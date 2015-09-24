Жители Приморья могут оплатить домашний телефон с помощью SMS

«Ростелеком» предлагает своим клиентам - жителям Приморского края простой и доступный способ оплаты домашнего телефона с помощью SMS.

Такой платеж можно осуществить в любое время, с любого сотового телефона, на котором подключена услуга «Мобильный банк» Сбербанка. Для этого достаточно отправить SMS на номер 900. В сообщении необходимо указать провайдера - РТК, затем поставить пробел, написать номер стационарного телефона с кодом города (без восьмерки), затем еще раз поставить пробел, ввести сумму платежа и отправить сообщение.

В ответном сообщении на сотовый телефон клиента поступит код для подтверждения платежа. Его необходимо также отправить на номер 900. Деньги на лицевой счет поступят в течение нескольких секунд.

«Мы стремимся развивать наши сервисы, чтобы создать наиболее комфортные условия для клиентов, позволяя им экономить время и постоянно оставаться на связи», - отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

Дополнительную информацию об оплате, подключении услуг, тарифах и действующих акциях компании «Ростелеком» можно получить по бесплатному номеру 8-800-100-0800, а также на сайте Компании www.rt.ru.

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».