Приморские здравницы сохраняют советскую базу

Вступать на путь модернизации санатории пока не спешат

Санаторно-курортное лечение наиболее активно развивалось в советский период. После развала СССР тяжелые 90-е удалось пережить далеко не многим учреждениям – здравницы закрывались сотнями. Но сегодня, как показывает статистика, количество санаториев постепенно увеличивается. Способствует этому возросший интерес к лечебно-оздоровительному туризму: быстрый темп жизни, сопровождаемый стрессами и неблагоприятной экологией все чаще заставляет людей задумываться о своем здоровье.

Приморский край, обладающий уникальными месторождениями бальнеологических грязей и минеральными источниками, имеет все шансы, чтобы стать Меккой оздоровительного туризма.

60-80-е годы стали «золотым» временем курортно-оздоровительной сферы СССР. К 1990 году в стране работал 7431 санаторий с номерным фондом более 1 млн коек, которые ежегодно принимали 32,7 млн человек. Безусловно, Россия не может сегодня похвастаться таким разнообразием: по данным Минздрава, на конец 2013 года в России насчитывалось 1211 санаториев и пансионатов с общим фондом в 333 196 коек. Тем не менее их количество медленно, но верно растет: к 2017 году количество учреждений достигло отметки в 1840, а номерной фонд расширился до 425 тыс. мест. Постепенный рост числа санаториев эксперты связывают с растущей популярностью их услуг. В Приморском крае количество лечебно-курортных учреждений остается на прежнем уровне: этот рынок не обрастает новыми игроками, но и уже работающие два десятка санаториев не спешат покидать эту нишу.

Кто и куда едет

Интерес туристов к лечебным учреждениям Приморья связан в первую очередь с уникальными месторождениями грязей и минеральных источников. Так, в Приморском крае разведано более 50 теплых и холодных минеральных источников, которые по разнообразию химического состава не уступают знаменитым мировым источникам. Наиболее известным курортом, в основе которого заложено лечение целебными водами, является Шмаковка. Минеральные источники этого месторождения относят к холодным углекислым гидрокарбонатным магниево-кальциевым, характеризующимся малой минерализацией. Курорт рекомендован людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, эндокринной системы, нарушением обмена веществ, болезнями системы кровообращения и мочеполовой системы.

Минеральные грязи Приморского края также обладают бальнеологическим эффектом. Одно из новых месторождений – Ясненское (бухта Экспедиции), грязи которого поставляются во многие краевые санатории. До его разработки в оздоровительных целях использовались только грязи Садгородского месторождения (залив Угловой), на базе которого долгое время работал популярный курорт «Садгород». В 2006 году было открыто месторождение мелкодненских грязей, которое дало старт санаторию «Белый лебедь», расположенному на острове Русском. По словам экспертов, данное месторождение рассматривают как одно из самых перспективных для широкого применения в медицинской практике Дальнего Востока.

Основная целевая аудитория санаториев – люди старшей возрастной группы. Но, все чаще к услугам оздоровительно-курортных учреждений прибегают и люди среднего возраста. Чаще всего они отдают предпочтение курортам смешанного типа, которые укрепляют здоровье, способствуют восстановлению сил и снятию стресса.

«Отдых в санаториях обычно выбирают пожилые люди, – говорит менеджер турфирмы «Пять звезд» Родион ПЛЕШИНЕЦ. – Хотя в последнее время на услуги данных учреждений обращает внимание и более молодая аудитория. Как правило, особой популярностью санатории пользуются у местных жителей, хотя и приезжие из других регионов тоже останавливаются на наших курортах. Обычно это жители Хабаровска, Иркутска, реже - центральной части России. Иностранные туристы практически не едут в наши санатории – граждан стран АТР такая форма лечения и профилактики заболеваний не интересует».

Встать на путь модернизации

Благодаря работе государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, внутренний туристический поток значительно вырос в последнее время. По итогам 2016 года Приморье приняло более 2,5 млн россиян. Увеличение количества туристов отражается на туристическом рынке услуг, таким образом меняя и рынок лечебно-оздоровительного туризма. Как прогнозируют эксперты, тенденции, затронувшие эту сферу в центральной части России, постепенно дойдут и до Дальнего Востока. Так, традиционные санаторные курорты перестают быть местом лечения и отдыха пожилых людей и превращаются в полифункциональные оздоровительные центры, рассчитанные на широкий круг потребителей. Ряд таких учреждений идет по пути модернизации: в попытке уйти от советского наследия, здания приводят в соответствие с требованиями времени. Санатории наравне с другими средствами размещения также могут пройти классификацию и получить звезды. Конечно, на уровень пятизвездочных отелей курорты не претендуют, поскольку акцент их деятельности по-прежнему остается на медицинских услугах, оздоровительных процедурах, соблюдении режима.

«Подобные изменения санаториев обусловлены несколькими факторами. Первый – это меняющийся характер спроса на лечебно-оздоровительные услуги. Здоровый образ жизни становится модным, молодые люди стремятся поддерживать хорошую форму и нуждаются в антистрессовых программах. Именно они в скором времени должны стать основной целевой аудиторией санаторных курортов и гарантом развития лечебно-оздоровительного туризма, – рассказал представитель одного из санаториев Владивостока. – Другой фактор, который заставляет санатории менять направление – финансовый. Чтобы получать дополнительные средства на развитие и существование, здравницы будут вынуждены переориентироваться на новые рынки и привлекать новую аудиторию». Таким образом, по прогнозам экспертов, в скором времени санатории, сохраняя лечебную составляющую, добавят разнообразия в программу пребывания пациентов культурными и спортивными мероприятиями. Также расширится ассортимент услуг по оздоровлению и восстановлению сил, подход к курсам станет более гибким.

Выгодное средство размещения

Впрочем, сегодня разговор о переориентации на другую аудиторию для приморских санаториев ведется в будущем времени. «В настоящий момент лечебно-оздоровительные курорты Приморья остаются практически неизменными с советского времени: где-то туристам предлагают ванны с минеральной водой, где-то бассейны, где-то грязи. Здесь пока все стабильно и практически без изменений: и сервис, и лечение, – делится Родион Плешинец. – Даже интерьер в помещениях общего пользования (холлах, столовых) практически не подвержен влиянию времени – его только немного «освежают» косметическим ремонтом. А вот номера улучшают, и здесь видна требовательная рука рынка – у наших сограждан, побывавших за границей, запросы стали значительно выше, и под них нужно подстраиваться. Так, практически все санатории обзавелись пластиковыми окнами, установили в номерах телевизоры, современные санузлы».

Менеджер турфирмы «Пять звезд» также отметил, что спрос на санатории не менее стабилен, чем их услуги. Наибольшая активность приходится на летние и зимние месяцы. И многие жители Приморья посещают санатории не один раз в год, а чаще. Нередко это связано с тем, что медицинское учреждение представляется выгодным средством размещения. «Средняя цена пребывания в санатории Приморского края варьируется в районе 2,5 тыс. рублей за койко­место в сутки, в цену включено питание, – отметил Плешинец. – И если в летние месяцы турист может найти более дешевые предложения, обратившись к услугам баз отдыха с деревянными домиками, то в зимний период такая цена становится бюджетной. На проживание в круглогодичных базах отдыха с комфортабельными, отапливаемыми номерами и питанием придется потратить намного больше. Именно поэтому зимой некоторые туристы едут в санатории не ради лечения, а ради недорогого размещения. Так, курорт Шмаковка становится особенно популярным, поскольку на его территории выпадает много снега и любители зимних видов спорта останавливаются в санаторных комплексах».

Помимо этого, на базе курортов Приморья нередко функционируют экскурсионные бюро, которые предлагают отдыхающим свои продукты и также развлекают отдыхающих. В летние месяцы санатории тоже пользуются спросом как места проживания в пригороде Владивостока – здесь работает целый ряд курортно-оздоровительных учреждений, в которых нередко останавливаются командированные. Впрочем, если такого отдыхающего все-таки заинтересует курс лечения, он всегда может приобрести необходимое количество процедур. На сайтах санаториев, как правило, есть прайсы с ценами.

Досье «Золотого Рога»: Курорт Шмаковка находится в долине реки Уссури, на расстоянии 340 км от Владивостока. В этот курорт входят известные за пределами Приморья санатории: военный санаторий КДВО, санаторий «50 лет Октября», а также комплекс «Санаторий «Изумрудный», который объединил корпусы санаториев «Изумрудный» и «Жемчужина». Курорт расположен в зоне преимущественно широколиственных лесов, на его территории - большой естественный парк с каналом в центре, заканчивающийся большим прудом. Климат курорта континентальный, для которого характерна холодная и солнечная зима и теплое лето. Центром выхода минеральных вод курорта является сопка Медвежья, ее высота 385 м над уровнем моря. Основными лечебными факторами курорта являются минеральные воды, углекислые гидрокарбонатные магниево-кальциевые воды, содержание углекислоты до 3,86 г/л, минерализация до 1,5 г/л. Минеральная вода курорта применяется для ванн, душей, орошений, приема внутрь. В процессе санаторно-курортного лечения курорт Шмаковка использует климато- и физиотерапию, лечебную физкультуру, массаж.

На фото: Приморцев зачастую устраивает минимум удобств местных здравниц. Фото Игоря Кухаря.

Елена АБАШЕВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток