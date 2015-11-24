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Рыба пока не ощутила свободы в Свободном порту Владивосток
Месяц назад вступил в силу Федеральный закон «О свободном порте Владивосток». Какие предварительные результаты?
«С недавнего времени в морском порту Владивостока изменились правила прохода/проезда на территорию, а именно, попасть в порт людям без постоянно действующих пропусков можно только спустя сутки после подачи на рассмотрение заявления о намерениях прохода/проезда, что приводит к простою автомобилей у пункта пропуска, а это, в свою очередь, влечет за собой замедление выгрузки продукции с борта судна на автомобили», - сообщается в официальном обращении рыбопромышленной компании «Ролиз». Об этом пишет деловая газета "Золотой Рог".
Уже несколько дней у причалов рыбного порта стоят два транспортных рефрижератора - «Дорида» и «Кристал Атлантики» - их разгрузка затягивается. С предприятий взыскивается ежесуточный демерредж, а на подходе еще несколько груженых рыбопродукцией судов, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Сбои в оформлении рыбопродукции и замедление транспортировки рыбопродукции произошли по двум причинам.
Причина первая. Железнодорожная станция Мыс Чуркин задыхается от перенагрузки. Заместитель начальника ДВЖД по территориальному управлению Владивостокского региона Андрей Ваулин на совещании в администрации Приморского края проинформировал о том, что железнодорожники собираются «расшить тромб». Обнадеживающая новость - с большой степенью вероятности в инвестиционную программу ОАО «РЖД» на 2016-2017 годы будут включены работы по расширению станции Мыс Чуркин.
В 2012 году с таким предложением обратился к властям III Съезд работников рыбохозяйственного комплекса, в 2014 году аналогичное обращение направлял Российский союз промышленников и предпринимателей. Услышали?
Смена руководства в ОАО «РЖД», похоже, меняет отношение топ-менеджеров компании к главной «рыбной» станции России: 70% всей перевозимой по железной дороге рыбопродукции проходит через станцию Мыс Чуркин, а на ней до сих пор (!) стрелки передвигаются вручную - как при наркоме путей сообщения Кагановиче.
Причина вторая. 14 октября (через два дня после вступления в силу Федерального закона «О свободном порте Владивосток») Дальневосточное теруправление Росграницы своим приказом №150 изменило правила режима в морском грузо-пассажирском постоянном многостороннем пункте пропуска через государственную границу Владивосток.
В соответствии с пунктом 19 утвержденных правил «въезд в пункт пропуска и выезд из него лиц и транспортных средств осуществляется по пропускам, выдаваемым по согласованию с соответствующим отделением пограничного контроля», а в соответствии с пунктом 11 заявки на оформление разового пропуска должны направляться за 24 часа до планируемого времени въезда.
Результат - с 9 ноября ежесуточное количество автомобилей, въезжающих на территорию рыбных терминалов морского порта Владивосток для вывоза рыбопродукции, сократилось с 50 единиц до одной (!).
Сбои в подаче железнодорожного подвижного состава и новый порядок оформления пропусков для автотранспорта в порт привели к возникновению тромба.
В эти дни в Приморском крае работал заместитель Росграницы Олег Иванов, и краевые власти проинформировали его о том, что ведомственные документы Росграницы вступили в явное противоречие с Федеральным законом «О свободном порте Владивосток».
Сейчас идет промысел минтая и сельди, поэтому ритмичная работа железнодорожного узла Владивосток имеет особое значение. Поэтому необходимо в сжатые сроки внести такие изменения в подзаконные акты ряда ведомств, которые будут учитывать статус свободного порта.
Герман ЗВЕРЕВ, президент Ассоциации добытчиков минтая, член правления РСПП.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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