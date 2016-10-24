Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Капитальный ремонт Владивостокского цирка завершат до конца 2017 года
Владивостокский цирк откроют до конца 2017 года. Об этом было заявлено в ходе визита в учреждение Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Капитальный ремонт Владивостокского цирка начался в январе этого года. Как сообщил вице-губернатор Эдуард Портнов, на сегодняшний день строители завершили монтаж новых витражей, сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.
«Общая площадь остекления составила более двух тысяч квадратных метров. Завершаем укладку керамогранита на фасаде, закрыть теплый контур здания планируем к концу ноября», – отметил заместитель главы края.
Владимир Миклушевский осмотрел новую кровлю, манеж, витражи, индивидуальный тепловой пункт, фойе и будущий кассовый зал. На объекте проложены новые трассы отопления, тепло будет подаваться не только через радиаторы, но и через систему вентиляции, к ремонту которой приступили строители. Об этом рассказал гендиректор компании-подрядчика – корпорации «Сибинжиниринг» Александр Ходнев.
«Для оптимизации сроков работ на объекте развернут цех по изготовлению вентиляционной заготовки. Закроем теплый контур, запустим отопление и приступим к выполнению внутренних отделочных работ. В работах задействованы 173 специалиста», – сообщил он.
За минувшие девять месяцев строители проделали огромную работу: полностью демонтировали старые конструкции, практически заново построили новый манеж, заменив деревянные перекрытия на бетонные опоры и усилив его промежуточной плитой, также поменяли кровлю, витражи и внутренние сети, смонтировали новую систему отопления. Новые окна выполнены из однокамерного стеклопакета, обладающего тепло- и звукоизоляционными свойствами. Сочетание стекол голубого и золотистого оттенков напоминает море и песок, как и положено ракушке, в форме которой построен Владивостокский цирк.
По словам подрядчика, состояние здания оказалось хуже, чем ожидали, это потребовало корректировки проектной документации и дополнительных работ. С этим связан и сдвиг по срокам окончания ремонта – строители готовы сдать объект до конца 2017 года.
«Демонтированы напольное покрытие зала, балконов, вестибюля и фойе, а также обшивка зала, купола, металлические потолочные конструкции и старое инженерное оборудование. Залито более трех тысяч кубов бетона, проложено более семи тысяч метров новых труб. Зданию более 40 лет, необходимо усиление несущих конструкций, а также дополнительная перекладка наружных сетей тепло- и электроснабжения, нынешние не справятся с такой нагрузкой. Планируем завершить работы до конца 2017 года», – сообщил Александр Ходнев.
Что касается отделочных работ, предстоит отремонтировать более 300 помещений на пяти этажах. В главном зале установят новые акустические панели и кресла, под куполом цирка – специальные закладные элементы по современным цирковым технологиям. Кроме того, в обновленном цирке появится лифт для маломобильных граждан – специальный подъемник установлен напротив главного входа в здание.
«За 42 года здание ни разу не ремонтировалось капитально. Перед саммитом АТЭС мне предлагали сделать ремонт фасада, я отказался. Нужно провести полную реконструкцию цирка, а не прятать проблемы за красивым фасадом. Поэтому задержка по срокам понятна. Главное, выполните все необходимые работы качественно, чтобы здание прослужило долго. Дату фиксирую, еще одного переноса быть не должно – на нее я ориентируюсь, но вы должны стараться уложиться раньше», – заявил Губернатор.
Глава региона подчеркнул, ход работ будет контролировать лично, для этого он намерен регулярно инспектировать объект и проводить совещания с участниками процесса.
«Параллельно с ремонтными работами надо заказывать оборудование и прорабатывать вопрос с программой представлений, это нужно делать уже сейчас», – заявил Владимир Миклушевский.
Отметим, в этом году в бюджете Приморского края на капитальный ремонт Владивостокского цирка предусмотрено 320 миллионов рублей. Общая стоимость работ составляет около 900 миллионов рублей. Кроме того, порядка 160 миллионов рублей необходимо на закупку и монтаж нового оборудования, которое позволит проводить в цирке самые сложные представления на высшем уровне.
Напомним, в ходе демонтажа во Владивостокском цирке было найдено множество удивительных вещей. В офисе подрядчика уже образовался мини-музей истории цирка. Среди экспонатов – кинопроектор 1971 года, красное знамя советских времен, раритетная печатная машинка, каска советского солдата образца 1960 года, граммофон с внушительной коллекцией пластинок середины прошлого века и многое другое.
Новости тематики
- Капитальный ремонт Владивостокского цирка завершат до конца 2017 года
- В Приморье нечего будет пощелкать
- В игорную зону "Приморье" удалось заманить инвестора из Камбоджи
- Во Владивостоке начали гонять бабушек за несанкционированную торговлю
- Приморцы захватывают автобусный рынок в Хабаровске
- Работникам лучегорского угольного разреза выплатят 28 млн рублей
- Партизанский проспект расскажет об истории Владивостока
- Общественным организациям Владивостока окажут финансовую поддержку на проведение интересных мероприятий
- Дальневосточная железная дорога отметит 100-летие Амурского моста
- Приморский край возглавил рейтинг самых привлекательных для инвестиций регионов России
Новости раздела
- Капитальный ремонт Владивостокского цирка завершат до конца 2017 года
- В Приморье более 200 тысяч человек посетили казино Tigre de Cristal за год
- В Приморье Славянскому судоремонтному заводу могут запретить использовать плавучие доки
- Прокуратура Владивостока занялась дорогами города
- Компания из Приморья стала победителем XIII Всероссийской лесопромышленной премии Lesprom Awards
- Бабье лето на рынке найма персонала заканчивается
- Законопроект о едином механизме капремонта получил "добро" от правительства
- Главгосэкспертиза займется ценообразованием в строительстве
- "Строительство-2016" во Владивостоке - для настойчивых
- В Приморье нечего будет пощелкать
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рухнула еще одна страховая компания
- Автовладелец во Владивостоке сам помог украсть свою машину
- Россияне будут оплачивать чужие налоги
- Дальний Восток захватывают тараканы-мутанты
- Cергей Дарькин откопал корень жизни
- На примере Приморья и других регионов развеян миф о жуткой дороговизне жизни в Москве
- Силовикам отменят пенсии
- Аренда в торговых центрах Владивостока дешевеет на глазах
- Во Владивостоке продолжаются поиски тигра, замеченного в жилом микрорайоне
- Из Владивостока можно прямиком улететь на Пхукет