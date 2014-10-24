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"МегаФон" провел комплекс работ по модернизации сети связи на территории Приморского края.

24 Октября 2014, 17:49 | Приморье
Модернизирована сеть связи в 3 городах и 9 районах Приморского края.  Выполненные работы позволили увеличить емкость сети и улучшить качество связи в целом ряде населенных пунктов региона -  как в городах, так и в небольших поселках, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Дальневосточного филиала ОАО "МегаФон".
 
Компания «МегаФон» постоянно работает над улучшением технических характеристик сети и улучшением качества связи в Приморье.  В течение последних двух месяцев оператор осуществил комплекс работ по модернизации объектов связи в городах Спасске-Дальнем, Лесозаводске, Партизанске, а также в девяти районах края – Лазовском, Чугуевском, Кавалеровском, Надеждинском, Хасанском, Пограничном, Дальнегорском, Тернейском и Партизанском. Выполненные работы позволили улучшить пропускную способность сети, в результате чего повысилось качество голосовых и интернет-услуг.
 
«Систематический мониторинг сети, ее развитие и модернизация -  важная часть нашей работы, - отмечает директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон» Евгений Ермоленко. – Сегодня качественная и бесперебойная связь должна быть доступна и жителям больших городов, и тем, кто живет в приморской «глубинке». Мы стремимся к тому, чтобы услугами нашей компании   были довольны все абоненты, независимо от географии проживания».
 
На сегодняшний день в зоне покрытия связью оператора проживает более 98% населения Приморского края.
 
 
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Теги: Мегафон  связь 



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