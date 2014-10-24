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В Приморье общий уровень безработицы составил 6,8%
В Приморском крае численность экономически активного населения в сентябре составила, по итогам обследования населения по проблемам занятости, 1054,6 тыс. человек (54,4% общей численности населения Приморья), сообщили ZRPRESS.ru в Приморскстате.
В их числе 982,4 тыс. человек (93,2%) были заняты в экономике и 72,2 тыс. человек не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда они классифицируются как безработные). Общий уровень безработицы составил 6,8% (в соответствии с методологией Международной Организации Труда к безработным относятся граждане в возрасте 15-72 года, не имеющие занятия, но активно его ищущие).
В государственных учреждениях службы занятости населения на конец сентября зарегистрировано в качестве безработных 14,3 тыс. человек, уровень зарегистрированной безработицы – 1,4%. Из 43,4 тыс. человек, обратившихся в январе-сентябре текущего года, более половины (69%) были трудоустроены. Впервые ищут работу, не имея опыта, 37% незанятых, тем не менее, почти все они трудоустроены (97%). Шесть из десяти – это подростки 14-17 лет, желающие работать в свободное от учебы время.
Трудно найти работу гражданам предпенсионного возраста (за два года до наступления пенсионного возраста) и тем, кто имеет длительный перерыв в работе (более года). Таких граждан обратилось 1,8 тыс. и 9,1 тыс. человек, соответственно, только каждый второй из них был трудоустроен.
Среди женщин, составляющих чуть более половины обратившихся за содействием в поисках работы, доля трудоустроенных выше, чем среди мужчин – 72% против 67%, при одинаковой продолжительности периода безработицы – 5,7 месяца.
По данным обследований организаций в августе в организациях Приморского края работало 592,3 тыс. человек, из которых только каждый четвертый работал в малом бизнесе. Население предпочитает трудиться на крупных и средних предприятиях.
Наиболее многочисленный вид экономической деятельности – транспорт и связь, более 13% работающих. Их среднемесячная заработная плата за август в среднем составила 40 тыс. рублей при среднекраевом уровне 30 тысяч. Привлекательны для трудовой деятельности государственное управление и обеспечение военной безопасности (12,8% работающих) со средней зарплатой за август 41,5 тыс. рублей. В обрабатывающих производствах занято более 11% работающих, заработная плата сложилась выше, чем в среднем по краю (31,3 тыс. рублей) за счет высокого уровня в организациях по производству транспортных средств и оборудования.
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