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Гарантийный фонд Приморского края помог малому бизнесу получить кредиты на сумму более 700 млн рублей
По данным на 24 октября сумма банковских кредитов, по которым были выданы поручительства Гарантийного фонда Приморского края, составила 721 млн рублей. Цель получения кредитов - вложения во внеоборотные активы, ремонт, приобретение оборудования и пополнение оборотных средств.
При этом сумма выданных поручительств составила 355 миллионов рублей. Из них 47% - это поручительства по кредитам, выданным на инвестиционные цели (приобретение недвижимости, оборудования, модернизация и ремонт основных средств).
Досье: Гарантийный фонд создан в 2009 году распоряжением губернатора Приморского края Сергея Дарькина с целью повышения доступности кредитных ресурсов для малого бизнеса. Фонд заключил партнерские соглашения с ведущими банками Приморского края. Первое поручительство фонда было выдано 15 июня 2010 года. За это время была оказана поддержка юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из Владивостока, Уссурийска, Дальнегорска, Арсеньева, Спасска-Дальнего, Партизанска, Дальнереченска, Большого Камня, Артема, Лесозаводска, Лучегорска, Славянки, Шкотово, Пластуна, Рощино и других населенных пунктов.
Заемщики осуществляют деятельность в самых различных сферах: оптовая и розничная торговля, производство напитков и молочных продуктов, производство и торговля ювелирными изделиями, организация грузоперевозок, производство хлебобулочных и кондитерских изделий, осуществление строительных работ, гостиничный и ресторанный бизнес, переработка морепродуктов, организация отдыха и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность, производство изделий из меха, пассажирские перевозки, производство строительных металлоконструкций, распиловка древесины, животноводство, производство мебели, врачебная практика, полиграфическая деятельность, услуги такси, лесозаготовки, производство текстильных изделий, ремонт автотранспорта, производство кормов для животных.
Также реализуется программа Гарантийного фонда по поддержке представителей малого бизнеса в монопоселениях Приморья. Для них комиссия за предоставление поручительства существенно снижена. Благодаря этому заемщики из Арсеньева, Дальнегорска и Лучегорска смогли привлечь кредитные средства в размере 65 миллионов рублей, заключив с фондом договоры поручительства на сумму 41 миллион рублей.
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