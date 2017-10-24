Константин Шестаков: Событийный туризм способствует росту турпотока в Приморье

На будущий год в регионе запланировано более 300 событий, так или иначе связанных с туризмом

Туристско-информационным центром Приморья подготовлен событийный календарь региона на 2018 год, который должен помочь местным туроператорам при формировании пакетных предложений для гостей края.

О том, какие мероприятия вошли в календарь, а также о роли событийного туризма для развития туротрасли в целом Деловой газете «Золотой Рог» рассказал директор департамента туризма Приморского края Константин ШЕСТАКОВ.

- Сколько мероприятий включено в событийный календарь Приморского края на 2018 год?

- На сегодняшний день в список включено более 300 событий, так или иначе связанных с туризмом. Для того чтобы облегчить приморским туроператорам работу в части формирования туристических продуктов на основе событийных мероприятий, мы отобрали наиболее интересные и значимые мероприятия. Получился ТОП-39 самых ярких событий региона, с ним можно ознакомиться на Туристском портале Приморского края tour.primorsky.ru. Наша задача – подвигнуть компании, которые занимаются въездным и внутренним туризмом в Приморском крае, и помочь им заранее сформировать некие предложения для гостей края, связанные с тем или иным событием.

- Почему в рамках решения задач государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы делается ставка в том числе и на событийный туризм?

- По экспертным оценкам, при организации крупных событийных мероприятий средний прирост туристского потока по сравнению с аналогичным периодом составляет порядка 30 процентов. В последнее время Приморский край зарекомендовал себя как дальневосточный центр проведения крупных событийных мероприятий в области спорта, культуры, конгрессно-выставочной деятельности. Число мероприятий, непосредственно влияющих на повышение интереса иностранцев к Приморью, с каждым годом растет. Особенно стоит отметить MICE-туризм – посещение региона с целью участия в крупных деловых событиях. Это наиболее эффективный и высокодоходный сегмент туристической отрасли, у нас он активно набирает силу.

- Каковы основные мероприятия, включенные в событийный календарь Приморского края на 2018 год?

- Безусловно, это события, связанные с Новым годом и Рождеством: уже 16 декабря этого года неподалеку от Арсеньева начнет работать резиденция Приморского Деда Мороза, а в конце января планируется приезд в парк «Изумрудная долина» под Уссурийском Всероссийского Деда Мороза. Это такие общенациональные праздники, как День Победы и Международный женский день, День России, День молодежи, Масленица, День Ивана Купалы. Включены в календарь и праздники с приморским колоритом: Восточный новый год, День рыбака, День военно-морского флота, День тигра и ряд других.

Включены в календарь крупные культурные и спортивные события – например, Ледовый полумарафон, который пройдет на острове Русском во Владивостоке уже в третий раз; музыкальный фестиваль «Мариинский», призванный объединить профессиональных исполнителей и любителей классической музыки из стран АТР; Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого». Вошли и мероприятия в сфере конгрессно-выставочной деятельности, такие как четвертый Восточный экономический форум, 22-я Тихоокеанская международная туристская выставка (PITE), Международная выставка яхт и катеров «Владивосток Бот-Шоу» и другие.

- Какие основные «точки роста» для событийного туризма в Приморье вы бы выделили?

- Безусловно, стоит отметить такие объекты, как СТК «Приморское кольцо» и парк «Изумрудная долина». Например, на «Примринге» в этом году количество посетителей достигало 6 тысяч человек в день. Росту посещаемости во многом способствовало проведение международных соревнований по дрифту: мы понимаем, что на них приезжают не только иностранные пилоты, но и их команды, а также группы поддержки. Стоит отметить, что в 2017 году дрифт официально признан спортивной дисциплиной. Рассматривается возможность проведения во Владивостоке одного из этапов трансконтинентального кубка по дрифту, а также этапов других международных соревнований по данной дисциплине.

Парк «Изумрудная долина», которому на днях исполнилось шесть лет, является уникальным комплексом не только для нашего региона, но и для всего Дальнего Востока. Мы рассматриваем парк как важный объект с точки зрения событийного и культурно-исторического туризма.

Есть огромный опыт проведения событийных мероприятий на площадке Приморской краевой филармонии, где традиционно проходят фестиваль культуры стран АТР и Международный джазовый фестиваль. Кстати, недавно Приморская филармония подготовила для иностранных гостей очень интересный продукт – «Русское шоу», которое знакомит гостей с культурой нашей страны.

- 1 августа 2017 года на территории муниципалитетов Приморья, включенных в состав Свободного порта Владивосток, начал действовать упрощенный визовый режим для граждан ряда зарубежных государств. Сколько иностранных граждан уже воспользовались такой возможностью?

- По состоянию на середину октября было одобрено 3,5 тыс. электронных виз для иностранных граждан. Более 2 тыс. гостей уже прибыли в Приморский край. Для России это очень интересная преференция, и многие регионы, ориентированные на развитие въездного туризма, смотрят на Приморье с большим любопытством и даже с некоторой завистью, ведь мы – пока единственный регион, получивший право работать по новой схеме. Это уникальная привилегия, которая позволяет нам динамично наращивать темпы роста турпотока.

Досье "Золотого Рога": Морской пункт пропуска Владивосток и аэропорт Кневичи в Приморье – пока единственные точки, через которые в Россию можно въехать по упрощенному режиму. С января 2018 года планируется расширение этого списка: по электронной визе в Приморский край можно будет въехать также через пункты железнодорожного пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», пункты автомобильного пропуска «Полтавка» и «Турий Рог», а также через морские пропускные пункты «Зарубино» и «Посьет».

- У жителей каких стран новая опция вызвала наибольший интерес?

- Когда реализация проекта упрощенного въезда по электронной визе только началась, наиболее активно ею пользовались граждане Японии. Однако рынок внес определенные коррективы, и на сегодняшний день около 1 тысячи из 2 тысяч воспользовавшихся правом упрощенного въезда – это граждане Китайской Народной Республики. Максимально близко к ним по количеству въездов идут японцы. Приезжают туристы и из других стран, включенных в утвержденный МИД РФ список из 18 государств, в том числе из удаленных от нашего региона – Мексики, Саудовской Аравии, Индии.

- Осенью следующего года будет отмечаться 80-летний юбилей со дня образования Приморского края. Будет ли эта дата включена в событийный календарь региона на 2018 год? Будут ли приуроченные к ней мероприятия ориентированы в том числе на иностранных гостей?

- Мы планируем провести большое количество мероприятий, приуроченных к празднованию этой даты. Их итоговый перечень будет сформирован до конца 2017 года. Безусловно, самые значимые из юбилейных мероприятий будут включены и в календарь событийного туризма на будущий год.

Александр САЛКОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

ПРОЕКТЫ

Владивосток получит собственную туристическо-спортивную базу

ООО «Форвард» (г.Артем), единственным учредителем которого является гендиректор компании Дмитрий ТИТКОВ, планирует инвестировать более 60 млн рублей в создание туристическо-спортивной базы во Владивостоке. Проект будет реализован в рамках режима Свободный порт Владивосток (СПВ), резидентом которого стало ООО.

Предполагается, что на площади более 41 тыс. кв. метров будет создана инфраструктура для полноценного отдыха молодых спортсменов.

Инвестор построит гостиницу на 20 номеров, универсальный стадион с возможностью проведения игр по волейболу, баскетболу и теннису; поле с искусственным покрытием для проведения тренировок и соревнований с трибунами на 1,3 тыс. человек, детский городок с аттракционами и необходимые административные здания. Также на территории организуют рекреационные и парковочные зоны.

«Строительство нового комплекса окажет содействие развитию спортивной инфраструктуры в регионе. Основной аудиторией станут дети, занимающиеся спортом. Площадка позволит организовать не только отдых, но и тренировочный процесс и круглогодичное проведение соревнований. Статус резидента свободного порта позволит воспользоваться преференциями особого экономического режима для эффективной реализации проекта, в том числе рассчитывать на получение земельного участка, предполагаемого для застройки, без торгов», - рассказал Дмитрий Титков.

Отметим, что Дмитрий Титков ранее владел 50% долей ООО «Независимый финансовый консультант» (Владивосток), специализацией которого заявлена «торговля розничная напитками в специализированных магазинах».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток