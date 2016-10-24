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Во Владивостоке пройдет встреча бизнесменов с уполномоченным по защите прав предпринимателей
25 октября во Владивостоке состоится встреча бизнесменов с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Приморском крае Мариной Шемилиной. Она пройдет в Центре развития предпринимательства. На встречу также приглашен Сергей Тараненко, начальник межрайонного отдела - старший судебный пристав Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Марина Шемилина расскажет о деятельности института уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае, Сергей Тараненко - об исполнении судебных решений в отношении органов местного самоуправления по искам субъектов предпринимательской деятельности. Марина Шемилина также проведет личный прием.
Встреча состоится во вторник, 25 октября, с 13.00 до 14.30 по адресу: Владивосток, ул. Запорожская, 77 (бизнес-центр CITYHALL), 8 этаж, каб. 813, конференц-зал МКУ «Центр развития предпринимательства». Приглашаются все желающие.
Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию на сайте. Предпринимателям, прошедшим регистрацию на встречу 20 октября, повторная регистрация не требуется.
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