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Владивосток получит собственную туристическо-спортивную базу

24 Октября 2017, 16:30 | Приморье

ООО «Форвард» (г.Артем), единственным учредителем которого является гендиректор компании Дмитрий ТИТКОВ, планирует инвестировать более 60 млн рублей в создание туристическо-спортивной базы во Владивостоке. Проект будет реализован в рамках режима Свободный порт Владивосток (СПВ), резидентом которого стало ООО.

Предполагается, что на площади более 41 тыс. кв. метров будет создана инфраструктура для полноценного отдыха молодых спортсменов.

Инвестор построит гостиницу на 20 номеров, универсальный стадион с возможностью проведения игр по волейболу, баскетболу и теннису; поле с искусственным покрытием для проведения тренировок и соревнований с трибунами на 1,3 тыс. человек, детский городок с аттракционами и необходимые административные здания. Также на территории организуют рекреационные и парковочные зоны.

«Строительство нового комплекса окажет содействие развитию спортивной инфраструктуры в регионе. Основной аудиторией станут дети, занимающиеся спортом. Площадка позволит организовать не только отдых, но и тренировочный процесс и круглогодичное проведение соревнований. Статус резидента свободного порта позволит воспользоваться преференциями особого экономического режима для эффективной реализации проекта, в том числе рассчитывать на получение земельного участка, предполагаемого для застройки, без торгов», - рассказал Дмитрий Титков.

Отметим, что Дмитрий Титков ранее владел 50% долей ООО «Независимый финансовый консультант» (Владивосток), специализацией которого заявлена «торговля розничная напитками в специализированных магазинах».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: строительство  Форвард  спорт 



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