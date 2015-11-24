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За воздухом над Приморьем есть кому присмотреть
Федеральным законом № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» установлено, что атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей среды, являющимся неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Статьей 14 указанного федерального закона установлено, что загрязнение атмосферного воздуха химическими или биологическими веществами допускается только на основании разрешения, выданного компетентным органом, осуществляющим госуправление в области охраны окружающей среды.
На территории Приморского края такими органами являются Управление Росприроднадзора по Приморскому краю и департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края - в зависимости от принадлежности источника выброса вредных (загрязняющих) веществ к одному из видов государственного экологического надзора (федеральный и региональный соответственно).
Кроме того, одной из обязанностей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих стационарные источники выбросов, является обеспечение проведения инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и разработка предельно допустимых выбросов.
Таким образом, в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности для юридических и физических лиц - природопользователей устанавливаются нормативы допустимых выбросов, которые должны обеспечивать соблюдение нормативов качества окружающей среды.
За превышение установленных нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, а также за выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух без разрешения либо за выбросы с нарушением правил охраны атмосферного воздуха субъекты хозяйственной и иной деятельности в зависимости от размера причиненного окружающей среде вреда несут административную или уголовную ответственность.
Так, статьей 8.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность за выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения. Совершение указанного правонарушения влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей и административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста восьмидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей и административное приостановление деятельности на тот же срок.
Только за первое полугодие 2015 года Приморской межрайонной природоохранной прокуратурой выявлено свыше 70 нарушений закона в указанной сфере, виновные лица привлечены к административной ответственности на общую сумму 45 000 рублей.
Более того, отсутствие установленной санитарно-защитной зоны также образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена в виде штрафа или административного приостановления деятельности (ст. 6.3 КоАП РФ).
Уголовная ответственность за нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ, а также за нарушения эксплуатации установок и сооружений установлена статьей 251 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Отдельное внимание в ходе прокурорских проверок уделяется также наличию санитарно-защитных зон для предприятий, осуществляющих выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
При этом обстоятельством, способствующим совершению правонарушений в указанной сфере, зачастую является незнание сотрудниками экологических служб действующего природоохранного законодательства.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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