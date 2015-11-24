Приморская липа могла стать мишенью бизнес-разборок поставщиков меда

Спрос на дальневосточную липу может быть спланированной акцией по устранению конкурентов, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

- На липу в Приморье приходится 75-90% производства меда. По моему мнению, многократно возросший спрос иностранных заказчиков на древесину липы, притом что лесоматериалы из липы легко заменяются аналогичными сортиментами из осины и белой березы, является спланированной провокацией, направленной на снижение позиций, вплоть до устранения с рынка пчеловодческой продукции Приморского края и Российской Федерации и замены натурального меда суррогатами, в том числе и для российского потребителя. Это представляет реальную угрозу продовольственной безопасности РФ и подрывает здоровье населения России, - считает Маргарита ЧИПИЗУБОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.