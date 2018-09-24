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Приморье хочет догнать Ботсвану

24 Сентября 2018, 09:35 | Приморье
В столице Приморья на новом предприятии будет создано 200 рабочих мест

Один из крупнейших производителей ювелирных изделий в Индии планирует запустить во Владивостоке операции по производству бриллиантов с использованием самых современных технологий и лучших мировых практик. Инвестиционный проект ООО «М.Суреш Владивосток» будет реализовывать в рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

«Мы создадим производство бриллиантов во Владивостоке, чтобы обеспечить ими нашу ювелирную деятельность, ориентированную на экспорт свадебных украшений и аксессуаров моды, - поясняет  представитель ООО «М.Суреш Владивосток»  Раджеш Котхари Расиклал. - Проект будет сравним с нашими производствами в Индии и Ботсване.  Для экспорта планируем использовать отлаженные каналы распределения и сбыта, уделяя особое внимание рынку США. А в дальнейшем разработаем нишевую российскую ювелирную продукцию для продажи по нашим специальным направлениям».

Учитывая цели России по отношению к Евразийскому Алмазному Центру, компания также намерена уделить особое внимание рынкам стран Азиатско-Тихоокеанского региона и создать баланс между обработанной продукцией и готовыми ювелирными изделиями.

Согласно внутреннему долгосрочному контракту по поставке, необработанными алмазами производство нового резидента Свободного порта будет обеспечивать российская компания. При необходимости, предусмотрена организация поставок сырья и из других источников.

Запуск проекта планируется в ближайшие полтора года с поэтапным наращиванием производства. На предприятии будет создано 200 рабочих мест. 

На сегодняшний день статус резидента свободного порта Владивосток присвоен 883 инвесторам, проекты которых в сумме составляют около 525,5 млрд рублей и позволят создать около 52 800 новых рабочих мест.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 
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Теги: спв  бриллианты  экспорт  Индия 



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