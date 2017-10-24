Дикоросы просятся в переработку

Бизнес-проекты «зеленой экономики» могут рассчитывать на моральную поддержку

Богатства приморской тайги остаются серьезным потенциалом для роста экономики Приморья. Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы позволяет раскрыться этому потенциалу в области сбора и переработки дикоросов.

Лесным кодексом РФ под определение дикоросов отнесены не только грибы, ягоды, лекарственные растения, орехи и пр. традиционные «дары природы», которые влекут к себе сборщиков, но и многое другое за исключением деловой древесины – это материалы для поделок, мох, камыш, береста, ветки и травы, заготавливаемые на корм и подстилку животным, веники, новогодние елки и т.д.

Эксперт Николай ГАВРИЛОВ отмечает, что при проработке придорожных кластеров, которые могут стать точками роста для приморской глубинки, работа с дикоросами была выделена как один из перспективных видов предпринимательской деятельности. Бизнес-планы по ней показывали в среднем довольно высокую - 30%-ную рентабельность. Однако, по его мнению, этот бизнес в крае развивается недостаточно активно. Он на сегодня практически не имеет поддержки от муниципального до министерского уровня и может рассчитывать исключительно на свои силы. Парадокс, но даже экономически деградирующие муниципальные образования отказывают в поддержке этого бизнеса земельными участками.

В ООО «Дикоросы Приморья» подтвердили, что в своей деятельности опираются только на свои возможности. Устойчивость на рынке компании дает работа по 60 товарным позициям, относящимся к пяти группам. Главная беда – очень узкий внутренний потребительский рынок и невысокий спрос. Возможности поставок в центральные регионы России невысоки, учитывая, что там есть и свои дикоросы, и привозные с Урала, из Сибири и иных более близких регионов. А экспортное направление у нас развивать сложно по той причине, что соседние страны предпочитают покупать наши дикоросы в виде сырья, а не готового продукта, который к тому же может столкнуться с запретом на ввоз, и наоборот – продавать нам переработанные приморские дикоросы с высокой добавленной стоимостью. Как в случае с кедровыми орехами, когда бизнес КНР скупает урожай, а затем частично поставляет его назад уже в очищенном виде.

Другой момент – это неустойчивость базы дикоросов. Тот же кедровый орех дает урожай раз в три года. Для его сбора требуется лицензия, которая дается исключительно под наличие промыслового участка. По ряду позиций период сбора таежных дикоросов очень небольшой. Особенно по грибам, ягоде, которые тоже не каждый год урожайны. Кроме того, их на внутреннем приморском рынке сегодня заметно вытеснила продукция, выращиваемая в промышленных масштабах либо в садах-огородах.

Директор департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России Евгений АХПАШЕВ считает, что сбор и переработка дикоросов для дальневосточников очень перспективны и государство это поддерживает. В частности он отметил, что в 2015-2016 годах грантовую поддержку за счет федерального бюджета получили восемь потребительских кооперативов страны, работающих в сфере сбора и переработки дикоросов. Им на поддержку было выделено 21,1 млн рублей.

В Приморье грантовая поддержка сельхозкооперативам за счет федерального и регионального бюджетов в настоящее время держится на уровне 26-30 млн рублей в год. И за последние пять лет лишь один приморский кооператив в сфере сбора и переработки дикоросов смог получить грантовую помощь. При этом в Департаменте сельского хозяйства края отметили, что, чтобы поставить на ноги такой кооператив, сегодня требуется порядка 20-30 млн рублей.

Вероятно, именно с такими расходами при организации дикоросного бизнеса должны столкнуться те, кто связывает его начинание с получением в Приморье своего дальневосточного гектара.

Одна из московских консалтинговых фирм, предлагающая для «гектара» бизнес-план по дикоросам, считает, что для развертывания этого бизнеса достаточно всего 7 млн рублей. И срок окупаемости его составит всего три года. Но при этом масштаб переработки дикоросов на своем гектаре за сезон должен составить порядка 15 тонн грибов, 10 тонн ягод и 1 тонны лекарственных трав. Возможно ли с дальневосточного гектара взять такой урожай – это вопрос. И даже с нескольких гектаров, если они получены на семью. Вероятно, авторы этого бизнес-плана предполагают, что гектар будет работать не на выращивании дикоросов, а в большей степени как заготпункт.

В принципе, можно обратиться за более реалистичным бизнес-планам для дальневосточного гектара в Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ). Среди 40 типовых бизнес-планов у него есть таковые по выращиванию голубики, по работе с различными дикоросами. Кстати, они были представлены на прошедшем во Владивостоке в сентябре Восточном экономическом форуме. Однако, выбрав это направление, все же не стоит рассчитывать на помощь государства и поддержку чиновников. На то есть объективные причины.

Дело в том, что производство и сбыт дикоросов зачастую причисляют к незаконной деятельности. Например, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр КАЛИНИН на ВЭФ высказался, что теневой бизнес в сфере дикоросов на Дальнем Востоке составляет почти 90%. Естественно, государство не имеет права поддерживать теневую экономику. Притом что добросовестный дикоросный бизнес не может пробиться со своей продукцией к потребителю.

Так, председатель правления Приморского крайпотребсоюза Надежда ТРЕГУБ недавно посетовала, что свои дикоросы и консервы из них эта организация вынуждена была вывозить за пределы Приморья, поскольку два года ей по каким-то причинам не давали места на краевой ярмарке во Владивостоке. Но в марте место все же удалось получить.

Парадокс, но, если уже в далеком прошлом во Владивостоке было два специализированных магазина «Дары тайги», то теперь даже такой специализированный отдел вряд ли можно найти в самых крупных торговых центрах города.

Конечно, жаль, что огромный потенциал приморских дикоросов еще долго не будет востребован в полной мере. Специалисты считают, что около 30% приморских высших растений обладают лекарственными свойствами и представляют собой прекрасное сырье и для народной медицины, и для фармацевтики, и для пищевой индустрии. В крае произрастает около двухсот видов съедобных грибов. Есть орехи, березовый и кленовый соки, экзотические ягоды и дикие плоды. И, что еще особенно ценно, сегодня многие приморцы все это традиционно получают от природы напрямую – действительно в виде «дара», а не через магазин или ярмарку.

Елена АБАШЕВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток