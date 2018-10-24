Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Япония и Китай тестируют возможности международного транспортного коридора "Приморье-2"
Контейнерные перевозки осуществляются через «Морской порт в бухте Троицы» в Зарубино
На прошлой неделе ООО «Морской порт в бухте Троицы» (МПБТ, оператор порта в бухте Троицы Зарубино, Приморский край) осуществило вторую тестовую перевозку из Японии в Китай по международному транспортному коридору (МТК) «Приморье-2».
Стивидор обеспечил судозаход парома Eastern Dream и осуществил выгрузку транзитного груза (комплектующие для цифрового оборудования и товаров народного потребления) из г.Сакаиминато (Япония), который далее был отправлен автотранспортом в г.Чанчунь (Китай).
В тот же день на борт парома был погружен рефрижераторный контейнер с сельскохозяйственной продукцией, предварительно доставленной в порт Зарубино из Чанчуня, для отправки морем в Сакаиминато.
Первая тестовая грузоперевозка по аналогичному маршруту состоялась в апреле текущего года.
Организатором грузоперевозок выступила префектура Тоттори (Япония), грузовым агентом - японский логистический оператор Nippon Express Co.
Паром Eastern Dream грузовместимостью 4 тыс. тонн принадлежит компании DBS Cruise Ferry (Южная Корея).
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»
Незамерзающий морпорт в бухте Троицы является единственным действующим портом в Зарубино на юге Приморского края вблизи водных границ с Японией, Китаем, Южной Кореей и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Пропускная способность действующего перегрузочного комплекса составляет 1,2 млн тонн грузов в год. МТК «Приморье-2» соединяет китайскую провинцию Цзилинь (Чанчунь - Цзилинь - Хуньчунь) с портами Славянка, Зарубино и Посьет. Действующий железнодорожный участок от перехода Махалино - Хуньчунь до припортовой станции Сухановка (Зарубино) протяженностью около 60 км является ключевым звеном МТК.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Япония и Китай тестируют возможности международного транспортного коридора "Приморье-2"
- "Аэрофлот" пообещал не улетать
- Кожемяко и Худайнатов обсудили развитие топливного рынка в регионе
- Предложение Приморья о пересмотре условий программы льготных авиаперевозок поддержал Минтранс
- Автозаправкам дольют пива
- Авиакомпания "Аврора" продолжит летать из Владивостока в Благовещенск в зимний период
- Первые собранные на "Прогрессе" гражданские вертолеты Ка-62 останутся в Приморье
- Авиарейсы по маршруту Владивосток – Комсомольск-на-Амуре – Владивосток возобновляются
- Малая авиация Приморья готова перейти на "зимнее" расписание
- "Остап Шеремета" взял курс на достройку и испытания в Приморье
Новости раздела
- Амбициозная "крипта"
- Его в дверь, а он в окно
- Корейцы нацелились на Славянку
- Ключ к решению инфраструктурных задач
- Япония и Китай тестируют возможности международного транспортного коридора "Приморье-2"
- Взлет разрешен
- "Приморскуголь" и Приморье отмечают юбилей
- В Приморье Лермонтовский ГОК будет развивать новый инвестор
- В Приморье вдвое увеличат затраты краевого бюджета на питание детей в школах
- "Аэрофлот" пообещал не улетать
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- Николаев напрашивается на "бис"
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Рухнул еще один крупный банк
- Проходной банк
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Владимир Путин сделал важное заявление