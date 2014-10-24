www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.63 р. 100 JPY: 58.54 р.
EUR: 76.66 р. 10 CNY: 97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Сбербанк России и ЭКСАР заключили соглашение о сотрудничестве

24 Октября 2014, 15:21 | Приморье

Сбербанк России и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали первый заместитель Председателя Правления Сбербанка России Максим Полетаев и генеральный директор ЭКСАР Петр Фрадков.

Предметом соглашения является создание и реализация совместной программы по кредитованию экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) при предоставлении страховой поддержки агентства банку от рисков неплатежа заемщика в объеме 70% от суммы кредита.

Действуют упрощенные процедуры андеррайтинга в пределах лимита финансирования на одного заемщика. При сумме кредита до 30 млн руб. ЭКСАР руководствуется оценкой финансового состояния экспортера, проведенной банком. Направления экспорта по странам не ограничены.

«Совместная программа Сбербанка и ЭКСАР призвана обеспечить специальные условия финансирования, которые будут востребованы малым и средним бизнесом и позволят динамично развивать их экспортную деятельность», – отметил Максим Полетаев.

«Около тысячи предпринимателей, обслуживающихся в Дальневосточном Сбербанке, ведут активную экспортную деятельность, поэтому такая программа однозначно будет востребована нашими клиентами», – сказал Евгений Титов, Председатель Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России». 

 

ZRPRESS.ru, Владивосток

 

Автор:
Теги: страхование  сбербанк  инвестиции  ЭКСАР 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru