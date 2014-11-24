Разработка рыбного кластера в Приморье завершена

В прошлую пятницу разработчик проекта рыбного кластера в Приморье – японский институт Номура – представил, наконец, в администрацию Приморского края окончательный вариант проекта. До 1 декабря проект должны оценить профильные экспертные советы и дать на него свои заключения.



По замыслу разработчиков, рыбный кластер в Приморье станет единым для всего Дальнего Востока. Он будет включать в себя рыбоперерабатывающие мощности, холодильники единовременного хранения общим объемом до 700 тонн, портовую и транспортную инфраструктуру, а также прочие объекты рыбной логистики, включая торгово-логистический центр. Ожидается, что комплекс сможет выпускать от 220 до 550 тонн готовой продукции в сутки.



Напомним, что в марте 2013 г. Президент России Владимир ПУТИН поставил задачу создать на Дальнем Востоке рыбоперерабатывающий кластер с современной портовой инфраструктурой и холодильными мощностями. Задание на его разработку получил японский институт Номура, который должен был представить готовый проект до 30 июня 2014 года. Но к назначенному сроку разработчик проекта не смог представить все три этапа проекта, включая его концепцию, технико-экономическое и инвестиционное обоснования. На рассмотрение инвестиционного совета Приморского края была представлена лишь концепция, которая, по словам руководителя департамента рыбного хозяйства Приморского края Александра ПЕРЕДНИ, не поучила однозначного одобрения. Проектировщикам было предложено доработать проект с учетом существующего технического задания. Особое внимание предлагалось уделить развернутому маркетинговому анализу рынка.



Представленный 21 ноября проект рыбного кластера после получения экспертных оценок будет представлен в правительство, где будет решаться вопрос его финансирования, отмечается в сообщении пресс-службы администрации Приморского края.



По неофициальной информации, финансирование создания в Приморском крае рыбного кластера может быть возложено на Внешэкономбанк. Другим источником финансирования может стать Фонд развития Дальнего Востока.



Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.