Вклады в тренде

Рост вкладов в российских банках возобновился за первые две недели октября, они выросли с исключением влияния валютной переоценки на 1,2%, сообщил зампред ЦБ Василий ПОЗДЫШЕВ.

Ранее Поздышев указывал, что сокращение вкладов в банках РФ в августе-сентябре было краткосрочным и во многом обусловлено эффектом заявлений по валютному курсу в СМИ.

«С 1 октября по 15 октября 2018 года вклады физлиц по действующим кредитным организациям, с исключением влияния валютной переоценки, выросли на 1,2%», - сказал Поздышев в кулуарах форума Finopolis.

По данным Банка России, вклады населения в банках РФ за сентябрь снизились на 0,8% и составили 26,9 трлн рублей. За август - снизились на 0,6%.

Международное рейтинговое агентство Fitch в начале октября сообщило, что в августе клиенты Сбербанка вывели $2,9 млрд. Вторым по оттоку средств клиентов в августе, по данным Fitch, стал ВТБ - клиенты госбанка забрали $2,6 млрд.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.