Сбербанк России и ЭКСАР заключили соглашение о сотрудничестве

Сбербанк России и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали первый заместитель Председателя Правления Сбербанка России Максим Полетаев и генеральный директор ЭКСАР Петр Фрадков.

Предметом соглашения является создание и реализация совместной программы по кредитованию экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) при предоставлении страховой поддержки агентства банку от рисков неплатежа заемщика в объеме 70% от суммы кредита.

Действуют упрощенные процедуры андеррайтинга в пределах лимита финансирования на одного заемщика. При сумме кредита до 30 млн руб. ЭКСАР руководствуется оценкой финансового состояния экспортера, проведенной банком. Направления экспорта по странам не ограничены.

«Совместная программа Сбербанка и ЭКСАР призвана обеспечить специальные условия финансирования, которые будут востребованы малым и средним бизнесом и позволят динамично развивать их экспортную деятельность», – отметил Максим Полетаев.

«Около тысячи предпринимателей, обслуживающихся в Дальневосточном Сбербанке, ведут активную экспортную деятельность, поэтому такая программа однозначно будет востребована нашими клиентами», – сказал Евгений Титов, Председатель Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России».

ZRPRESS.ru, Владивосток