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Гран-при "Экоустойчивый" Mеждународного фестиваля "Зодчество-2016" отправился во Владивосток

24 Октября 2016, 18:56 | Приморье

Приморская школа архитекторов вновь доказала свой высокий уровень на Международном фе стивале «Зодчество-2016» , прошедшем в Москве, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Сразу три молодых зодчих Владивостока, являющихся студентами-архит екторами ДВФУ, 20 октября были награждены на главной «архитек турной» площадке страны. На этот раз «Хрустальный Дедал» (лучшая постройка года в России) и «Башня Татлина» все же не дались в руки нашим начинающим архитекторам. Тем не менее, заслуженные награды – довольно высоки. 

Национальной пре мией «АрхиУстойч ивость» за лучший эко-проект года (гран-при конкурса "Экоустойчивая архитектура") была награждена Дарья БУРДИНА, диплом Союза архитекторов Рос сии этого же конкурса – Анастасия ИВАСЮК, и диплом за лучший проект в номинации «Умная среда» смотра-конкурса "Экоустойчивая архитектура" – Екатерина МАКУРИНА.

Досье «Золотого Рога»: Международный фестиваль «Зодчество-2016» проводился Союзом архитекторов России в Москве в 24-й раз. Его главной темой в этом году было – пространственное развитие городов и их преображение за счет реновации заброшенных промзон. По традиции, фестиваль является главным смотром-конкурсо м достижений отечественной архитектуры за прошедший год, подводит итоги региональных смотров-конкурсо в «Зодчество», и награждает лучшие архитектурные проекты и постройки России. В этом году в фестивале участвовало 450 проектов из всех регионов страны и ближнего зарубежья. Жюри присуждало 7 гран-при в разных номинациях и конкурсах. И один из этих главных призов фестиваля выиграла молодой зодчий из Владивостока – магистрант Дарья Бурдина.

Профессор ДВФУ, руководитель мастерской ресурсосберегающ ей архитектуры Павел КАЗАНЦЕВ отметил: «Основная идея проекта Дарьи – это реновация поселка рыбокомбината на о. Попова. После произошедшего развала этого предприятия здесь предлагается создать новую архитектурную среду поселка, ориентированную на развитие круглогодичного туризма, и тем самым решить проблему трудоустройства населения этого прекрасного острова».

Он отметил, что Дарья, прежде, чем приступить к своей работе, рассматривала опыт реновации монофункциональн ых рыбацких поселков за рубежом, проанал изировала социальную и планировочную ст руктуру поселка, и предложила вар ианты развития его жилой и общественной зоны с учетом увеличения на острова потока туристов. Учитыв ая ограниченность ресурсов острова, автор в своем проекте ориентируется на использование энергии ветра и солнца, на местные природные материалы. При этом была найдена уникальная технология, позволяющая строить экономичные карк асные модульные эко-до ма с пассивным солнечным отоплением на основе утеплителя из морских водорослей. Для этого, например, может быть использована даже всем известная морская капуста.    

Развитию эко-туризма и его популярной сегодня разновидности – агро-туризму в пригороде Владивостока – был посвящен проекта Анастасии Ивасюк, дипломанта конкурса «Экоустойчивая архитектура». Ее работа «Центр агротуризма на п-ве Де-Фриз» представила организацию общедоступного а грогородка, где можно познакомиться и даже лично поучаствовать в производстве сельхозпродуктов , или приобрести их на постоянно действующей ярмарке производителей из Приморья. Неординарная архитектура этого комплекса появилась как результат тщательного учета факторов внешней среды. В основе интерьеров выставочных пави льонов центральн ая опора – зеленые легкие здания. С ее помощью естественным способом регулир уется  комфорт помещений, без использования инженерно-технич еских средств: кондици онеров и отопительных систем.      

Проект «Центра традиционной медицины на о. Попова» Екатерины Макуриной, признанный лучшим в номинации «Умная среда», по словам Павла Казанцева, наглядный пример адаптируемой архитектуры, подстраивающейся под резкую смену погодных условий. Зимой «здание-дракон» закрывается от студеных ветров и впитывает солнечное тепло, весной собирает влагу туманов и осушает сырой морской ветер, летом раскрывает теневые экраны и улавливает слабые ветра для проветривания помещений. Вынесенные наружу фасады-трансформ еры укрывают основное «инертное» ядро здания, в котором независимо от смены погоды сохраняются комфортные условия.  

Надо отметить, что это не первая всероссийская победа студентов мастерской ресурсосберегающ ей архитектуры кафедры архитектуры и градостроительст ва ДВФУ. Так, в 2011 году Наталья БАКАЕВА была награждена дипломом 1 степени Союза архитекторов России на международном ко нкурсе «Зеленый проект» в Москве за проект «Центра энергоэф фективных технологий ДВФУ». А Яна МАРУС, ныне магистрант кафедры, завоевала премию Союза архитекторов «Аист» - гран-при конкурса «Зеленый проект» 2014 года своим проектом «Энергоэффективн ого жилого комплекса на полуострове Шкота».  

А в пригороде Владивостока сегодня можно увидеть созданный из природных материалов с помощью этой мастерской трехэтажный  экодом, в котором до половины отопления и охлаждения обеспечивает энергия ветра и солнца. В этом году он был награжден национальным дипломом международной премии - экологическим «Оскаром» - The Energy Globe World Award.

На фото: председатель совета по зеленой архитектуре и строительстве Союза архитекторов России Александр Ремизов вручает на фестивале «Зодчество-2016» награду молодому архитектору из Приморья Дарье Бурдиной. Фото Александра Портова.

Виктор КУДИНОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

Автор: Виктор Кудинов
Теги: экология  архитектура  конкурс 



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