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На "Дне путешественника" представят лучшие туристические объекты Приморья

24 Октября 2014, 12:25 | Приморье
На фестивале «День путешественника», который пройдет в Приморье 25 октября, будут презентованы лучшие объекты Приморского края, имеющие туристический потенциал.
 
Об этом сообщили в департаменте международного сотрудничества и развития туризма Приморского края, который является организатором фестиваля.
 
Уже действующие и потенциально интересные гостям региона туристские объекты будут продемонстрированы с 15:00 до 19:00 на набережной Спортивной Гавани Владивостока.
 
«Мероприятие планируется, как демонстрация жителям и гостям региона разнообразных возможностей туристического отдыха, как известных, так и появившихся относительно недавно. Так, одна лишь программа знакомства с многоэтничным населением Приморья включает в себя, кроме концерта национальных и этнических коллективов, еще и дефиле в национальных одеждах, а так же секцию «Улица национальных кухонь», - сообщили в департаменте.
 
В ходе праздника посетители смогут посмотреть, как делаются различные сувениры, а так же приобрести их.
 
Также для гостей фестиваля предусмотрена серия туристических и спортивных конкурсов, в том числе конкурс туристической песни.
 
Напомним, в этом году фестиваль «День путешественника» в этом году приурочен к празднованию 76-летия Приморского края.
 
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Теги: туризм  день путешественника 



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