что людей необходимо поддерживать. В том числе на поддержку сельского хозяйства в 2016 году будет направлено более 3 миллиардов рублей с учетом средств федерального бюджета. В частности, запланированы субсидии на техническую и технологическую модернизацию, производство продукции животноводства, растениеводства, семеноводство и другие. Продолжим поддержку семейных ферм, а также программу по улучшению жилищных условий в сельской местности», - заверил губернатор.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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