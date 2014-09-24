Ценам грозят регулированием

В Приморье с явным одобрением эту идею воспринимают только сельхозпроизводители

В Госдуму внесен законопроект, который предполагает введение госрегулирования цен на продукты питания. По идее авторов этого документа, устанавливать предельные размеры наценок, вводимых магазинами на определенные виды сельхозпродукции и продовольствия, будет правительство РФ. Предполагается, что максимальная наценка для производителей сырья будет на уровне 45%, для переработчиков, предприятий розничной торговли и общественного питания - 15%, для оптовиков - 10%.

Региональные власти согласно законопроекту должны иметь возможность вводить перечень определенных товаров, на которые устанавливаются конкретные значения торговых наценок.

Вопрос о регулировании надбавок на продукты питания в Приморском крае обсуждался неоднократно с представителями бизнеса. Но с явным одобрением эту идею воспринимают, пожалуй, только сельхозпроизводители. Именно они регулярно заявляют о несправедливой с их точки зрения цены на те сырьевые продукты, которые они поставляют на оптовый рынок. Например, на овощи в летний сезон цена на розничном рынке за редким исключением оказывается в три раза выше, чем та, по которой фермеры продают свою продукцию с поля.

Похожая ситуация и в молочной отрасли Приморского края. Доля сырья в конечной стоимости молока в последние годы неуклонно снижалась. Еще несколько лет тому назад она составляла порядка 30%. Как сообщал департамент сельского хозяйства и продовольствия, сегодня расклад долей в цене продукта иной: порядка 40% в стоимости молока в магазинах приходится на тех, кто участвует в реализации продукции (от дилеров до розничных продавцов), примерно 20% - доля сельхозпроизводителей, остальное - доля переработчиков.

В Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Приморского края, давая довольно высокую оценку самой идее этой законодательной инициативы, считают, что реализовать ее будет довольно сложно. Именно поэтому вопрос надбавок при всей его актуальности не находит столько времени своего решения.

«Это было бы реальной помощью сельхозтоваропроизводителю не только в производстве молока, но и в производстве любого продукта сельского хозяйства, - считает президент Ассоциации КФХ Алексей РАЧЕНКОВ. - Мы сейчас действительно вынуждены продавать свою продукцию по тем ценам, которые нам предлагают. И никакого государственного регулирования здесь не существует. В то же время если мы будем знать, какой процент получит от конечной цены производитель, то сможем прогнозировать на рынке цену. Сейчас у нас ситуация такова: урожай большой - цена упала у сельхозпроизводителя, плохой урожай - цена выросла. Но на полках магазина цена в любом случае не уменьшается».

В то же время в компании «Мерси Трейд» считают, что более эффективным решением проблем ценообразования могло бы стать более интенсивное развитие и производства, и розницы, что в свою очередь создаст здоровую конкуренцию на рынке. Развитие сетей упростит выход производителя на почти пустой рынок местной продукции, сети просто перестанут диктовать условия. А опыт ограничения наценки у нас уже был в 90-х годах. Тогда это породило цепочку посредников, которые просто перепродавали друг другу, устанавливая небольшую наценку. Поэтому регулирование, в общем, может быть, и даст какой-то кратковременный эффект, но в перспективе это не улучшит ситуацию с ценами на рынке.

«Вероятно, в Госдуме найдутся компетентные аналитики, которые смогут заглянуть в алгоритм ценообразования, - говорит генеральный директор сети «Вл-Март» Виктория НЮТИНА. - Ведь цена не может стать такой, какой решила Госдума. Она складывается из многих факторов. При прочих равных условиях, одинаковой входной цены для всех форматов ретейла не бывает, наценка в магазине будет зависеть от формата. Ведь есть разница в том, какое помещение у магазина, какая амортизация, аренда. Есть разница и в том, где выложена продукция - стоит она на паллете в дискаунтере или в итальянской холодильной горке. Соответственно в затратах заложены разные амортизационные отчисления и электроэнергия. Расфасован товар или стоит в ящиках - это тоже разные затраты. И еще многое другое. Придется Госдуме при правильном подходе наценку определять для каждого формата, что, скорее всего, невозможно.

Президент Ассоциации мясопереработчиков Приморского края Павел КИТАЕВ отрицательно относится к любым попыткам регулирования чего-либо в отсутствие развитой экономики и инфраструктуры.

«Рынок должен формировать цену, исходя из спроса и предложения. Если бы наша страна была самодостаточная, то можно было бы это обосновать. Но когда ситуация меняется очень динамично, в том числе с курсом рубля, и полностью отсутствуют внятные перспективы по замещению тех товаров, которые были ограничены санкциями, все эти предложения выглядят только прожектами. Дополнительная мера регулирования может просто не сочетаться с реалиями рынка. Простой пример: в текущей ситуации выросли цены на сырье в условиях его дефицита, и задача по не повышению цен стоит и так, потому что производитель тоже понимает, что емкость рынка не безгранична, как и покупательская способность. Поэтому бизнес во многом продолжает держать цены, несмотря на имеющиеся убытки, потому что в противном случае товар перестанут покупать. И в этой ситуации дополнительное регулирование, может быть, даст какие-то внешние бонусы по отдельным группам товаров, но в целом скажется отрицательно. Я считаю, что проект не до конца продуман и в отсутствии механизмов решения ключевых задач он преждевременен», - говорит эксперт.

Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.