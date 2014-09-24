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Акционеров отправляют к спецрегистраторам
Процедура передачи реестра регистратору включает длинный перечень шагов
Ровно неделя остается до вступления в силу новых положений Гражданского кодекса, предусматривающих, что ведение реестра акционеров любых акционерных обществ должно перейти к специализированным регистраторам. Согласно новому требованию все акционерные общества обязаны до 1 октября 2014 года передать свои реестры на ведение регистратору. Ведение реестра регистратором должно осуществляться как в публичных, так и в непубличных акционерных обществах.
Первоначально требование о ведении реестра регистраторами распространялось только на эмитентов с числом акционеров более 500. Постепенно количество обществ с числом владельцев более 500 уменьшилось до 50. С 1 октября 2013 года вступили в силу изменения в ГК РФ. В них содержится норма, имеющая отлагательное условие, что до 1 октября 2014 года все акционерные общества должны передать свои реестры регистраторам. При этом в ряде случаев отношения АО с регистратором должны быть оформлены уже с 1 сентября: если акционерному обществу надо будет провести внеочередное собрание - функции счетной комиссии на нем уже должен будет осуществлять внешний регистратор.
Процедура передачи реестра регистратору включает длинный перечень шагов. Во-первых, (для госкомпаний) провести конкурс и определиться с кандидатурой регистратора. Затем вынести вопрос на расмотрение компетентного органа: совета директоров, собрания акционеров или единственного акционера (в зависимости от числа акционеров в обществе).
Во-вторых, проверить наличие документов и информации, необходимых и достаточных для передачи реестра регистратору. Эксперты отмечают, что почти во всех реестрах, ведение которых осуществляет эмитент, правильность оформления и полнота информации имеет изъяны. «Это не всегда является показателем недобросовестности специалиста, ведущего реестр, а скорее связано с нюансами и тонкостями законодательства о рынке ценных бумаг, значительным объемом нормативных актов и специфичностью учета», - отмечают в одном из регистраторов.
Затем надо заключить договор на ведение реестра. Уведомить зарегистрированных лиц об изменении лица, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг. Опубликовать уведомление об изменении регистратора на интернет-странице, где раскрывается информация эмитента. Если эмитент не обязан раскрывать информацию, то письменное уведомление об изменении регистратора должно быть опубликованно или направлено каждому акционеру. Подготовить реестр к передаче передать его в согласованную дату и оформить с регистратором акт приема-передачи.
Стоит отметить, что Законом «Об АО» предусмотрена ответственность членов совета директоров и единоличного исполнительного органа общества за убытки, причиненные обществу своими виновными действиями (бездействием), в том числе за непринятие необходимого решения о передаче реестра регистратору.
КоАП устанавливает, что незаконное ведение реестра владельцев ценных бумаг их эмитентом влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере 30-50 тыс. рублей или дисквалификацию на 1-2 года; на юридических лиц - от 0,7-1 млн рублей.
УК РФ предусматривает, что внесение в реестр владельцев ценных бумаг заведомо недостоверных сведений путем неправомерного доступа к реестру наказывается ограничением свободы либо принудительными работами на срок до 2 лет, а также со штрафом до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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