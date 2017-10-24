Подспорье для своевременной оплаты

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получают более 53 тысяч приморских семей

Интерес граждан к мерам государственной поддержки в части оплаты услуг ЖКХ, как правило, возрастает с началом отопительного сезона, когда заметно возрастают суммы в квитанциях за отопление и горячую воду.

Накануне старта отопительного сезона в крупнейших городах края заместитель директора департамента труда и социальной поддержки Приморского края Наталья ЛУНЬ рассказала деловой газете «Золотой Рог» об условиях предоставления, а также о порядке оформления льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

- Какое количество жителей Приморья сегодня обладает правом на льготы по оплате ЖКУ?

- В настоящее время право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг имеют льготники, входящие в краевой и федеральный регистры. Краевой регистр включает в себя 157,8 тысяч человек – это ветераны труда, труженики тыла, жертвы политических репрессий. В федеральный регистр входят более 96 тысяч человек – участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, а также граждане, пострадавшие от воздействия радиации.

Кроме того, право льготами при оплате ЖКУ пользуются около 14,8 тысяч педагогических работников, проживающих в сельской местности, и 8,5 тысяч специалистов бюджетной сферы, проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа: медики, фармацевты, работники учреждений культуры и социальные работники. Право на компенсацию при оплате ЖКУ также имеют вдовы и члены семей погибших военнослужащих – 951 человек и представители 1593 многодетных семей – до момента, когда самому младшему ребенку не исполнится 18 лет.

Подчеркну, что по действующему законодательству граждане не освобождаются от обязанности оплачивать жилищно-коммунальные услуги и взносы на капитальный ремонт. Льготы предполагают выплату им компенсации на основании фактически понесенных расходов на оплату ЖКУ. Выплата производится после того, как территориальные отделы соцзащиты получат информацию о фактически произведенных расходах.

- Предусмотрены ли дополнительные льготы и компенсации для пострадавших от тайфуна «Лайонрок» и августовского наводнения в Уссурийске?

- Дополнительные льготы и компенсации в части оплаты ЖКУ для граждан, пострадавших от наводнений в 2016 и 2017 годах, законодательством не установлены. Тем не менее таким гражданам были оказаны различные формы материальной помощи. Кроме того, некоторые ресурсоснабжающие предприятия приняли решение на своем уровне установить льготы для пострадавших от наводнений людей.

Досье "Золотого Рога": Уровень возмещения населению затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам является одним из целевых индикаторов государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы». Предполагается, что постепенно тарифы для населения будут приближаться к экономически обоснованным.

- Востребована ли мера социальной поддержки в виде компенсации части взносов на капитальный ремонт для пожилых приморцев? Какое количество людей получает данную компенсацию?

- В июле 2016 года был принят закон Приморского края №848-КЗ, который предусматривает компенсацию расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Право на компенсацию 50% суммы взноса получили неработающие пенсионеры старше 70 лет, которые являются собственниками жилого помещения – как одиноко проживающие, так и проживающие в составе семьи, состоящей из граждан пенсионного возраста. Для пенсионеров старше 80 лет при аналогичных условиях предусмотрена компенсация в размере 100% суммы взноса на капремонт.

Сегодня полную или частичную компенсацию взносов на капремонт получают более 17 тыс.ч пожилых приморцев. Подчеркну, что действие льготы распространяется на период с 1 июля 2016 года, независимо от того, когда человек обратился с заявлением на компенсацию взносов. Взносы, уплаченные ранее этой даты, компенсации не подлежат.

- Какие меры поддержки в части оплаты услуг ЖКХ предусмотрены для специалистов, работающих в сельской местности?

- Краевой закон №206 предусматривает возможность предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг медицинским работникам, работникам культуры и искусства, ветеринарам и социальным работникам. Сумма данной выплаты является фиксированной и зависит от того, подключен ли дом, в котором проживает специалист, к централизованному отоплению.

Кроме того, педагогическим работникам всех краевых и муниципальных организаций, а также работникам центров содействия семейному устройству, предоставляется компенсация фактически понесенных расходов на оплату жилого помещения, а также отопления и освещения. Компенсация на оплату отопления предоставляется вне зависимости от того, подключен ли дом к централизованному отоплению. Однако граждане, проживающие в домах с печным отоплением, получают ежегодную компенсацию расходов на приобретение топлива – угля или дров, а также на его доставку. Льготы и меры поддержки, предусмотренные краевым законом для работающих сельских педагогов, сохраняются за ними и после увольнения – при условии, что человек проработал на селе не менее 10 лет.

- Какой объем средств предусмотрен в бюджете Приморья на 2017 год на компенсации льготникам и предоставление субсидий по оплате за услуги ЖКХ? Как эта сумма изменилась по сравнению с 2016 годом?

- В 2016 году расходы на предоставление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг составили 975 млн рублей; в бюджете 2017 года на эти цели предусмотрено 936 млн рублей. Однако мы постоянно анализируем расходы, которые идут на меры социальной поддержки, и в случае появления необходимости сразу же готовим проект корректировки бюджета. Необходимость корректировки связана с тем, что точный объем субсидий заранее определить нельзя – он зависит от региональных стандартов, от расходов на жилищно-коммунальные услуги и от величины дохода семьи. Что касается компенсации взносов на капитальный ремонт, то в 2016 году на финансирование этой льготы было предусмотрено 5,7 млн рублей, а в 2017 году – уже 25,4 млн рублей.

- Каким образом житель Приморья может узнать, имеет ли он право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг? Куда необходимо обращаться для оформления льгот и субсидий?

- Информацию о мерах социальной поддержки в части оплаты ЖКУ можно получить практически по всем каналам коммуникации. Во-первых, это сеть из более чем 230 единых социальных окон, охватывающая весь Приморский край. Во-вторых, заявления в адрес департамента о предоставлении мер социальной поддержки принимаются во всех многофункциональных центрах региона. Кроме того, информация обо всех наших услугах и регламентах, а также образцы заявлений можно скачать и заполнить на портале «Госуслуги».

Более 110 тыс. пользователей уже зарегистрировано на портале департамента труда и социального развития – www.socportal.primorsky.ru. Помимо информации о мерах социальной поддержки на портале можно получить самую свежую информацию о начислении положенных гражданину выплат. Информация о предоставлении гражданам денежной выплаты на оплату жилых помещений и коммунальных услуг также размещена на сайте департамента труда и социального развития Приморского края http://soctrud.primorsky.ru.. Здесь можно скачать «Социальный справочник для жителей Приморского края», где подробно рассказано обо всех мерах социальной поддержки, доступных жителям региона, и приведены конкретные примеры расчета той или иной выплаты.

- Сколько приморских семей получает субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг? Каковы условия и порядок оформления субсидии?

- С начала 2017 года субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили более 53 тысяч приморских семей. Субсидия предоставляется в случае, если расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения и размера региональных стандартов стоимости ЖКУ, за определенный месяц превысили величину в 22% от суммы совокупного дохода семьи. Многие семьи переходят планку в 22% от дохода в отопительный период, поэтому традиционно граждане начинают более активно обращаться за предоставлением субсидий после запуска отопления.

Правила предоставления субсидий установлены постановлением правительства РФ №761. Этот документ предусматривает, что право на субсидию по оплате ЖКУ имеют пользователи жилых помещений в государственном или муниципальном жилищном фонде, собственники помещений, члены жилищно-строительных кооперативов, а также наниматели жилого помещения в частном жилфонде – по договору найма. Субсидия предоставляется при отсутствии задолженности по оплате ЖКУ либо при наличии соглашения о реструктуризации задолженности.

Заявления и документы, необходимые для оформления субсидий, могут быть поданы через территориальные отделы соцзащиты, МФЦ, через портал Госуслуг и портал нашего департамента. Единственная оговорка – документы, имеющие большое значение для назначения субсидий, при предоставлении в электронном виде должны быть подписаны электронной подписью.

Для многодетных семей в Приморье на 10 кв. м увеличен размер регионального стандарта нормативной площади помещения. Также стандарт увеличен для одиноко проживающих пенсионеров или семьи, состоящей из двух пенсионеров.

Основания для отказа в предоставлении субсидий – отсутствие у заявителя гражданства РФ, а также соответствующего основания, на котором он пользуется жилым помещениям – права собственности или договора найма. То есть если семья снимает квартиру без оформления договора найма, оформить субсидию не получится. Также субсидия не предоставляется гражданам с временной регистрацией. Права получения субсидии человек лишается при наличии задолженности по оплате жилого помещения или коммунальных услуг – при отсутствии заключенного соглашения о реструктуризации этой задолженности.

ВАЖНО

- Как выстроен обмен информацией между департаментом и организациями, которые осуществляют деятельность в сфере ЖКХ?

- С 2015 года мы перешли на предоставление мер соцподдержки по ЖКУ в виде компенсации, проведя большую работу со всеми предприятиями сферы ЖКХ в Приморском крае. Практически со всеми предприятиями, которые снабжают приморцев электричеством, теплом, водой, а также оказывают услуги по содержанию жилищного фонда, нам удалось наладить оперативный обмен информацией о фактически потребленных и оплаченных гражданами услугах.

Это очень помогает нам при назначении субсидии и расчете ее величины, а граждан избавляет от необходимости ежемесячно носить квитанции в отделы соцзащиты. Со своей стороны, предприятия сферы ЖКХ также заинтересованы в том, чтобы у департамента была такая информация: субсидии тем, кто в них нуждается, будут предоставлены вовремя, а значит, граждане всегда будут иметь возможность рассчитаться за оказанные услуги.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ. Фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток