Корейцы нацелились на Славянку

По просьбе российских властей

Южнокорейский бизнес, устав биться лбом о стену в Свободном порту Владивосток, нашел точку притяжения в морском порту Славянка, считающемся вотчиной супругов ТЕКИЕВЫХ. В частности, использование порта позволит Южной Корее значительно увеличить объем транзитных грузов через Северный морской путь (СМП).

На прошлой неделе министерство морского и рыбного хозяйства Республики Корея сообщило, что правительство до сентября 2019 года намерено провести технико-

экономические расчеты участия компаний страны в развитии приморского порта.

Порт имеет стратегическое расположение, находясь на стыке границ России, КНДР и Китая. «Поэтому он получил оценку как потенциально важный стратегический пункт международных перевозок товаров трех стран, не говоря уже о транспортировке грузов в северном направлении (для Южной Кореи)», - отмечается в сообщении.

По данным министерства, расчеты будут проведены по просьбе российского правительства, которая поступила в апреле этого года.

Досье "Золотого Рога": Коммерческий порт Славянка расположен в Приморском крае на берегу бухты Славянского залива. Навигация тут длится весь год, а во время ледостава корабли проводятся с помощью буксиров. С 1996 года сюда могут заходить заграничные суда. Объект полностью отвечает всем требованиям международного порта и имеет развитую инфраструктуру: таможенный пост, пограничный пункт, карантинный кабинет, отдел оформления санитарно-карантинных бумаг.

«В действительности, в прошлом наши предприниматели также проявляли интерес к развитию портов на Дальнем Востоке как к транспортным и товарным базам Евразии, но принять решения об инвестициях было нелегко из-за политических и экономических рисков относительно России», - отмечает министерство.

При этом непосредственное участие в проекте развития порта логистической компании «Беркут» таковые риски снижает, отмечает южнокорейское министерство.

В октябре 2017 года компания Hyundai Engineering & Construction подписала меморандум о взаимопонимании с «Беркутом» о сотрудничестве в области развития порта Славянка.

В сентябре этого года на полях IV Восточного экономического форума (ВЭФ) гендиректор ООО Управляющая компания «Беркут» Виктор ПОКОТИЛОВ подписал соглашение с корейской компанией IMT Marine Co, Ltd и японской CREA Virtual Link Co., Ltd о создании судостроительного производства на базе Славянского судоремонтного завода (единственным учредителем ПАО «Славянский СРЗ» на данный момент является Джамбулат Текиев – Прим. авт.). Стоимость проекта на данном этапе оценивается в $40 млн.

Досье "Золотого Рога": ООО Управляющая компания «Беркут» зарегистрировано в декабре 2005 года во Владивостоке с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Специализация - деятельность в области права и бухгалтерского учета. До октября 2007 года 90 процентов капитала компании принадлежали Юрию РАДЧЕНКО, еще 10% - ООО «Беркут». В настоящее время единственным учредителем УК «Беркут» является Виктор Покотилов, он же гендиректор и совладелец ООО «Восточная рыбопромышленная компания».

Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», для реализации проекта будет создано совместное предприятие (СП), 51% которого останется у российской стороны. Каким будет распределение азиатского капитала – пока неясно.

Для реализации проекта на базе Славянского судоремонтного завода выделяется специальная территория и производственные помещения.

«Корейские партнеры заходят туда со своими инвестиционными, технологическими и техническими решениями. Японские партнеры, по сути дела, являются основным инвестором, который финансирует технологическое и техническое оснащение завода. В результате мы получаем современное высокотехнологичное производство, которое будет нацелено на строительство малых и среднетоннажных рыболовных судов, судов портофлота и судов каботажного плавания. При правильной технологической организации мы планируем, что через год спустим на воду первые три судна. Скорее всего, это будут средний морозильный рыболовный траулер, водоизмещением от 800 до 1,5 тыс. тонн, и краболовы», - пояснял г-н Покотилов.

Досье "Золотого Рога": Славянский судоремонтный завод является одним из крупнейших предприятий судоремонтной отрасли Дальнего Востока. Предприятие способно выполнять докование любых типов судов (ледоколов, плавбаз, транспортных, рыбодобывающих, специального флота) водоизмещением до 35 тыс. тонн, а также их комплексный ремонт. Уставный капитал АО составляет 402 млн 361 тыс. 649 рублей.

Родственник Елены ТЕКИЕВОЙ Юрий Радченко стал собственником 87,7976% акций тогда еще ОАО «Славянский судоремонтный завод» в декабре 2009 года, выкупив долю ООО «Беркут». Затем г-н Радченко довел долю до 100%, а в конце прошлого года продал актив Джамбулату Текиеву.

Что касается г-жи Текиевой, то она осенью 2016 года продала ООО «Ферст Вуд Приморье» (Ferst Vud Primore, ныне ООО «Иида Групп Рус», принадлежит японскому холдингу Iida Group) 99,09% капитала ООО Стивидорная компания «Славянский лесной терминал», владеющего терминалом в бухте Славянка. Причальный фронт терминала включает грузовой причал общей протяженностью 138 м с глубиной до 5 метров. В порт подведены железнодорожные пути от близлежащей железнодорожной станции Блюхер. Общая площадь складов порта для открытого хранения грузов составляет 45 тыс. кв. м.

Отметим, что «Беркут» уже давно делает ставку на корейский капитал. Так, четыре года назад был подписан меморандум о совместной реализации проекта с южнокорейской компанией GW Corporation (Пусан). Проект предполагал модернизацию и развитие причального фронта в порту Славянка, холодильного и рыбоперерабатывающего оборудования. Кроме того, в рамках диверсификации деятельности предприятия планировалось использование рыбозавода в качестве консигнационного склада рыбопродукции, направляемой на экспорт в Южную Корею и Китай. По факту проект был заморожен, а на смену ему пришел другой, но уже исключительно с участием российского капитала. Специально под проект в мае 2015 года было учреждено ООО «Рыбозавод Славянка» с уставным капиталом 40 тыс. рублей. Совладельцами ООО первоначально выступили бывший начальник Государственной администрации Владивостокского морского рыбного порта Павел ОСТРОВСКИЙ (40%) и ООО «Нерпа» (зарегистрировано в пос. Славянка на улице Нерпинская), 80,09% капитала которого принадлежит Юрию Радченко, 19,91% - Елене Текиевой.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.