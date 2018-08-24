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В Приморье "закатают" 2,5 миллионов банок
У жителей Приморья на столах будет больше качественной и натуральной продукции по доступным ценам
Вопрос увеличения ассортимента местной продукции в магазинах Приморья обсудили представители торговых сетей и руководство консервного завода «Спасский» в пятницу, 24 августа. Совещание, которое состоялось на территории предприятия, провел вице-губернатор Валентин Дубинин.
«Вся продукция Спасского консервного завода натуральная и высокого качества. Она изготавливается из сырья, выращенного крестьянами на приморской земле. Поэтому этой продукции должно быть больше на полках ваших магазинов», – обозначил Валентин Дубинин, подчеркнув значимость такого сотрудничества.
Представители торговых сетей в этот день смогли познакомиться с технологией производства. Для них организовали экскурсию по территории завода в самый разгар сезона заготовки овощей.
«Ежедневно мы перерабатываем от 8 до 15 тонн сырья в сутки. В этом году планируем выпустить более 2,5 миллионов банок различной продукции», – рассказал учредитель ООО Консервный завод «Спасский» Константин Бударин.
Также на заводе есть кондитерский цех, где выпускают вафли, зефир и мармелад из приморского агар-агара.
Стоит отметить, что на предприятии предусмотрены рабочие места для молодежи. Здесь во время каникул работают школьники и студенты.
«Для ребят предусмотрена ежедневная оплата труда, бесплатное питание. Проводим различные конкурсы, наиболее отличившимся вручаем ценные призы. Мы надеемся, что после учебы они не уедут из города и останутся работать у нас», – добавил Константин Бударин.
После экскурсии представители торговли смогли продегустировать всю продукцию завода. Они отметили ее высокое качество и выразили готовность проработать вопрос с руководством об увеличении ассортимента продукции Спасского консервного завода в своих торговых сетях.
Напомним, консервный завод «Спасский» – ровесник Приморья и отмечает в этом году 80-летний юбилей. Сегодня на предприятии трудятся 200 человек. Завод выпускает около 120 наименований продукции: консервы из овощей, фруктов и ягод, кондитерские изделия, соки.
Автор фото - Руслан Ко.
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