Губернатор пообещал агробизнесу поддержку

Губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в рамках рабочего визита в Хорольский муниципальный район встретился с местными предпринимателями, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

«Следующий год будет достаточно напряженным, но все социальные обязательства мы сохраним в полном объеме: 70 процентов бюджета будет направлено на различные социальные выплаты, потому что мы понимаем, что людей необходимо поддерживать. В том числе на поддержку сельского хозяйства в 2016 году будет направлено более 3 миллиардов рублей с учетом средств федерального бюджета. В частности, запланированы субсидии на техническую и технологическую модернизацию, производство продукции животноводства, растениеводства, семеноводство и другие. Продолжим поддержку семейных ферм, а также программу по улучшению жилищных условий в сельской местности», - заверил губернатор.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.