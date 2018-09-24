Число пользователей личного кабинета Tele2 в Приморье выросло на 24%

Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги работы приложения «Мой Tele2», которое позволяет клиентам управлять услугами и контролировать расходы со своего смартфона. По итогам пяти первых месяцев 2018 года число активных пользователей личного кабинета в Приморском крае выросло на 24%.

Большинство клиентов (65%) заходят в личный кабинет, чтобы посмотреть остаток пакетов на тарифе. Примерно половина пользователей открывает «Мой Tele2» для проверки расходов и платежей. Более 12% абонентов – чтобы обменять минуты на гигабайты.

Тарифы-конструкторы настраивают под себя более 37% абонентов. В макрорегионе «Байкал и Дальний Восток» этой опцией воспользовались 32% клиентов. Абоненты корректируют через приложение число минут и гигабайтов на своих тарифах, активируют дополнительные услуги. Чаще всего они изменяют объем интернет-трафика и подключают безлимит на видеохостинг YouTube.

Что касается предпочтений операционных систем среди клиентов приложения «Мой Tele2», то доли таковы: почти 80% абонентов выбирают Android, остальные – iOS. Самыми популярными смартфонами среди пользователей личного кабинета остаются модели Samsung и Apple. В макрорегионе «Байкал и Дальний Восток» 27% клиентов выбирают смартфоны Samsung, 16% абонентов отдают предпочтение Apple, 13% – используют модели Huawei.

Николай Белогубец, коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

«Запуск LTE-сетей в Приморском крае и обновление тарифной линейки способствуют росту доли пользователей мобильного интернета среди наших клиентов. Поэтому приложение «Мой Tele2» набирает популярность. Оно открывает все преимущества тарифного конструктора – достаточно всего нескольких простых действий, чтобы собрать свой тариф. Приложение также используют для обмена минут на гигабайты. В нашем макрорегионе количество активных пользователей этой опции по итогам пяти первых месяцев текущего года выросло на 39%, а количество обменов – на 45%».