Что посеешь, то и проблема

Как соединить интересы государства и бизнеса в ключевой сельскохозяйственной отрасли - семеноводстве

В тени громких заявлений об очередных приоритетах развития российского агропрома, звучавших все последние годы, оставались вопросы едва ли не ключевой отрасли сельского хозяйства - семеноводства, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Специалисты напрямую связывают рентабельность производства с эффективностью используемых семян, а вклад селекции в повышение урожайности оценивается ими примерно в 30-70 процентов. А это значит, что никаких задач импортозамещения продовольствия решить по большому счету невозможно, не решив вопросы импортозамещения семян. Ведь, по некоторым оценкам, в Приморском крае до 90% используемых семян являются продуктами иностранных селекционеров, в основном Китая, реже Канады, Германии.

Спорный опыт

Хаос в практике использования семян приморскими хозяйствами привел к тому, что сегодня подавляющее большинство гектаров засеивается так называемыми несортовыми семенами. По оценкам Россельхозцентра, на рисовых полях таких семян используется от 70 до 90% и до недавнего времени до 70% - на соевых полях. Ситуация с семенами сои стала меняться буквально пару лет назад, когда компания «Мерси Трейд» начала свои опыты, засеяв в экспериментальном порядке десятки новых для Приморья сортов. Следствием этих экспериментов, по мнению специалистов Россельхозцентра, стало сокращение несортовых семян этой культуры в посевах на полях края до 40-50%.

В то же время эти эксперименты вызвали неоднозначную, если не сказать резче, оценку некоторых специалистов, прежде всего представителей науки и чиновников, ответственных за семеноводство. В складывающейся практике они усмотрели не только нарушения законодательства, но и угрозу действующей в стране системе, вернее сохраняющимся еще пока остаткам прежней, советской, системы семеноводства.

Прежняя система состояла из нескольких звеньев. Селекционеры в НИИ производили оригинальные семена, затем из них получали так называемые элитные семена на полях специальных предприятий - элитхозов, третьим звеном были семеноводческие предприятия, производившие из «элиты» семена первой репродукции, которые, собственно, и поступали в различные хозяйства края, выращивающие растениеводческую продукцию.

Сегодня этой системы нет. От нее остался только производитель оригинальных семян - Приморский НИИ сельского хозяйства, который вынужден по мере сил закрывать и проблему производства элитных семян.

- По нашим расчетам, производство оригинальных семян, то, что должно сделать научное учреждение для обеспечения планового сортообновления, достаточно, - говорит заместитель директора по научной работе ПримНИИСХ Алексей ЕМЕЛЬЯНОВ. - Другое дело - дальше система не работает, ее никто не регулирует, хотя есть федеральный закон о семеноводстве, есть краевой закон. Нам нужно продать продукцию, по сути мы должны реализовывать ее в элитхозы, а мы продаем тем, кто приходит с деньгами. Те сорта, которые мы производим, включены в Госреестр селекционных достижений РФ, они сопровождаются сертификатом, наши покупатели получают государственную субсидию на приобретение наших семян, но в дальнейшем они в лучшем случае ведут внутрихозяйственное семеноводство и не производят семена для реализации. Поэтому складывается впечатление, что семян нет. И действительно, их количества для производства товарной продукции недостаточно, но на уровне производства оригинальных семян - достаточно. Следующие звенья нужно отслеживать, регулировать и поддерживать. На самом деле, у нас в крае этим никто не занимается. А когда бизнес видит, что власть слаба, он идет по пути наименьшего сопротивления.

Долгосрочное отставание

В то же время сельхозпроизводители объясняют свой выбор в пользу иностранных семян совсем другими причинами. Проблемы с приобретением местных семян в НИИ, в общем-то, нет. Но почему же при этом они все-таки предпочитают часто искать семена за пределами Приморского края, в том числе за границей? Разве не проще было бы им приобрести их здесь и получить к тому же еще и субсидию?

- Возьмем тот же рис, мы проверяем его посевные качества в нашей лаборатории, - пояснили «Золотому Рогу» в Россельхозцентре. - Через наши руки все семена проходят, которые мы сертифицируем. Если наш рис на десятый день всходит, а китайский - на третий, если на поле китайский рис дает 70 центнеров, а у нас - 30 по кругу, понять хозяйства в этом случае можно.

По оценкам сельхозпроизводителей, состояние селекции семян в стране сегодня находится на уровне 60-х годов прошлого века. Преодолеть это отставание быстро, по их мнению, можно только в одном случае - если идти по «китайскому пути», т.е. по пути воровства достижений зарубежной науки. В противном случае преодоление отставания займет долгие годы. Собственно, это воровство в какой-то степени и происходит, т. е. сельхозпроизводители зачастую используют нелегально китайские семена, вывозя их из КНР не без рисков для себя.

Но даже если эта оценка сильно преувеличивает отставание и наши научные учреждения вполне способны конкурировать с мировыми селекционными центрами по эффективности производимых сортов, то не заметить отставания их предложения в целом от существующего сегодня спроса на рынке невозможно. Сельхозпроизводители говорят об ограниченном выборе местных семян, например, по скорости созревания: «Нужны ранние сорта и ультраранние, а чьи они будут - китайские, немецкие, канадские или приморские, - без разницы». Или еще они говорят о том, что нет у нас предложения семян высокобелковых сортов сои. А такая соя, кстати, является высоко востребованной на рынках соседних стран, и за нее иностранные покупатели готовы платить большие деньги.

В чем государственный интерес?

Собственно, позиция сельскохозяйственной науки в отношении семеноводства выстроена на бесспорных аргументах: страна наша не сможет стать независимой от импортного продовольствия, если сельхозпроизводство зависит от импорта семян. А значит, именно государство должно выстроить, точнее возродить, систему, а пока оно готовится этим заняться, нужно прямо сейчас в соответствии с законом строго контролировать использование семян хозяйствами. «Семеноводство - это государственная функция, это не сфера бизнеса, это сфера государственной политики продовольственной безопасности страны», - считают в ПримНИИСХ.

А между тем достигнутый показатель по урожайности в компании «Мерси Трейд», использующей в первую очередь сорта канадской селекции, подтверждался неоднократно. И в этом году средняя урожайность сои на полях этой компании составила 25 центнеров с гектара. Это довольно высокий результат, приближающийся к мировым стандартам (лидер - США, 29 центнеров с гектара).

Но вот средняя урожайность сои в хозяйствах Приморья, по данным департамента сельского хозяйства, в этом году показала всего лишь 13 центнеров с гектара. И это при том, что в этот средний краевой показатель включены результаты и тех крупных сельхозпроизводителей, средняя урожайность у которых находится на уровне показателей «Мерси Трейд». Например, на полях, принадлежащих трем предприятиям Василия ТОЛОЧКИ, при средней урожайности в те же 25 центнеров, на некоторых участках удалось получить даже 34 центнера с гектара. Почему же средний краевой показатель столь низкий? Что стоит за этим показателем: недостоверные данные или крайне низкая эффективность?

Эффективная модель

Приморский край, как известно, является самой благоприятной по климатическим условиям территорией для выращивания сои в стране. Это подтвердила недавно и известная на весь мир канадская семеноводческая компания Prograin, выбравшая для производства своих семян для российского рынка именно приморские земли. Уже второй год компания заключает контракты с приморскими сельхозпредприятиями по выращиванию семян сои, выстраивая, кстати, таким образом систему без участия государства.

- Prograin - это вертикально интегрированная компания, которая не только выращивает качественные семена, но и занимается их реализацией, - рассказывает директор ООО «Совхоз «Искра» Евгений НИКИФОРОВ. - У нее создана сеть представительств, в том числе в России, которые заключают договоры с дилерами, занимающимися продвижением их продукции. А мы встроены в эту цепочку. В России сложно заниматься реализацией семян, и нам выгодно выращивать их под заказ. Мы, конечно, работаем не только с канадскими семенами, берем также в нашем институте «суперэлиту» и выращиваем «элиту». Урожайность у семян нашей селекции тоже хорошая. Но смогу ли я их продать? Тем не менее каждый год я беру российские семена в основном для того, чтобы подстраховать свое хозяйство на случай каких-нибудь возможных санкций или других ограничений в отношении иностранный семян. Наши поля засеяны на 80% семенами канадской селекции. Мне интересно, чтобы была линейка сортов, а не один-два сорта.

По мнению руководителя приморского филиала Россельхозцентра Галины БУХАНИСТОЙ, оптимальный путь решения проблем с семеноводством и наведением порядка в отрасли - это введение системы госзаказов. Как в этом случае будет формироваться госзаказ, не очень понятно, если в крае до сих пор остается немало хозяйств, не заключающих договоров с департаментом сельского хозяйства, отказывающихся фактически от господдержки как таковой. Не породит ли госзаказ для них дополнительных рисков?

- Сейчас сельхозтоваропроизводители работают разрозненно, каждый выживает самостоятельно, - говорит Евгений Никифоров. - А если будет создаваться какая-то структура, мы готовы в нее войти и выращивать семена. Государство, конечно, может вырастить семена, но дальше цепочка обрывается. Кто будет заниматься их продвижением? У российских компаний, работающих с гербицидами, удобрением, есть опыт такого продвижения. Если бы они включили и это направление в свой бизнес, мне было бы интересно с ними работать.

Каналом продвижения семян и, кстати, не только их, по мнению сельхозпроизводителей, могли бы стать учебные центры для фермеров, представителей прежде всего малого сельскохозяйственного бизнеса, где они могли бы знакомиться с новыми технологиями, услышать рекомендации, получить консультацию. Но пока дальше разговоров дело, увы, не идет.

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.