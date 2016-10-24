Капитальный ремонт Владивостокского цирка завершат до конца 2017 года

Владивостокский цирк откроют до конца 2017 года. Об этом было заявлено в ходе визита в учреждение Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, пишет Деловая газета "Золотой Рог".



Капитальный ремонт Владивостокского цирка начался в январе этого года. Как сообщил вице-губернатор Эдуард Портнов, на сегодняшний день строители завершили монтаж новых витражей, сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.



«Общая площадь остекления составила более двух тысяч квадратных метров. Завершаем укладку керамогранита на фасаде, закрыть теплый контур здания планируем к концу ноября», – отметил заместитель главы края.



Владимир Миклушевский осмотрел новую кровлю, манеж, витражи, индивидуальный тепловой пункт, фойе и будущий кассовый зал. На объекте проложены новые трассы отопления, тепло будет подаваться не только через радиаторы, но и через систему вентиляции, к ремонту которой приступили строители. Об этом рассказал гендиректор компании-подрядчика – корпорации «Сибинжиниринг» Александр Ходнев.



«Для оптимизации сроков работ на объекте развернут цех по изготовлению вентиляционной заготовки. Закроем теплый контур, запустим отопление и приступим к выполнению внутренних отделочных работ. В работах задействованы 173 специалиста», – сообщил он.



За минувшие девять месяцев строители проделали огромную работу: полностью демонтировали старые конструкции, практически заново построили новый манеж, заменив деревянные перекрытия на бетонные опоры и усилив его промежуточной плитой, также поменяли кровлю, витражи и внутренние сети, смонтировали новую систему отопления. Новые окна выполнены из однокамерного стеклопакета, обладающего тепло- и звукоизоляционными свойствами. Сочетание стекол голубого и золотистого оттенков напоминает море и песок, как и положено ракушке, в форме которой построен Владивостокский цирк.



По словам подрядчика, состояние здания оказалось хуже, чем ожидали, это потребовало корректировки проектной документации и дополнительных работ. С этим связан и сдвиг по срокам окончания ремонта – строители готовы сдать объект до конца 2017 года.



«Демонтированы напольное покрытие зала, балконов, вестибюля и фойе, а также обшивка зала, купола, металлические потолочные конструкции и старое инженерное оборудование. Залито более трех тысяч кубов бетона, проложено более семи тысяч метров новых труб. Зданию более 40 лет, необходимо усиление несущих конструкций, а также дополнительная перекладка наружных сетей тепло- и электроснабжения, нынешние не справятся с такой нагрузкой. Планируем завершить работы до конца 2017 года», – сообщил Александр Ходнев.



Что касается отделочных работ, предстоит отремонтировать более 300 помещений на пяти этажах. В главном зале установят новые акустические панели и кресла, под куполом цирка – специальные закладные элементы по современным цирковым технологиям. Кроме того, в обновленном цирке появится лифт для маломобильных граждан – специальный подъемник установлен напротив главного входа в здание.



«За 42 года здание ни разу не ремонтировалось капитально. Перед саммитом АТЭС мне предлагали сделать ремонт фасада, я отказался. Нужно провести полную реконструкцию цирка, а не прятать проблемы за красивым фасадом. Поэтому задержка по срокам понятна. Главное, выполните все необходимые работы качественно, чтобы здание прослужило долго. Дату фиксирую, еще одного переноса быть не должно – на нее я ориентируюсь, но вы должны стараться уложиться раньше», – заявил Губернатор.



Глава региона подчеркнул, ход работ будет контролировать лично, для этого он намерен регулярно инспектировать объект и проводить совещания с участниками процесса.



«Параллельно с ремонтными работами надо заказывать оборудование и прорабатывать вопрос с программой представлений, это нужно делать уже сейчас», – заявил Владимир Миклушевский.



Отметим, в этом году в бюджете Приморского края на капитальный ремонт Владивостокского цирка предусмотрено 320 миллионов рублей. Общая стоимость работ составляет около 900 миллионов рублей. Кроме того, порядка 160 миллионов рублей необходимо на закупку и монтаж нового оборудования, которое позволит проводить в цирке самые сложные представления на высшем уровне.



Напомним, в ходе демонтажа во Владивостокском цирке было найдено множество удивительных вещей. В офисе подрядчика уже образовался мини-музей истории цирка. Среди экспонатов – кинопроектор 1971 года, красное знамя советских времен, раритетная печатная машинка, каска советского солдата образца 1960 года, граммофон с внушительной коллекцией пластинок середины прошлого века и многое другое.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.