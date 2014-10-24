На "Дне путешественника" представят лучшие туристические объекты Приморья

На фестивале «День путешественника», который пройдет в Приморье 25 октября, будут презентованы лучшие объекты Приморского края, имеющие туристический потенциал.

Об этом сообщили в департаменте международного сотрудничества и развития туризма Приморского края, который является организатором фестиваля.

Уже действующие и потенциально интересные гостям региона туристские объекты будут продемонстрированы с 15:00 до 19:00 на набережной Спортивной Гавани Владивостока.

«Мероприятие планируется, как демонстрация жителям и гостям региона разнообразных возможностей туристического отдыха, как известных, так и появившихся относительно недавно. Так, одна лишь программа знакомства с многоэтничным населением Приморья включает в себя, кроме концерта национальных и этнических коллективов, еще и дефиле в национальных одеждах, а так же секцию «Улица национальных кухонь», - сообщили в департаменте.

В ходе праздника посетители смогут посмотреть, как делаются различные сувениры, а так же приобрести их.

Также для гостей фестиваля предусмотрена серия туристических и спортивных конкурсов, в том числе конкурс туристической песни.

Напомним, в этом году фестиваль «День путешественника» в этом году приурочен к празднованию 76-летия Приморского края.