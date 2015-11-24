Строителей научат строить по закону

На строительном рынке Приморья устанавливаются новые правила игры

Власть серьезно взялась за строительную отрасль. Многочисленные скандалы между застройщиками и дольщиками, конфликты из-за земли и так далее уже давно говорят о том, что отрасль требует обновленных правил игры. Для этого сегодня разрабатывается профильная «дорожная карта». А доносить до строителей новые правила приходится порой и лично вице-губернатору Приморья Олегу ЕЖОВУ, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Как считает курирующий строительство вице-губернатор, отраслевая дорожная карта, работа в режиме единого окна учреждений, от которых зависит скорейшее решение вопросов разрешения и организации строительства конкретных объектов, - это серьезный прорыв строительной отрасли региона в цивилизованное будущее.

«Мы создаем недостающее звено между проектной стадией и прохождением госэкспертизы - связующее при принятии решения о строительстве или реконструкции того или иного объекта. Это своего рода служба сопровождения заказчика по принципу «одного окна», понимающая весь механизм принятия решения о строительстве, от стадии проекта до ввода объекта в эксплуатацию», - сообщил Олег Ежов. По его мнению, такая практика объединяет всех участников строительного процесса и снижает перед застройщиками административные барьеры.

Новая единая политика в строительной сфере края, которая проводится администрацией Приморья, диктует усиление оптимизации госуслуг при строительстве капитальных объектов. И в рамках этой оптимизации проводится сокращение госструктур, которые застройщику приходится пройти для сбора необходимого для получения разрешения на строительство пакета документов.

Еще в июле этого года было открыто первое такое «единое окно». КГАУ «Примгосэкспертиза» и администрация Владивостока заключили между собой соглашение о межведомственном взаимодействии по выдаче разрешений на строительство или реконструкцию объектов капстроительства. Разрешительная работа пошла живее, и застройщики краевого центра уже почувствовали живительную силу «единого окна». В итоге теперь в порядке вещей стало, что застройщик подает одновременно два заявления - на межведомственную комиссию с просьбой рассмотреть проектную документацию и на выдачу разрешения на строительство.

Если у комиссии нет серьезных претензий к документации, то сразу же принимается решение о выдаче разрешения. Если же есть замечания, то предлагается оперативно их устранить. При этом замечания от специалистов муниципалитета и госэкспертизы объединяются, что исключает в дальнейшем потерю времени, если бы эти замечания выдавались как прежде: вслед за устранением одних замечаний следовали другие. Руководитель КГАУ «Примгосэкспертиза» Надежда ДЬЯКОВА считает, что разрешительная работа в режиме «единого окна» позволит заказчику экономить 3-6 месяцев, поскольку ранее до устранения всех недостатков ему приходилось проходить всю разрешительную цепочку по несколько раз.

Опыт первого такого «единого окна» будет учтен еще в четырех муниципалитетах Приморья, где новые «окна» должны появиться в ближайшее время. На днях краевое учреждение «Примгосэкспертиза» сообщило, что собирается подписать соглашения о межведомственном взаимодействии по выдаче разрешений на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства с Артемовским, Находкинским, Уссурийским городскими округами и Надеждинским районом. Уже в скором времени застройщики в этих муниципалитетах смогут получать заключение госэкспертизы по проектной документации и разрешение на строительство через одну госструктуру. То есть для них, как и для владивостокского застройщика, тоже будет исключено прежнее бесконечное хождение по многочисленным инстанциям, ранее необходимое для получения разрешения на строительство. Станет не нужен второй пакет документов, который подается в муниципалитет, и, конечно, значительно сократятся сроки и издержки строительства от начала проектирования до ввода объекта в эксплуатацию.

Безусловно, в дальнейшем система «единого окна» при прохождении проектами госэкспертизы и получении разрешений на строительство должна охватить все муниципалитеты края.

С начала этого года в Приморье был усилен контроль за соблюдением застройщиками требований градостроительного законодательства. С начала года работниками регионального строительного надзора было проведено более 1,5 тысяч проверок строящихся объектов и за выявленные нарушения выписано штрафов на сумму более 33 миллионов рублей.

Очередное серьезное нарушение, которое инспекция выявила во Владивостоке, послужило поводом для серьезного скандала. Оказалось, что в районе ул. Посьетской, 29 шло несанкционированное строительство нового здания. При проверке застройщик не смог предъявить исходно-разрешительной документации. К тому же на объекте были выявлены факты грубейших нарушений норм градостроительного законодательства. Кроме того, что застройщика было решено оштрафовать, инспекция инициировала судебное разбирательство с целью признания этого объекта самовольной постройкой и его сноса.

Комментируя ситуацию с этим объектом, вице-губернатор края Олег Ежов подчеркнул, что застройщики должны работать только в рамках законодательного поля, не выходя за них: «Я считаю абсолютно недопустимым строительство объектов при отсутствии исходно-разрешительной документации либо с нарушениями градостроительного законодательства. Краевая инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства строго пресекает такие попытки. Специалисты надзорного ведомства постоянно мониторят ситуацию... Наша задача - вывести всех застройщиков в правовое поле».

Он отметил, что миллионный штраф за возведение незаконной постройки и отклонение от утвержденной документации - уже это само по себе серьезное наказание, не говоря о потерях, которые «самовольщик» должен понести, потратив средства на начало незаконного строительства и на снос. И снос обязательно должен состояться, «если застройщик не устранит выявленные нарушения и не оформит необходимые документы»!

То есть у этого самостроя есть реальные шансы, что он разделит участь другого готовящегося к сносу незаконного объекта, строительство которого велось во Владивостоке в Почтовом переулке у исторического объекта - дома Элеоноры ПРЕЙ.

Олег Ежов считает, что для региональной власти очень актуально выстроить конструктивный диалог со строительным сообществом: «Строительная отрасль Приморья сегодня нуждается в качественно новых компетенциях. Мы организуем ряд обучающих семинаров на базе учебного центра Приморской государственной экспертизы для повышения правовой грамотности застройщиков и граждан. Убежден, что ситуацию легче предупредить, чем принимать меры по ее урегулированию. Также мы ведем серьезную работу по уменьшению административных барьеров для застройщиков».

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.