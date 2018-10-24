Ключ к решению инфраструктурных задач

Соседи по региону показали пример, как власть и бизнес могут реализовывать масштабные проекты в сфере телекоммуникаций

Комплексное развитие Дальнего Востока невозможно без максимального охвата его огромной территории качественной связью. По факту операторы уже сделали свое дело – на карте региона «белые пятна» остаются только в труднодоступных местах или там, где практически нет постоянного населения. На очереди - точечное покрытие, требующее серьезных вложений и не гарантирующее быстрой отдачи. Поэтому на первый план сегодня выходит взаимодействие бизнеса с властями территорий, которым уже сегодня приходится думать о том, как успешно реализовать задачи программы «цифровая экономика».

Cегодня каждый оператор обеспечивает автотрассы широкополосным интернетом, исходя, прежде всего, из имеющихся возможностей и коммерческой рентабельности. Согласно данным Роскомнадзора, в России наилучшее покрытие зарегистрировано на федеральной трассе М-11 «Нарва» (от Санкт-Петербурга до границы с Эстонией): все четыре оператора обеспечивают 100%-е покрытие связью на всей ее протяженности. Хуже всего обеспечена мобильной связью дальневосточная федеральная трасса М-56 «Лена» (от Невера до Якутска). Сети «МегаФона» ее покрывают на 57,3%, МТС – на 43,8%, «ВымпелКома» - лишь на 10,3%.

На Дальнем Востоке опыт масштабного строительства сотовой инфраструктуры вдоль федеральных автотрасс в формате ГЧП уже есть. В 2011 году операторы «большой тройки» под руководством Минкомсвязи обеспечили покрытие федеральной трассы Амур - Чита - Хабаровск (М-58). Согласно данным Роскомнадзора, в третьем квартале «Мегафон» обеспечивал покрытие этой трассы на 92,5%, МТС - на 91,9%, «ВымпелКом» - на 84,4%.

Другой вариант решения задачи нашли ПАО «МегаФон» и правительство Сахалинской области, впервые на Дальнем Востоке применив механизм по разделению затрат на обеспечение мобильной связью участка автодороги Корсаков – Южно-Сахалинск – Поронайск.

Проект был инициирован правительством Сахалинской области еще в 2016 году. Заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей ПОПОВ (в 2016-2018 гг. возглавлял областное агентство по информационным технологиям и связи) отмечает, что все получилось, в том числе, благодаря участию бывшего главы области Олега КОЖЕМЯКО, в настоящее время - врио губернатора Приморья.

По словам г-на Попова, в рамках адресной инвестиционной программы «Строительство объектов инфраструктуры для обеспечения покрытия связью автомобильных дорог Сахалинской области» правительство области обеспечивает строительство объектов инфраструктуры связи вдоль автодороги Южно-Сахалинск - Оха. Всего трассу протяженностью 844 км на данный момент обслуживает 38 базовых станций, в том числе, в 2018 году было построено 9 объектов. В 2019-2020 гг. областные власти рассчитывают ввести еще 14 базовых станций, что позволит полностью охватить сотовыми сетями основную трассу острова.

В настоящее время покрыта часть автотрассы Южно - Сахалинск - Оха. Это Корсаков – Южно-Сахалинск – Поронайск. Именно на этот этап на IV Восточном экономическом форуме (ВЭФ) было подписано соглашение между правительством Сахалинской области и компанией «МегаФон».

«Проект не является государственно-частным партнерством в том виде, как это трактуется в законодательстве. В данном случае речь идет о механизме по разделению затрат на обеспечение мобильной связью участка автомобильной дороги Корсаков – Южно-Сахалинск – Поронайск. Сторонами соглашения являются ПАО «Мегафон» и правительство Сахалинской области. В реализацию проекта покрытия трассы были приглашены все операторы, в том числе МТС и «ВымпелКом», - поясняет директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» Антонина ПРОНИНА.

Досье "Золотого Рога": По факту, в России схема ГЧП применяется, прежде всего, при строительстве крупных транспортных объектов, в дорожном строительстве и при создании спортивной инфраструктуры. По большому счету, любой инфраструктурный проект требует так называемых «длинных денег», так как является дорогостоящим и низкорентабельным. Не исключение и телеком, где накладывается своя специфика – технологии здесь меняются пусть и не со скоростью света, но очень быстро, а значит операторы должны учитывать расходы на современное оборудование.

В соответствии с соглашением, каждый из объектов включает в себя АМС (антенно-мачтовое сооружение), подъездные пути, контейнер-аппаратную с распределительным щитом, стойкой питания и системой климат-контроля, обеспечивающей необходимый температурный режим, а также подключение к электросетям либо к системе альтернативного электроснабжения.

Оператор обеспечивает размещение на этих объектах собственных базовых станций и их последующую эксплуатацию.

По факту, автодорога покрыта сетью GSM 900. На одной базовой станции есть 3G, еще на одной - 4G LTE (диапазон 1800 МГц).

Все существующие станции, построенные вдоль трассы Корсаков - Южно-Сахалинск- Поронайск, подключены к электросетям (затраты полностью профинансированы из областного бюджета). Интересно, что БС на объекте Невельский перевал работает и будет работать далее на альтернативных источниках питания: солнечные батареи, ветряной генератор, дизель-генератор.

Оператор не называет объем собственных вложений в проект. «Полную стоимость оценить сложно, потому что проект был растянут во времени. Сеть строилась несколько лет. Часть базовых станций «МегаФон» построил в предыдущие годы без участия правительства Сахалинской области», - говорит представитель оператора.

Сахалинский проект органично вписывается в действующую стратегию «МегаФона». Немаловажно, что реализация проекта, подобного сахалинскому, возможна на территории любого субъекта ДФО в оптимальном для него формате. Это и партнерство двух хозяйствующих субъектов (механизм разделения затрат), и механизм государственно-частного партнерства. Другое направление - интеграция в крупные инфраструктурные проекты, которые реализуют предприятия других отраслей. В качестве примера можно привести строительство газопровода + телекоммуникационная инфраструктура.

Операционный директор компании Анна СЕРЕБРЯНИКОВА на сессии IV Восточного экономического форума «Информационная инфраструктура - драйвер опережающего экономического развития Дальнего Востока» заявила, что оператор готов реализовывать новые проекты в регионах Дальнего Востока на условиях шеринга инфраструктуры (network sharing, коллективное владение и эксплуатация единой инфраструктуры сети или ее частей двумя и более операторами).

«Уникальной особенностью на Дальнем Востоке, которую можно и нужно развивать, является то, что частный бизнес готов присоединяться к крупному государственному бизнесу, крупным инфраструктурным проектам не только в области связи, но и в любую инфраструктуру, будь то «Газпром», энергетика, «СИБУР». Где мы готовы присоединяться на условиях шеринга инфраструктуры к основному исполнителю крупных инфраструктурных проектов. И тогда бизнес-кейс выглядит совершенно по-другому, тогда ВОЛС можно разделить на двух, трех или четырех игроков, как мы это делаем. И дать конечную услугу», - сказала г-жа Серебряникова.

Она пояснила, что оператор рассматривает варианты партнерства как с крупными игроками на телеком-рынке, так и с партнерами.

«Соответственно, мы здесь готовы присоединяться как к крупным игрокам, с которыми уже активно сотрудничаем и работаем в области цифровой экономики, так и к другим нашим крупным корпоративным клиентам, которых мы раньше как партнеров не рассматривали. Но на Дальнем Востоке другой возможности не существует. К сожалению, это пока неочевидно для этих компаний», - сказала топ-менеджер «МегаФона».

Досье "Золотого Рога": Сеть связи «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири сегодня выглядит таким образом: 2G и 3G интернет доступен более 90% населения территории, 4G - 68%, LTE-Advanced - 49%. Объем трафика передачи данных только за два года (с 2015 по 2017 гг.) вырос в 2,5 раза.

Следующее направление, где оператор видит применение новым форматам сотрудничества – это покрытие удаленных малочисленных населенных пунктов.

«Такие инвестпроекты, как правило, убыточны для оператора, а операционные затраты на их содержание зачастую выше, чем затраты на строительство. Поэтому мы готовы проводить эту работу в формате государственно-частного партнерства или с использованием других механизмов разделения затрат», - говорит представитель «МегаФона».

Оператор уже провел аудит сети в Магаданской области и в Чукотском автономном округе и подсчитал объем инвестиций, которые необходимо вложить в инфраструктуру для организации покрытия удаленных и малонаселенных пунктов и улучшения покрытия и качества уже существующей сети.

Как видим, сигнал властям и бизнесу на Дальнем Востоке уже подан. Дело за малым – включаться в процесс уже сегодня, не дожидаясь очередной указки сверху, от профильного министерства или, как это нередко бывает, от самого главы государства, который постоянно подчеркивает значимость технологического развития дальнего, но очень важного региона.

На фото: Зампред правительства Сахалинской области Сергей Попов разъясняет преимущества уже опробованной в партнерстве с «МегаФоном» схемы.

Фото Юрия РОГОВА

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.