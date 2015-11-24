В ТОР "Надеждинская" будет создан транспортно-логистический комплекс

К 2020 году в ТОР «Надеждинская» появится новый транспортно-логистический комплекс «Южный приморский терминал». Максимальный грузооборот комплекса составит 900 тысяч контейнеров в год и 1 430 тысяч тонн генеральных грузов. Общий объем инвестиций составляет 8,5 млрд рублей. Заявленные сроки реализации проекта 2016-2020 годы. На данный момент аналогичных предприятий на территории Приморского края нет, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Соответствующее соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская» между АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и инвестором ООО «Инком ДВ Логистик» было подписано 19 ноября.

Напомним, Корпорация с августа принимает заявки от резидентов, помогает выбрать подходящую территорию опережающего развития, сопровождает работу резидентов, обеспечивает бизнесменов всем необходимым и, что важно, наделена правом защищать их интересы в суде в спорах с органами власти. Всего за два с половиной месяца официально подано более 70 заявок от потенциальных резидентов на сумму более 260 млрд рублей. Из них уже подписаны первые 6 инвестиционных соглашений на 15,7 млрд руб. Ежедневно поступают новые обращения, регистрируются заявки.

Как отметил генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Александр КОРНЕЙЧУК, рассмотрение заявок от резидента составляет не более 15 дней. Прием заявок ведется в том числе в электронном виде - через сайт www.erdc.ru.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.