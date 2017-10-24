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Китайцы съели красную икру
Деловая газета «Золотой Рог» выяснила, кто хочет оставить приморцев без любимого деликатеса
Кошелек российского потребителя проиграл в борьбе за отечественную красную икру кошелькам потребителей из стран АТР: повышенный спрос на икру лососевых пород рыб за рубежом и общий спад объема уловов привели к значительному удорожанию продукта. Так, летом-осенью этого года красная икра повысилась в оптовой цене на 54%, по данным Рыбного союза. За последние полгода цена на икру рыб лососевых пород увеличилась с 1 950 рублей до 3 тыс. рублей за килограмм, и это не предел.
Средняя розничная цена за килограмм красной икры в России, по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в сентябре этого года составила 3479 рублей, что выше аналогичного прошлогоднего показателя на 9,4%. При этом инфляция в России за тот же период составила 3%. Это значит, что динамика цен на икру обгоняет инфляцию втрое.
- На цены влияют инвестиционные издержки компаний и политика самих производителей, которые выставляют высокую цену на икру за границей и не желают продавать её дешевле в России, - отметили эксперты ЕМИСС.
Однако, по мнению других экспертов отрасли, рост оптовых цен на красную икру в указанный период составил всего 9-10%, что свидетельствует о спекулятивном характере разговоров о повышении тех же цен в рознице. Как рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ, в 2009 и в 2011 годах Россия столкнулась с ситуацией, когда при стабильности оптовых цен на красную икру отмечался их же рост в рознице. В целом же за последние 15 лет в России оптовая стоимость красной икры выросла с 600–700 рублей за 1 кг до 2,6–2,7 тыс. рублей за 1 кг, то есть в четыре раза при общем росте цен во всех отраслях экономики в 5,5 раз.
Как отмечают эксперты отрасли в Приморье, регион никогда не участвовал в лососевой путине по-крупному, так что компаний, которые поставляли бы красную икру на внутренний рынок Приморья и за рубеж, здесь не так уж много. Как отметили в ГК «Доброфлот», для приморцев продукт компании, красная икра, дороже не станет.
- Интерес ко всей рыбопродукции, выловленной в естественной среде обитания, во всем мире достаточно высок, спрос стабилен и растет каждый год, и икра не является исключением, - рассказал руководитель направления с/м рыбопродукции ГК Доброфлот Владимир ШМАРОВОЗ. – В основном экспорт дальневосточных рыболовных компаний ориентирован на Японию, Корею и Китай ввиду их территориальной близости и высокой культуры потребления морепродуктов. ГК «Доброфлот» в свою очередь ориентирована на внутреннее потребление, так как целесообразно в первую очередь загружать собственную инфраструктуру – крупнейший плавзавод КРПКБ «Всеволод Сибирцев» и береговое предприятие «Южморрыбфлот». На экспорт направляется только та часть продукции, которая менее востребована на внутреннем рынке.
По словам Владимира Шмаровоза, вне зависимости от выделенных учеными объемов добычи лососевых, как показывает история, природа всегда вносит свои коррективы.
- Были годы, когда вылов лососевых видов рыб был значительно выше средних показателей, и в этот период красная икра из ценового сегмента деликатесной продукции перемещалась в разряд обычных продуктов питания, доступных широким слоям населения, - добавил эксперт. – А были неурожайные года, и цены на все виды лосося (горбушу, кету, кижуча, нерку и т.д.), в том числе на их производные - лососевую икру, существенно вырастали. В любом случае, согласно рыночным законам экономики, цены на ту или иную продукцию формируются исходя из спроса и предложения.
Дополнительный, и может быть даже более важный, чем рост экспорта, фактор подъема цен на красную икру – это сокращение объемов вылова лосося. По словам президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгия МАРТЫНОВА, основная масса икры, которая попадает на прилавки приморских магазинов, добывается сахалинскими и камчатскими компаниями. Однако в целом в этом году объем добычи лососевых рыб на Дальнем Востоке снизился на 110 тысяч тонн: если в 2016 году рыбаки Дальнего Востока добыли 450 тыс. тонн лосося, то в этом году - только 340 тыс. тонн.
- К берегам Приморья подходят минимальные объемы горбуши, кеты, кижуча и т.д., так что наука устанавливает минимальные объемы возможного вылова здесь, которых хватает разве что для коренных народов, - добавил Мартынов. – В общем объеме Дальневосточного бассейна выловленный в Приморье лосось составляет всего 1%. Основной же лидер – это Камчатка, Сахалин, Чукотка, Хабаровск. Но даже в этих регионах объемы вылова пошли на спад с 2009-2010 года, когда лососевая путина достигла пика: тогда дальневосточными компаниями было выловлено 550 тыс. тонн лосося. В 2017 году рыбаки не выловили даже спрогнозированного учеными объема. Сахалин, к примеру, выполнил план только на 50%, а вот на Камчатке справились лучше.
Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток
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