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Цифровой бросок на Восток
Благодаря началу вещания на территории ДФО компания НТВ-ПЛЮС стала крупнейшим оператором в мире по территории покрытия
Дальний Восток – территория, которую крупные телеком-компании рассматривают как кластер роста. Проникновение спутникового телевидения в ДФО составляет менее 60%, что дает новым игрокам, выбравшим этот рынок как стратегическое направление развития, большие возможности в приращении абонентской базы. О том, какие тенденции будут доминировать на рынке платного телевидения в дальневосточных регионах, эксперты говорили на Х конференции партнеров НТВ-ПЛЮС.
Развитие Дальнего Востока – одно из основных направлений политики России. Волна повышенного внимания со стороны столицы затрагивает различные сферы жизни дальневосточных регионов и дает им драйверы роста. Одними из таких сфер должны стать развитие цифрового вещания в ДФО и обеспечение доступа к качественному телевизионному и видеоконтенту. Задача не из легких, требующая серьезных инвестиций, поэтому к ее решению приступили крупные компании и операторы телевидения, имеющие опыт работы в других регионах страны. В ходе конференции своими первыми результатами работы на Дальнем Востоке поделилась компания НТВ-ПЛЮС – первый спутниковый оператор России.
«У нашего выхода на рынок ДФО достаточно сложная история, – рассказал газете «Золотой Рог» генеральный директор НТВ-ПЛЮС Михаил ДЕМИН. – Поскольку наша компания имеет 20-летний стаж работы, в западной части страны сформировалась стабильная абонентская база, превышающая 950 тысяч клиентов. Мы стали первыми, кто вышел за пределы Урала и начал вещание в Сибири. Этот регион обеспечил нам 50 тыс. абонентов, и их число оставалось стабильным на протяжении долгого времени. Поскольку наши расходы в западной части России и в Сибири были примерно сопоставимы, мы всерьез задумывались о том, что делать дальше – сконцентрироваться на предоставлении услуг только в европейской части страны или идти дальше, охватывая новые территории. Оценив потенциал ДФО, проведя переговоры с акционерами и владельцами спутниковых емкостей, мы пришли к выводу, что нужно качественно улучшить предложение для Сибири и взять курс на Дальний Восток. Мы учли особенности и специфику региона и предложили зрителям уникальный контент: добавили телеканалы на китайском, корейском языках, а также региональные телеканалы Сахалинской и Амурской областей к имеющимся якутским, хабаровским и приморским телеканалам. Таким образом, мы начали работу в ДФО, и ни разу не пожалели о принятом решении. Теперь каждая вторая установка на Дальнем Востоке – это абонент НТВ-ПЛЮС. Мы стали лидерами по числу новых подключений».
Досье "Золотого Рога": Начав вещание на территории ДФО с 1 апреля 2017 года, компания НТВ-ПЛЮС стала крупнейшим оператором в мире по территории покрытия спутниковым сигналом. Вместе с выходом на новый рынок для удобства абонентов была разработана прозрачная и понятная система пакетирования телеканалов и тарификации услуг, которая стала единой для всех зрителей, где бы они ни проживали. Теперь абоненты НТВ-ПЛЮС, выбравшие базовый тариф, платят одинаково: и в Москве, и во Владивостоке. Причем в базовый пакет входят 137 каналов из доступных 173, и предоставление услуг остается гарантированно высокого качества, вне зависимости от региона.
Новые возможности для зрителей ДФО
Приход такого крупного оператора, как НТВ-ПЛЮС, ознаменовал для Дальнего Востока появление новых возможностей – как с точки зрения нового контента, так и сервисов. Компания предложила для зрителей ДФО каналы в формате сверхвысокой четкости – Ultra HD, который превосходит по характеристикам разрешение HD в четыре раза. Сегодня каждый десятый телевизор, приобретаемый россиянами, «понимает» этот формат. И, по словам экспертов, такое значительное изменение парка телевизоров заставляет операторов задумываться об увеличении предложения UHD-телеканалов. Сейчас клиенты НТВ-ПЛЮС могут смотреть уже в базовом пакете два UHD-канала: Fashion One (4K) и Home 4K. В ближайшее время ожидается появление и третьего канала в формате сверхвысокой четкости.
Спутниковое телевидение отличается качеством изображения, но требовательному зрителю уже нужно интерактивное телевидение. НТВ-ПЛЮС предоставляет возможность смотреть телеканалы, фильмы и сериалы на различных платформах – не только через спутник, но и онлайн. При этом телепередачи и фильмы можно поставить на паузу, сделать перемотку назад, обратиться к архиву программ. Для этого используется гибридное оборудование, которое позволяет принимать телевизионную «картинку» со спутника, а управлять эфиром через интернет-соединение. Сочетание спутниковых и онлайн технологий дополнительно дает возможность получить доступ не только к телеканалам, но к онлайн-библиотекам фильмов и сериалов.
Оператор также обращает внимание и на другой тренд потребления видеоконтента - колоссальный рост просмотров на экранах мобильных устройств. Мультиэкранность – это возможность смотреть один и тот же контент как на больших ТВ-панелях, так и на планшетах и смартфонах. «В течение месяца мы анонсируем новое мобильное приложение, которое позволит нашим спутниковым абонентам просматривать видео высокого качества на мобильных устройствах. Таким образом, клиенты НТВ-ПЛЮС смогут смотреть желаемый контент в любой точке России и не будут привязаны к своему спутниковому оборудованию или зависеть от поставщика интернет-услуг. У наших конкурентов подобного продукта пока не предвидится», – заверил Михаил Демин.
На фото: Генеральный директор НТВ-ПЛЮС Михаил Демин: «Мы учли особенности и специфику региона и предложили зрителям уникальный контент». Фото PrimaMedia.ru.
Наталья КОМИССАРОВА.
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