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Газета "Золотой Рог" признана самым цитируемым печатным СМИ региона

24 Октября 2015, 14:00 | Приморье

Эксперты системы «Медиалогия» обнародовали очередной рейтинг медиаресурсов

Система «Медиалогия» подготовила рейтинг цитируемости региональных СМИ по итогам второго квартала 2015 года. Согласно заключению экспертов деловая газета «Золотой Рог» уверенно входит в пятерку наиболее цитируемых СМИ региона. При этом «Золотой Рог» - единственное печатное издание, занимающее лидирующие позиции в ТОП-20. Первые места традиционно у информационных агентств.

Отметим, в основу рейтинга «Медиалогии» положен индекс цитируемости. Он учитывает количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку.

Кроме того, интерсный факт:  в ТОП ведущих СМИ территории вошел и официальный сайт Администрации Приморского края Primorsky.Ru. Это единственное издание органов власти, вошедшее в рейтинг.

По мнению пресс-секретаря Губернатора Альбины ОХРИМЕНКО, сайт администрации края работает в режиме полноценного информационного мультимедийного агентства уже третий год, и это, безусловно, дает свои результаты.

«Пресс-служба Губернатора прилагает максимум усилий, чтобы делать ресурс информативным и интересным как для коллег-журналистов, так и для жителей края. Для этого с начала года мы провели более 40 пресс-конференций, более 30 онлайн-конференций с различными спикерами… Кроме того, повышается посещаемость страницы Администрации в Facebook. На аккаунт в Instagram за полгода подписалось 4,5 тысячи человек. Мы постоянно корректируем свою работу и меняем сайт, учитывая пожелания наших коллег и читателей», - отметила Альбина Охрименко.

Евгений СИДОРОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: СМИ  рейтинг  Золотой Рог 



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Комментарии

  • псевдонимус14:01, 26.08.2015#

    поздравлямс!

  • Zade13:59, 17.09.2015#

    Молодцы! Реально это крутая газета в эпоху интернета.

  • Псевдоним14:39, 24.10.2015#

    В ноябре Земля на две недели погрузится во тьму31 октября Земле предсказывают очередной Армагеддон

  • williamhall12:33, 26.10.2015#

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