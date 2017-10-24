Жилье нового стандарта

Программа расселения аварийного жилья позволила улучшить качество жизни тысяч приморцев

В Приморском крае завершается очередной этап программы по переселению граждан из домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года. Для участников программы долгожданный переезд означает не только смену места жительства, но и возможность пользоваться всеми коммунальными благами. Взамен квартир в сносимых бараках участники программы получают жилье аналогичной или большей площади в новых домах, комфортность проживания в которых несопоставима с той, что была в прежнем жилье.

Напомним, что подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» реализуется в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы». В ноябре 2015 года было разрешено приобретать для участников программы жилье на вторичном рынке в случае, если муниципалитеты не успевают в срок завершить строительство новых домов.

Хотя реализация программы не везде и не всегда шла гладко, в большинстве случаев муниципальные власти и строители успешно справились с поставленной задачей, построив комфортабельное жилье для тех, кто десятилетиями ютился в бараках. Так, во Владивостоке за время действия программы новые квартиры в многоэтажках, построенных на улицах Порт-Артурской и Карла Маркса, получили 169 семей из 26 аварийных МКД. Люди, жившие в домах без системы водоснабжения и канализации, переехали в новые квартиры со всеми удобствами: строители возвели пять современных многоквартирных домов с вентилируемыми фасадами, полной внутренней отделкой, приборами учета. Во всех квартирах наклеены обои, уложен линолеум, смонтированы инженерные сети, установлены межкомнатные двери, в санузлах уложена плитка, установлены сантехника и электроплиты. Придомовые территории всех пяти домов благоустроены – есть парковочные места, детские площадки, зеленые зоны. Поблизости с новым микрорайоном есть вся инфраструктура для комфортной жизни: дом детского творчества, школа, остановки общественного транспорта, магазины и новый детский сад на 200 мест.

В Уссурийске, где улучшить жилищные условия и получить долгожданные ключи от новых современных квартир смогли более 1,8 тысяч человек, реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья завершилась в августе 2017 года после сдачи многоквартирного дома в Новоникольском проезде. Новый МКД имеет высокий класс энергоэффективности, детскую и спортивную площадки, а также просторную автопарковку. Важно, что жилье находится в обжитом районе, недалеко от социальных объектов, таких как детские садики, школа и больница. Участники программы получили в новом доме квартиры той же площади, которые у них были раньше. Однако для некоторых групп граждан были приобретены квартиры большей площади в соответствии с социальными нормами – ранее некоторые семьи проживали в бараках в комнатах по 16-20 квадратов.

В доме на 40 семей, сданном в июне текущего года в поселке Смоляниново Шкотовского района, к моменту вручения ключей новоселам также была выполнена чистовая отделка помещений. В квартирах установили не только сантехнику, но и бойлеры для нагрева воды, а также электроплиты. В течение пяти лет дом будет находиться под контролем администрации Приморского края в части качества выполненных строительных работ. А в сданном в 2016 году доме в Шкотово строители оборудовали натяжные потолки, пластиковые окна, сантехнику, титан, люстры и плиты. В свою очередь, два дома, построенные для переселенцев из аварийного жилья в Екатериновском сельском поселении, отличаются необычными планировками квартир и круглой формой самого здания.

К сожалению, были в Приморье и обратные примеры, когда новое жилье, построенное взамен аварийного, разочаровывало новоселов. Например, в домах для переселенцев в Артеме уже через три года после сдачи значительно пострадала внешняя отделка. Кроме того, здания были запроектированы без балконов и водостоков, а некоторые кухни – без окон. Придомовые территории не оборудовали ливневками, что способствовало ускоренному разрушению косогоров и асфальтового покрытия. А в дом, построенный три года назад в рамках программы в поселке Тавричанка, жильцы аварийных бараков поначалу отказывались переезжать – в здании они обнаружили трещины и плесень, а также отсутствие батарей, которые не были предусмотрены проектом. К слову, представители Общероссийского народного фронта, которые ведут мониторинг программы расселения по всей стране, для подобных случаев даже придумали термин «новое аварийное жилье».

Всего в рамках четырех этапов программы переселения из аварийного жилья в Приморье намечено расселить 7744 человека из 3425 жилых помещений в 557 аварийных домах на территории 30 муниципалитетов края. Кроме того, на прошедшем в мае 2017 года совместном заседании Госсовета РФ и Президентской комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России Президент Владимир ПУТИН дал поручение сделать программу расселения аварийного жилого фонда постоянной с 2019 года – в нее включат дома, признанные аварийными после 1 января 2012 года. Министр строительства и ЖКХ Михаил МЕНЬ объяснил необходимость разработки постоянно действующего механизма переселения граждан из аварийного жилья тем, что его объем в России будет увеличиваться, так как почти половина жилищного фонда страны построена до 1970 года.

Яна МАЛЬЦЕВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток