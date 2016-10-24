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У премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток появится еще одна номинация

24 Октября 2016, 15:10 | Приморье

У премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток появится еще одна – седьмая номинация. Она поможет выбрать лучший региональный проект по корпоративным бизнес-коммуника циям, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер премии.

Как пояснила исполнительный директор премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток Светлана Дмитриченко, очень важно видеть примеры успешный PR кейсов не только в области социальных коммуникаций, но и в бизнесе, видеть лучшие практики эффективности PR инструментов для развития бизнеса.

Войти в число претендентов на звание лучшего регионального проекта в области развития корпоративных коммуникаций можно уже сейчас и вплоть до 25 декабря, пока длится прием заявок от соискателей премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток. Стать участником дальневосточного конкурса в сфере развития общественных связей можно на бесплатной основе, путем заполнения регистрационной формы на сайте www.luchnik-dv.r u, рассказали "Золотому Рогу" в Исполнительной дирекции Региональной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.

Финалисты конкурса станут известны 15 января 2017 года, а в последние дни января состоится публичная защита их работ и торжественная церемония награждения авторов лучших проектов премии, которая пройдет во Владивостоке и соберет всех, кто принимал участие в проведении и организации этого отраслевого мероприятия.

Десять лучших работ получат возможность принять участие в федеральном конкурсе без регистрационного взноса, а один из них (по решению жюри) войдет в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» и получит право на открытую презентацию в Москве.

Дополнительную информацию о порядке регистрации, требованию к оформлению проектов и прочие полезные сведения можно получить на сайте www.luchnik.ru в разделе «Региональные конкурсы» или на сайте www.luchnik-dv.r u.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Серебряный лучник  пермия 



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