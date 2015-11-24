Дом на улице Олега Кошевого приютит сирот

Во Владивостоке завершается реализация 3-го этапа проекта группы домов, строящихся на средства краевого и федерального бюджетов, на ул. Олега Кошевого (вблизи пл. Окатовой), пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Это 25-этажный каркасно-монолитный дом на 240 квартир, из которых около 80 однокомнатных квартир, как сказал вице-губернатор Приморья Олег ЕЖОВ, предполагается предоставить для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Остальные квартиры здесь будут распределены по участникам других целевых программ, в рамках которых осуществлялось строительство этого дома. Всего здесь 144 1-комнатные квартиры, 50 - двухкомнатных и 46 - трехкомнатных.

В настоящее время в этом доме заканчиваются отделка и оборудование квартир. Завершено благоустройство территории. Поскольку строительство здания велось под ключ с установкой в квартирах плит и сантехники, то сразу же после Нового года они будут готовы к заселению.

Что же касается вообще строительства жилья для сирот в Приморском крае, то стоит отметить, что его с каждым годом строится и предоставляется все больше. Если в 2011 г. ключи от квартир получили 234 человека этой льготной категории, то в 2012-м - 268, в 2013-м - 294, в 2014-м - 460. И в этом году предполагается их выдать еще не менее чем шестистам очередников. То есть за пять лет - около 1856 квартир. В последующие два года для сирот запланировано построить еще около 800 квартир.

На три года, 2015-2017 гг., на строительство жилья для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в бюджете запланировано 2 млрд рублей. Как отметил Олег Ежов, «в 2015 году на эти цели выделено более 900 миллионов рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 683 миллиона. В следующем году на обеспечение жильем сирот предусмотрено более 537 млн рублей, из которых более 300 миллионов - из бюджета Приморья».

По данным департамента образования и науки Приморского края, с начала этого года квартирами по этой программе обеспечены уже 321 человек. Помимо предоставления жилья в новых домах, в 16 муниципальных образованиях края предоставляются квартиры, приобретаемые на вторичном рынке.

Новое жилье в этом году помимо Владивостока строится для сирот в п. Тавричанка Надеждинского района и в г. Находке, где к Новому году намечено сдать четыре современных многоквартирных дома и предоставить сиротам еще 144 квартиры.

В минувший четверг вопрос обеспечения жильем детей-сирот был обсужден на комитете по социальной политике и защите прав граждан Законодательного Собрания Приморского края.

Заместитель директора департамента градостроительства Приморского края Антон ПИЧКУР отметил, что специалисты департамента считают: строительство нового жилья под программу - это более эффективное расходование бюджетных средств, чем покупка его на вторичном рынке: «Стоимость жилья в таком случае составляет порядка полутора миллионов рублей с учетом стоимости инженерной инфраструктуры. К тому же качество жилья в новостройке, несомненно, выше, чем на вторичном рынке».

Депутаты поддержали такое решение проблемы. Председатель комитета Игорь ЧЕМЕРИС, в частности, сказал, что они «уверены: бюджетные средства выгоднее вкладывать в строительную отрасль Приморья, что послужит для нее дополнительным стимулом для развития и будет иметь мультипликативный эффект для экономики края».

В настоящее время для сирот строится еще два новых 36-квартирных дома в с. Покровка Октябрьского района. Здесь же решено возвести еще два таких же дома и сдать их уже в следующем году.

Помимо Покровки в следующем году новое строительство жилья для детей-сирот будет вестись в г. Находке, п. Пограничном, в г. Лесозаводске и п. Кавалерово. В других муниципалитетах края также подготовлено еще несколько площадок для этого строительства. При этом, как сказал Олег Ежов, выбирались те районы и муниципалитеты, где на протяжении многих лет новое строительство практически не велось и вторичный рынок не может предложить объекты, отвечающие требованиям покупки под программу.

Департамент градостроительства края предложил новый подход в решении вопроса жилья для сирот - участие в долевом строительстве в домах высокой степени готовности. Сотрудничество в этом с частным бизнесом, занимающимся инвестированием и строительством нового жилья, может сэкономить и деньги, и время, как отметил Антон Пичкур.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.