Приморье становится ближе

С развитием малой авиации регион получил новые стимулы роста внутреннего туризма

Недоступность отдаленных районов Приморского края нередко становилась препятствием для туристических потоков – не каждый путешественник, особенно иностранный, захочет тратить несколько часов на дорогу пусть даже к уникальному месту показа.

Именно поэтому большинство туристов ограничивались красотами Владивостока и его пригородов. Но, по мнению экспертов, развитие малой авиации в регионе сокращает не только расстояние между его районами, но и позволяет более равномерно распределить туристический поток по всей территории. Когда добраться с одного конца края до другого можно всего за пару часов, приобретя билет по социальному тарифу, все больше путешественников соблазняются красотами самых дальних уголков Приморья.

Предпринимаемые властями меры, предусмотренные государственной программой «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, создают условия для увеличения туристического потока: в регионе расширяется пул интересных мероприятий, идет продвижение субъекта на туристических рынках. Сегодня прибывающие в столицу Приморья гости хотят увидеть не только Владивосток, но и познакомиться с достопримечательностями, расположенными в северных, самых отдаленных районах края. Именно это желание обеспечивает стабильное увеличение пассажиропотока рейсов малой авиации.

Сегодня в регионе происходит активное развитие малой авиации: за последние несколько лет была практически восстановлена советская сеть авиамаршрутов. В настоящее время в Приморье действуют 13 авианаправлений. Полеты по десяти из них выполняет авиакомпания «Аврора» на самолетах DHC-6. Воспользоваться услугами перевозчика можно по направлениям: Владивосток - Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, Терней – Амгу, Светлая, Единка, а также Кавалерово – Хабаровск.

Внутрикраевые маршруты обеспечивает и самолет АН-2. На нем приморцы могут отправиться по маршруту Дальнереченск –Олон – Охотничий – Единка – Самарга и обратно. В авиационном парке региона есть и вертолет Ми-8, который летает по направлениям: Терней – Амгу – Максимовка – Усть-Соболевка–Светлая – Агзу и Терней – Амгу – Максимовка –У сть-Соболевка – Светлая – Единка – Самарга и обратно.

Как отмечают в авиакомпании «Аврора», в 2017 году количество полетов по маршрутам внутри Приморья увеличилось более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только за первое полугодие компания выполнила 1560 рейсов. При этом растет и пассажиропоток. В этом году он увеличился более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом. Этому способствуют не только туристические потоки, но и социальные тарифы, сформированные благодаря тому, что перевозчикам из краевого бюджета компенсируется 100% затрат в разнице между социальными и экономически обоснованными ценами авиаперевозок.

Тем не менее, останавливаться на достигнутом Приморье не намерено: работа по расширению географии полетов малой авиации продолжается. Для этого в ряде населенных пунктов полным ходом идет совершенствование аэродромной инфраструктуры. Так, за последнее время был капитально отремонтирован аэропорт в Кавалерово, построены новые посадочные площадки в Дальнегорске и Преображении.

В настоящий момент идут работы в поселке Восток Красноармейского района, где первый рейс планируют запустить уже в декабре этого года. Здесь происходит реконструкция взлетно-посадочной полосы, последний раз принимавшей воздушные суда еще в советские годы. Также на территории построят здание модульного аэровокзала с зоной для пассажиров и диспетчера. После сдачи объекта, сетка внутренних авиарейсов в Приморье пополнится еще одним направлением: Владивосток–Дальнереченск–Восток. Аналогичный аэровокзал до конца года введут в эксплуатацию в поселке Светлая Тернейского района. Происходит расширение и вертолетных площадок. Так, четыре вертодрома появились в отдаленных районах Уссурийского городского округа: в селах Боголюбовка, Корфовка, Монакино и Николо-Львовское.

На фото: Приморцы распробовали полеты на комфортабельных самолетах DHC-6. Фото автора.

Наталья КОМИССАРОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток