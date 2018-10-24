Его в дверь, а он в окно

Скандально известный ФГУП, несмотря на планы правительства по ликвидации унитарных госпредприятий, пытается провести акционирование и расширить посредническую деятельность

Пока руководство страны берет курс на массовое сокращение унитарных госпредприятий, руководители небезызвестного ФГУП «Нацрыбресурс» пытаются выскользнуть из «расстрельных» списков. Казенное предприятие под видом повышения государственной эффективности, планирует переформатироваться в акционерное общество. При этом финансовые аппетиты этого предприятия «нагуливаются» почти в геометрической прогрессии. После процедуры акционирования «Нацрыбресурс» может зарабатывать не только на сдаче госимущества в аренду, но и на услугах, которые сегодня оказывает государство.

Смена формы собственности - это защитная реакция руководства ФГУП, которое пытается остаться в бизнесе, в котором почти нет реальной рыночной деятельности. Более того, еще два года назад на уровне правительства и президента рассматривался вопрос ликвидации «Нацрыбресурса», и руководители отрасли с трудом сохранили это унитарное предприятие. Но в 2018 году, когда казалось, что государство уберет из экономики неэффективные государственные предприятия, Минсельхоз предлагает законопроект о реорганизации «Нацрыбресурса» и его объединении с «Главрыбводом» и Центром системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС). В итоге эксперты пришли к выводу, что отрасль может получить не просто новую отраслевую бизнес-единицу, но компанию, которая будет настоящим тормозным башмаком для всего рыбохозяйственного комплекса страны.

Подмена компетенций

С резкой критикой планов по акционированию в Приморье выступили представители рыбного и портового бизнеса, рыбацкая общественность и региональные власти. Так, рыбаки убеждены, что предлагаемая коммерциализация ФГУП отразится на деятельности сотен рыбацких компаний, которые до этого пользовались услугами государственного учреждения ЦСМС. Рыбодобывающие предприятия не находят ответ на самый главный вопрос: что будет с государственными услугами в сфере отраслевой связи? Ведь ЦСМС оказывает государственные услуги и выполняет государственные работы как раз в целях осуществления полномочий Росрыболовства.

Бюджетное учреждение не просто работает с рыбодобывающими компаниями, оно осуществляет обработку, хранение и анализ данных, поступающих в отраслевую систему мониторинга (ОСМ). Эта государственная система - стержень рыбопромысловой отрасли с точки зрения информатизации, сбора отчетов, предоставления аналитических материалов, межведомственного и международного взаимодействия. Пользователями системы являются Пограничная служба ФСБ и Федеральная налоговая служба. Могут ли они сотрудничать с акционерным обществом - большой вопрос, так как это может противоречить их внутренним регламентам.

Если акционирование пройдет, то по информатизации отрасли будет нанесен серьезный удар. Введение системы выдачи электронных разрешений на добычу водных биологических ресурсов может быть отложено на неопределенный срок. Разработкой системы занимался ЦСМС. Планировалось, что учреждение получало бы заявку от пользователей в электронном виде, что позволяло бы рыбакам не посещать территориальное управление Росрыболовства. Разрешение должно было бы выдаваться в электронном виде с использованием электронной подписи. Но теперь об электронном разрешении на вылов можно будет забыть. Не будет же участник рынка выдавать своим коллегам рыболовные билеты, подменяя компетенции регулятора.

Не случайно, что против акционирования первыми высказались представители рыбацкой общественности.

«Подразумевается, что к акционерному обществу будут отнесены все причалы, все рыборазводные предприятия и Центр системы мониторинга рыболовства и связи, - отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края Георгий МАРТЫНОВ. - Все судовые суточные донесения российского рыбопромыслового флота будут попадать в акционерное общество, которое также будет являться участником рынка. Неизбежен конфликт интересов. Есть опасения, что представители акционерного общества могут попытаться извлечь выгоду из системы штрафных санкций за несвоевременное позиционирование судов. Сложно представить, чтобы государственная услуга контроля и обязательного мониторинга судов была передана на откуп коммерческой структуре».

Отдать регионам

Еще одним аргументом против акционирования ФГУП является политика руководства «Нацрыбресурса» в отношении причальных сооружений. Напомним, что в соответствии с законодательством РФ морские причалы и сооружения (ГТС) не подлежали приватизации, а оставались в собственности государства и передавались соответствующим портам в долгосрочную аренду.

В 2008 году, после упразднения государственных администраций рыбных портов, причалы бывших рыбных портов переданы ФГУП «Нацрыбресурс» на праве хозяйственного ведения. Рыбный ФГУП стал посредником между стивидорами и государством. Он получал миллиарды рублей от сдачи в аренду и тратил эти средства на свое усмотрение. Скандал разгорелся после того, как Счетная палата проверила деятельность предприятия, и оказалось, что все доходы идут не на техническое поддержание причалов в надлежащем состоянии, а на расходы управленческого аппарата. Апогеем такой «хозяйственной» деятельности ФГУП, стала попытка передать причальные стенки посреднической структуре ЗАО «Глобойл Терминал», которая планировала зарабатывать на них до 300 млн рублей в год.

Неправомерный договор с посредником был расторгнут после вмешательства президента России. ФГУП получил поручение, в котором предписывалось «определить порядок предоставления находящегося в его ведении имущества в долгосрочную аренду отечественным предприятиям рыбохозяйственного комплекса, предусмотрев использование механизмов государственно-частного партнерства для привлечения частных инвестиций в развитие портовой инфраструктуры».

Стивидоры рассчитывали, что в рамках исполнения поручения правильным шагом будет передача причалов портам через приватизацию, либо передача их на баланс субъектов регионов. Этой позиции придерживаются и власти регионов, в которых есть предприятия, использующие государственные ГТС.

По словам исполняющего обязанности губернатора Приморского края Олег КОЖЕМЯКО, эти причалы нужно передать в собственность субъекта, или сделать так, чтобы субъект федерации участвовал в заключении договоров аренды. «Вопрос был обозначен премьер-министром страны. Может, для них тяжело передать (причалы) в собственность субъекта, но хотя бы ввести правило двух ключей, при котором заключение договоров будет идти и от «Нацрыбресурса», и субъектов». Порядок здесь навести нужно», - заявил глава Приморья на Международном конгрессе рыбаков во Владивостоке.

Неэффективен, но амбициозен

Однако руководство ФГУП через акционирование будет пытаться получить причальные стенки, от которых их отодвинул президент. Законопроект предлагает передать причалы в качестве взноса в уставный капитал АО «Нацрыбресурс», то есть перераспределить имущество и, соответственно, доходы, получаемые от использования причалов. Ожидаемое перераспределение права на распоряжение государственными причалами вызвало негативную реакцию участников международного конгресса рыбаков во Владивостоке.

Рыбаки и портовики уверены, что передача причалов в собственность акционерного общества дестимулирует стивидоров в части привлечения на долгосрочной основе грузоотправителей. Это неизбежно приведет к росту стоимости услуг для рыбаков и, как следствие, увеличению стоимости рыбной продукции на потребительском рынке России. При этом ранее заключенные договоры не помогут морским терминалам защитить свои интересы в противостоянии с новым рыбным АО. Даже в случае установления обязанности АО «Нацрыбресурс» по предоставлению в аренду причалов существующим на них операторам, размеры такой арендной платы невозможно ограничить, и она может расти до пределов, ставящих на грань убыточности любое портовое предприятие. Не исключено навязывание иных коммерческих отношений между создаваемым АО и операторами, таких как участие в выручке, взимание платы, исходя их тоннажа грузов, количества судозаходов. То есть ГТС опять становятся плацдармом для атаки на портовые предприятия. Если процедура акционирования пройдет, то противостоять рейдерской атаке стивидорам будет очень сложно.

Теперь рыбаки и стивидоры ждут реакции ведомств, которые должны оценить все риски акционирования и законность этой процедуры. Росрыболовство держит паузу, хотя именно этому ведомству приписывают покровительство скандального ФГУП, которое не первый год препятствует развитию экономики дальневосточных регионов.

ОДНАКО

«Есть опасения, что предлагаемое акционирование является лишь одним из этапов преобразования, за которым последует приватизация отдельных активов, «по частям». При этом будут реализованы акции, а не сами активы, тем более, что согласно законопроекту, АО «Нацрыбресурс» предоставляется право создать 100% дочерние предприятия», - выступали на международном конгрессе рыбаков во Владивостоке представители морских терминалов.

Юрий НУРМУХАМЕТОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.