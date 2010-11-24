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Приморская «Пятерочка»

24 Ноября 2010, 14:24 | Приморье

Пока федеральные сети идут в регионы из центра, застопориваясь в районе Сибири, приморские продуктовые ритейлеры «захватывают» территории изнутри. Медленно, но настырно продвигаясь к северам края.

На сегодня в Приморском крае порядка 4 основных игроков ритейлерского рынка по продаже продуктов питания. Все имеют основные признаки сетей: логотип, единое оформление магазинов, более 1 магазина в нескольких населенных пунктах.

Но не все из них делают ставки на приморскую столицу. Одна из сетей предпочитает идти с юга на север. Продуктовая сеть супермаркетов «5+» есть практически во всех крупных городах края, кроме Владивостока. Только в Находке у сети 3 магазина, один из них открылся недавно. По одному маркету есть в Уссурийске, Фокино, Арсеньеве, открылся, наконец, супермаркет и в Дальнегорске. На сегодня эта торговая сеть - одна из самых закрытых: ни сайта, ни публикаций в СМИ, даже всезнающая всемирная паутина скупа на информацию о собственниках. Учредителем сети значится ООО «МЕТА», зарегистрированное в январе 2007 года, имеет прописку во Владивостоке. Во всяком случае те три магазина, что работают в Находке, принадлежат именно этой компании.

Но в ситуации с «5+» интересно другое. Сеть имеет логотип и название, схожие с одной известной федеральной сетью («Пятерочка» компании X5 Retail Group N.V), чей бренд существует с 1999 года. Но при этом приморская сеть не является филиалом компании, да и в списке франчайзи ее найти не удалось. Самый ближайший супермаркет сети на франчайзи работает в Сибири. Между тем многие приморцы путают нашу местную сеть с федеральной «Пятерочкой». Хотя, как оказалось, это совершенно разные структуры...

Если компания X5 Retail (сети «Перекресток» и «Пятерочка») решит зайти на территорию Приморья, то тут ее ждет сюрприз в виде «клона», у которого схожий логотип, которая также, как федеральная «Пятерочка», работает в сегменте продуктового ритейла эконом-класса. Более того, «клон» уже занял приличную часть рынка. Впрочем, возможный приход федералов может сыграть плохую службу и для самой приморской сети. Путаница в голове клиентов вряд ли положительно скажется на продажах. И стоит только федералам предложить столичный сервис, как потребитель уйдет к ним. А узнаваемость бренда компании X5 Retail Group в Приморье дубляжом имени уже на сегодня создана.

Насколько заявлено X5, в ближайших планах у них пока Хабаровск, и до Приморья группа доберется не скоро. Пока местный ритейл замер в ожидании другой российской сети - «Магнит». Но рано или поздно приморский тезка заинтересует федералов, и перспектива судебных разбирательств относительно торговой марки «Пятерочка» может стать вполне осязаемой. Ведь в авторском праве и соответственно в юриспруденции есть такой термин - «схожесть до узнаваемости». Если с одиночными магазинами со схожим названием федеральные компании связываются редко, то сеть - чем не повод прирасти новым бизнесом под раскрученным брендом.

Не значит ли это, что в скорости приморской «Пятерочке» придется доказывать право на имя в судебном порядке или подписывать официальные соглашения с федералами? Ведь по закону приоритет в использовании фирменного наименования имеет та организация, которая была зарегистрирована в качестве юридического лица ранее, то есть X5 Retail Group.

К сожалению, получить комментарии, почему именно такое имя выбрала приморская компания для своей сети, не удалось. Телефоны, по которым по всем справочникам числится компания-владелец ООО «МЕТА», не отвечают, электронная почта также «отмалчивается». Вот такая она, неуловимая «Пятерочка»...

Автор: Анастасия Загоруйко
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