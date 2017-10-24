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Юрий Корсаков: Поднимать экономику Приморья надо всеми доступными средствами
Депутат Законодательного Собрания проанализировал нынешнее состояние экономики региона
Считанные недели остались до начала рассмотрения краевым Законодательным Собранием бюджета Приморья на 2018 год. Традиционно, одним из ключевых в дискуссии по бюджету является вопрос о том, за счет чего будет наполняться краевая казна и какой процент от доходной части бюджета-2018 составят собственные доходы региона. По мнению депутата Законодательного Собрания Приморского края 5-го и 6-го созывов Юрия КОРСАКОВА, рост собственных доходов краевого бюджета будет зависеть от состояния экономики Приморья, а также от эффективности применения преференций для новых инвестпроектов, установленных краевыми и федеральными законами.
- Юрий Михайлович, в последние годы мы не раз слышали отчеты о том, как прекрасно развиваются различные проекты в Приморском крае. Как это соотносится с параметрами бюджета-2018, которые сейчас обсуждаются: расходная часть – 89 млрд рублей хотя расходы в бюджете нынешнего года – уже 102,6 млрд? Падают налоговые поступления и доходы краевой казны?
- Если мы посмотрим на основные экономические показатели, они не внушают особых опасений. Но и оптимизма тоже. В январе-августе 2017 года по сравнению с аналогичным показателем 2016-го индекс промышленного производства составил 107,3%. Но это рост без учета инфляции. В обрабатывающих производствах рост еще больше - 13,7%. Однако добыча полезных ископаемых падает несколько последних лет, нынешний – не исключение. Всего 88,7% к январю-августу 2016 года! Индекс физического выпуска продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в первом полугодии 2017 года – 100,1%. То есть мы в лучшем случае топчемся на месте.
В то же время неплохие результаты в 2016-2017 годах показала рыбодобыча, бюджетообразующая для края отрасль. В прошлом году рыбопромышленные предприятия выловили на 13% рыбопродукции больше, перечислили в консолидированный бюджет края 3,2 млрд рублей. Связано, это, скорее всего, с тем обстоятельством, что в следующем году будут распределяться квоты на водные биоресурсы. Сельское хозяйство, за исключением моментов, связанных с затоплениями, развивалось хорошо: за восемь месяцев 2017 года рост 108,8%. Но рекордные урожаи в России почти повсюду, и тут видна прямая связь с поддержкой государства, с субсидированием отрасли из бюджетов – федерального и краевого.
- Насколько существующие тенденции в экономике долговременны?
- С 2002 по 2011 годы валовый региональный продукт (ВРП) Приморского края рос хорошими темпами – в среднем на 6,3% в год. Реальные располагаемые расходы населения увеличивались в среднем на 10% в год. Таким образом, за десятилетие средний житель края стал жить вдвое лучше. Важный показатель, инвестиции в основной капитал, увеличивались на 20-70% в год – только в 2011 году было проинвестировано 307 млрд рублей!
Реальные проблемы в экономике края начались в 2012 году, связаны они с завершением масштабных госинвестиций в стройки саммита. С 2012 года мы, в лучшем случае, стагнируем, причем на протяжении нескольких лет подряд. Плохо, что уменьшаются инвестиции в основной капитал – в прошлом году они составили 123 млрд рублей, тогда как в 2015 году – 139 миллиардов.
- Какие решения приняты Законодательным Собранием Приморского края для того, чтобы вывести экономику региона из стагнации, придать ей новый импульс?
- Еще до появления федеральных законов «О Свободном порте Владивосток» и «О территориях опережающего развития» по решению краевого Законодательного Собрания были установлены льготы для крупных инвестиционных проектов, которые реализуются в Приморском крае. В настоящее время любой проект, где сумма капитальных вложений составляет не менее 50 млн рублей за три года или 500 млн рублей за пять лет, получает нулевые ставки налогов на прибыль и имущество в первые пять лет. В последующие пять лет ставки данных налогов составят 10% и 0,5% соответственно.
После принятия в 2015 году федерального закона «О свободном порте Владивосток» депутатами ЗС ПК были приняты краевые законы, позволяющие резидентам СПВ воспользоваться пониженными ставками налогов. Это ставки по налогу на имущество организаций в размере 0% в первые пять лет после начала проекта и 0,5% в последующие пять лет. Это пониженные ставки налога на прибыль организаций в части, подлежащей зачислению в краевой бюджет, в размере 0% в первые пять лет, и 10% - в последующие 10 лет. Добавлю, что ряд муниципалитетов установил льготные ставки земельного налога для резидентов Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития.
- На ваш взгляд, оправдаются ли ожидания ускоренного развития Приморья через ТОСЭРы и Свободный порт?
- Если рассматривать данные инструменты без эмоций, они представляются мне хорошими возможностями. Резидентами СПВ и территорий опережающего развития в Приморье стало уже больше 300 компаний. Наверное, далеко не все они проинвестируют заложенные в проектах деньги – заявлены инвестиции на сотни миллиардов, но ведь значительные суммы уже вложены. Работает ряд предприятий, в том числе крупных, в агропромышленном комплексе, логистике, производстве строительных материалов. В Надеждинском районе в рамках СПВ построен целый жилой поселок.
Для Приморья это уникальная возможность – поскольку Свободный порт был открыт поначалу у нас, и первые ТОРы появились здесь – привлечь инвестиции. Впервые за много лет производить здесь выгоднее, чем во многих других местах. А для приморцев все эти новшества – возможность трудоустройства на высокопроизводительные рабочие места с высокой зарплатой и интересными перспективами.
- Депутаты-коммунисты говорят о том, что бюджет вложил в инфраструктуру ТОРов в течение нескольких лет миллиарды рублей, и непонятно, когда они вернутся. Ведь резиденты освобождены на длительные сроки от уплаты большинства налогов.
- Нагрузка на краевой бюджет, действительно, серьезная. Но при создании ТОРов и Свободного порта подразумевалось, что это не благотворительность в пользу частного капитала, а курица, которая впоследствии будет нести «золотые яйца». Если депутатов смущает необходимость инвестировать бюджетные средства в строительство «Хайяттов», то польза от развития инфраструктуры ТОРов, вложений в СПВ больших сомнений не вызывает даже у представителей КПРФ.
Есть соответствующие финансово-экономические обоснования, есть первые результаты. Например, налог на доходы физических лиц сразу поступает в краевой и местный бюджеты с момента начала работы предприятия. По некоторым расчетам, только по НДФЛ новые предприятия в ТОРах пополнят консолидированный бюджет Приморского края на 770 млн рублей в год! По итогам 2016 года резиденты ТОРов уже пополнили бюджет Приморья на 358 млн рублей. То есть даже в период действия налоговых преференций особые экономические зоны и режимы принесут бюджету миллиарды.
- Но все-таки, основной пласт экономики региона – «старые» предприятия, которые резидентами не являются. Как быть с ними?
- Именно потому мы, депутаты Законодательного Собрания, призываем не рассматривать СПВ и ТОРы как панацею. Недаром в феврале 2016 года нами был принят закон о промышленной политике в Приморском крае. Мы считаем, что надо помогать тем компаниям, которые давно здесь работают, дают заработок сотням тысяч приморцев. Причем меры поддержки есть разные – не обязательно требующие бюджетных затрат. Нужна соответствующая государственная программа, которую разрабатывает администрация Приморского края.
Артем СТРОГИН. Фото из архива.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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