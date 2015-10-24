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Газета "Золотой Рог" признана самым цитируемым печатным СМИ региона
Эксперты системы «Медиалогия» обнародовали очередной рейтинг медиаресурсов
Система «Медиалогия» подготовила рейтинг цитируемости региональных СМИ по итогам второго квартала 2015 года. Согласно заключению экспертов деловая газета «Золотой Рог» уверенно входит в пятерку наиболее цитируемых СМИ региона. При этом «Золотой Рог» - единственное печатное издание, занимающее лидирующие позиции в ТОП-20. Первые места традиционно у информационных агентств.
Отметим, в основу рейтинга «Медиалогии» положен индекс цитируемости. Он учитывает количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку.
Кроме того, интерсный факт: в ТОП ведущих СМИ территории вошел и официальный сайт Администрации Приморского края Primorsky.Ru. Это единственное издание органов власти, вошедшее в рейтинг.
По мнению пресс-секретаря Губернатора Альбины ОХРИМЕНКО, сайт администрации края работает в режиме полноценного информационного мультимедийного агентства уже третий год, и это, безусловно, дает свои результаты.
«Пресс-служба Губернатора прилагает максимум усилий, чтобы делать ресурс информативным и интересным как для коллег-журналистов, так и для жителей края. Для этого с начала года мы провели более 40 пресс-конференций, более 30 онлайн-конференций с различными спикерами… Кроме того, повышается посещаемость страницы Администрации в Facebook. На аккаунт в Instagram за полгода подписалось 4,5 тысячи человек. Мы постоянно корректируем свою работу и меняем сайт, учитывая пожелания наших коллег и читателей», - отметила Альбина Охрименко.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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