Амбициозная "крипта"

Разработчики дальневосточной криптовалюты AmurCoin мыслят масштабами АТР

Пока на всех уровнях власти обсуждается создание в Приморье, в частности на острове Русском, финансового центра, офшора, технопарка и много чего еще, первую дальневосточную криптовалюту разработали в Амурской области, и даже не без успеха представили ее в сентябре на Русском же, на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Как рассказал газете «Золотой Рог» разработчик проекта Денис РОГОВ, на базе токена AmurCoin создана блок-чейн платформа, у которой далеко идущие планы на российский Дальний Восток и страны АТР.

- Как возникла идея создания AmurCoin?

- Это наша совместная задумка, совместно с амурским Агентством по привлечению инвестиций. Мы сначала решили запустить этот токен, AmurCoin, и превратить его в интерактив, но мы с нашей командой немного разогнались и запустили целую платформу. Для них это стало сюрпризом, но в целом им задумка понравилась. Единственное, нет федерального законодательства, которое бы это регулировало, поэтому мы выжидаем.

- Какие есть перспективы у AmurCoin после окончания ВЭФ?

- Как вы знаете, первые транзакции смогли совершить все желающие участники ВЭФ. Посетители павильона Амурской области меняли количество шагов, пройденных во время форума, на AmurCoin. Это был своего рода интерактивный эксперимент, который прошел весьма удачно. Сейчас мы создали на базе AmurCoin блок-чейн платформу и на ней реализовали биржу, где можно завести AmurCoin и менять их на другие токены. На этой платформе любой предприниматель сможет создать свой собственный токен.

- То есть вы превращаете токены в формат акций?

- Мы прорабатываем несколько вариантов, как эти токены будут работать. Либо будет фиксироваться какой-то определенный процент доходности, исходя из нормы прибыльности данного бизнеса. Либо мы превращаем токены в формат акций, и тогда человек, вложившийся в акцию, получит определенный процент от прибыли компании.

В любом случае, вне зависимости от типа бизнеса, будь то кофейня или сельхозферма, предприниматель сможет выпустить определенное колличество собственных токенов и начать их распространять, тем самым привлекая инвестиции.

- Сколько будет стоить такое размещение собственного токена?

- Сейчас на нашей платформе запуск собственного токена стоит 100 коинов, что достаточно недорого. Возможно, в будущем это будет стоить дороже. Компания создает свой токен, мы размещаем на внутреннюю биржу, где она сможет торговаться, и можно уже проводить токенсейл.

- Можно ли будет обменять AmurCoin на рубли?

- На бирже, которую мы запустили, эти токины можно будет продавать, менять на привычные рубли, юани, доллары... Сейчас не подключены шлюзы для приема традиционных денег, так как это все упирается в законодательство. В октябре Госдума будет рассматривать законопроект о введении понятия и сущности платежных агентов. При благоприятном сценарии, тогда можно будет заводить деньги на такие платформы, как наша, и обменивать их на те или иные токены.

- Вы назвали свою валюту AmurCoin. В чем еще проявляется ее региональная специфика?

- Наша платформа будет базироваться на Дальнем Востоке и ориентирована на страны АТР. У нас в Амурской области производится до 35 % всей российской сои. Основной контрагент в сфере ее покупки – Китай. Поэтому мы планируем сделать нашу биржу экспортно-ориентированной, здесь на юани китайские партнеры смогут купить токен и уже его перевести в покупку сои. Это уже получается формат опциона на поставку. На нашей платформе все это уже возможно, единственное, чего не хватает – платежных шлюзов. Ждем законодательства.

- Вы первыми создали дальневосточную криптовалюту. А если аналоги появятся и в других регионах?

- Это не плохо, так как конкуренция расширяет рынок и заставляет его быстрее развиваться. Не думаю, что конкуренты точь в точь скопируют наши идеи и шагнут в нашу нишу. Здесь есть много направлений, которые можно развивать, и, думаю, каждый найдет свой сегмент. А если надо, то поможем и Якутии, и Сахалину, если они захотят.

- Многие считают, раз не купили вовремя биткоин, не стоит и смотреть в сторону криптовалют. Вы действительно считаете эту сферу перспективной?

- В ближайшие пять-семь лет технология блокчейна изменит много индустрий. Так же, как в свое время это сделал интернет. Поэтому адаптироваться нужно уже сейчас, иначе через три года придется осознать свое отставание. А сейчас этот поезд тронулся, но еще не набрал скорости.

МНЕНИЕ

Криптовалюты в российских условиях не функциональны. Это будет постоянный конфликт с Росфинмониторингом, с Центральным банком, с Минфином в лице его налоговых органов. Сейчас идет политика очень жесткого закручивания всех гаек и выстраивания всего предпринимательства в одну линию, поэтому анонимная система передачи стоимости никак не соответствуют этой идее.

Максим КРИВЕЛЕВИЧ, к.э.н., финансовый консультант.

На фото: Уголок AmurCoin в павильоне Амурской области на ВЭФ пользовался неизменной популярности у молодежи.

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.