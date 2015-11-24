Корейцам указали на трап

Возможно, что в путину-2016 минтай в Беринговом море будет некому ловить

Охота за рантье, объявленная с подачи российского президента, может начаться с разоблачения так называемого «корейского пасифика». Эксперты уверены, что уже через несколько недель около 20 «прокорейских» судов-добытчиков будут выявлены контролирующими силовыми структурами РФ и отправлены куда подальше, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Если это произойдет, то остановка добычи минтая может расцениваться как попытка крупных рыбодобывающих компаний скрыть следы реализации квот БМ-компаниям, которые могут находиться под управлением корейского бизнеса. Ведь поручения президента, вышедшие 11 ноября по итогам заседания президиума государственного совета, не оставляют никаких двояких толкований «свободы» сотрудничества с иностранными компаниями без разрешения властей РФ.

Заметают следы?

«ФАС России, ФСБ России, СВР России, ФТС России, МВД России, ФМС России, ФНС России, Росфинмониторингу усилить работу по выявлению сделок, в том числе юридических документов, допускающих возможность управления отечественными рыбодобывающими компаниями и установления контроля над ними со стороны иностранных граждан и иностранных юридических лиц, включая граждан, имеющих двойное гражданство», - написано в поручениях.

На поиски иностранцев у государственных структур всего 4 месяца. Доклад президенту должен прозвучать уже 1 марта. Так что отсидеться без последствий, как это было в 2013 году, скорее всего, уже не получится.

Напомним, что еще в 2013 году ФАС России зафиксировала, что корейские Sajo Industries и SajoDaerim Corporation до февраля 2013 года значились учредителями российских юридических лиц - ООО «Орион», ООО «Оладон», ООО «Поллукс». Кроме того, корейцы предположительно контролировали деятельность ООО «Дальтрансфлот», ООО «Янтарь», ЗАО «Тралком», ЗАО «Экарма Сахалин», ЗАО «Курильский рассвет». Суммарный объем квот корейского «пасифика» около 70 тысяч тонн водных биоресурсов, из них 43 тысячи тонн - минтая. Часть компаний ООО «Атика», ООО «Микор ЛТД» контролировались HNS, Silla Co LTD, KDF, NORDIK.

Также корейские компании занимались дополнительной скупкой квот у российских рыбаков. Два года назад в докладах и отчетах силовых структур был обозначен объем минтая, который успешно облавливали прокорейские компании, - это около 140 тысяч тонн минтая. То есть теневая схема добычи минтая в БМ закрывала 70% рынка Южной Кореи в этой рыбе.

Однако после истории 2013 года коррективы в свою деятельность рыбодобывающие предприятия внесли. Они продолжили ловить рыбу, только при этом схема доступа к российским биоресурсам поменялась. К тому же торговать квотами стали крупные российские компании, которые ранее не были замечены в сомнительном сотрудничестве.

«Корейские» схемы

Существует несколько схем квотного бизнеса. Например, южнокорейцы передают компаниям, владеющим квотами на вылов рыбы, суда в аренду. Эти добытчики осваивают выделенную им часть квот российской компании и поставляют продукцию в Корею в счет оплаты по договору аренды.

При этом за использование своих квот южнокорейцами российская компания получает отдельное вознаграждение. С прошлого года на арендованном у «южнокорейской» компании судне стали работать российские экипажи. При этом обычно заключаются два договора - официальный и неофициальный. По официальному договору стоимость аренды намеренно завышается, чтобы российская компания могла показать минимально возможную прибыль или даже убыток, а выловленная продукция поставляется в Страну утренней свежести по заниженной цене в счет оплаты фрахта. В реальном договоре могут указываться настоящие условия, прибыль российской компании переводится на иностранные счета, а экипаж получает основную зарплату наличными. При этом, как правило, на судне присутствуют представители южнокорейской стороны - вплоть до дублера капитана, стармеха и т.д. В настоящее время представители этих условно российских компаний отдают предпочтение именно схеме, предполагающей передачу российским фирмам судов в аренду под освоение квот, чтобы обеспечить официальные поставки рыбопродукции без юридического участия в российских компаниях, поскольку это связано с рисками попасть под подозрение ФАС и лишиться всего объема квот.

Согласно данным ССД, одна из крупнейших компаний в лице ПАО «НБАМР» стала выбирать свои квоты в БМ, привлекая сторонние суда. В частности, это траулеры «Янтарь-1», «Орион-505», «Владимир Бродюк», «Ориентал Дисковерер». При этом эти суда не фигурируют на официальном сайте компании.

Представитель БАМР Владимир КОВАЛЬСКИЙ отказался комментировать это совместное освоение квот и форму арендных отношений. При этом призвал журналистов не заниматься поисками корейцев, а дождаться, когда с корейским вопросом разберутся компетентные органы.

Между тем «Ориентал Дисковерер» принадлежит компании ООО «Алитет ДВ». У этой компании есть небольшие квоты на камбалу и селедку. Но суда компании показывают отличные результаты на промысле минтая. Они ловят более 7 тысяч тонн этого ресурса, и конечно, весь добытый объем идет на корейский рынок. «Владимир Бродюк» принадлежит ООО «Дальтрансфлот». Эта компания - фигурант корейского досье.

Еще несколько сахалинских компаний в лице ЗАО «Остров Сахалин», ООО «Сахалинрыбкасоюз» и ЗАО «Пиленга» сотрудничают с траулерами «Каролина-33» и «Каролина 77». «Каролина -33» принадлежит ООО «Миккор ЛТД». Это также компания из корейского списка ФАС.

Траулер «Каролина 77» успешно ловил по квотам не только сахалинцев, но и по квотам известного рыбного холдинга ЗАО «Карат».

Еще один успешный ловец минтая - это траулер «Залив Забияка», судовладелец - ЗАО «Тралком». Работает по квотам «Сигма Марин Технолоджи». Это хабаровская компания, имеющая квоты на краба, минтая и ряд других объектов. Попытка связаться с руководством компании, чтобы получить объяснения совместного использования квот, не увенчалась успехом. Директор компании не стал комментировать сотрудничество в области минтая.

Успешно работающий флот, который позиционирует себя как российский, наглядно засветился в 2014 году, когда в районе залива Анадыря, около 160 миль от мыса Наварина (Беринговое море), аварию потерпел рыболовный сейнер Oriong-501 (флаг - Южная Корея, порт приписки - Пусан, судовладелец - Sajo Industries Co. Ltd).Спасением корейского экипажа занимались суда «Каролина-77», «Владимир Бродюк», «Залив Забияка», «Пелагиаль», «Невельск», «Янтарь-1», корейские суда «Оянг-96», «Жун Сунг Хо», «Чун Сунг-5», «Намбухо».

Чистка только начата

В том, что контролирующие органы все же проведут расследование и будут внимательно изучать совместную деятельность минтайщиков, сомневаться не приходится. Реакция бизнеса уже есть. Так, Ассоциация добытчиков минтая уже попрощалась с хабаровской рыбодобывающей компанией «Поллукс», видимо не сомневаясь, что проблемы от нее будут серьезные. По неофициальной информации, это один из главных оплотов корейского бизнеса в рыбной среде Дальнего Востока.

Тем временем чиновники Росрыболовства, видимо, уже решили, что и далее закрывать глаза на торговлю квотами чревато для карьеры. Двухгодичный тайм-аут для корейцев, который фактический был дан компаниям, чтобы узаконить свои отношения с рыбаками в соответствии с законодательством, был проигнорирован. Два года назад из под юрисдикции корейского капитала вышли всего три компании - ООО «Алитет», ООО «Уссури», ООО «Аян». Эти компании сегодня абсолютно чистые и относятся к холдингу «Океанрыбфлот».

Зато в корейские схемы втянулись крупные квотодержатели. По последним оценкам, эти предприятия отдали на вылов «чужим» почти 180 тысяч тонн минтая. Что теперь будет дальше, должны думать собственники предприятий. По их квотам работают другие, и теперь нужно будет объяснять целому ряду серьезных должностных лиц, что за пришельцы «эксплуатируют» российские биоресурсы.

Что касается чиновников, то у них ситуация также непростая. Пока оргвыводы регулятора тревожны для дальневосточных рыбаков. По словам главы Росрыболовоства Ильи ШЕСТАКОВА, принято постановление правительства, которое запрещает таким компаниям выдавать разрешения на вылов рыбы. Сейчас разрабатывается постановление, которое позволит изымать у этих компаний доли квот.

Но вряд ли представители Росрыболовства страдали отсутствием информации. На заседании президиума Госсовета глава ФАС Игорь АРТЕМЬЕВ обозначил, что именно пассивная позиция Росрыболовства и закрытие доступа к рыбохозяйственному реестру и привело к этой ситуации.