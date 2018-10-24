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Вклады в тренде
Рост вкладов в российских банках возобновился за первые две недели октября, они выросли с исключением влияния валютной переоценки на 1,2%, сообщил зампред ЦБ Василий ПОЗДЫШЕВ.
Ранее Поздышев указывал, что сокращение вкладов в банках РФ в августе-сентябре было краткосрочным и во многом обусловлено эффектом заявлений по валютному курсу в СМИ.
«С 1 октября по 15 октября 2018 года вклады физлиц по действующим кредитным организациям, с исключением влияния валютной переоценки, выросли на 1,2%», - сказал Поздышев в кулуарах форума Finopolis.
По данным Банка России, вклады населения в банках РФ за сентябрь снизились на 0,8% и составили 26,9 трлн рублей. За август - снизились на 0,6%.
Международное рейтинговое агентство Fitch в начале октября сообщило, что в августе клиенты Сбербанка вывели $2,9 млрд. Вторым по оттоку средств клиентов в августе, по данным Fitch, стал ВТБ - клиенты госбанка забрали $2,6 млрд.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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