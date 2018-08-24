Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье строительство социально значимых объектов задерживает пожарная безопасность
За счет федеральных средств в регионах Дальнего Востока в ближайшие годы будут построены 197 социальных объектов. Финансирование на эти цели из федерального бюджета составит 53,7 миллиарда рублей, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства РФ – Полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев в четверг, 23 августа, по итогам заседания в Приморье Совета при полпреде. В работе совета принял участие глава Приморья Андрей Тарасенко.
Ход реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста в субъектах РФ стал главной темой прошедшего заседания. Юрий Трутнев напомнил, что новая программа стартовала год назад по поручению Президента России Владимира Путина. Его глава государства озвучил здесь же, в Приморском крае, на заседании Госсовета в сентябре прошлого года.
«Федеральные средства распределены по всем девяти регионам Дальнего Востока. План строительства социальных объектов составлялся на основании предложений от глав регионов. Мы рассмотрели ход работ по каждой территории. Есть определенные задержки в реализации, но губернаторы пообещали устранить их и построить все объекты в срок», – отметил Юрий Трутнев.
Глава Приморья Андрей Тарасенко подчеркнул, что среди объектов, которые будут построены по данной программе в Приморье – детская поликлиника, больницы, школы, дома культуры, фельдшерско-акушерские пункты и спортивные объекты. Также с помощью федерального финансирования будет закуплено оборудование для профессионально-технических колледжей.
Руководитель края добавил, что задержки в Приморье с ходом реализации этих проектов не превышают 14 дней и связаны, в основном, с внесением в проектно-сметную документацию новых требований пожарной безопасности.
Напомним, Приморье на реализацию плана социально-экономического развития региона получило 5 миллиардов рублей из федерального бюджета. Средства направят на строительство объектов в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта. Реализовать проекты планируется в 2018-2020 годах.
В частности, будут построены две новые поликлиники – многопрофильная диагностическая в Артеме и детская в Большом Камне, установлены дополнительно восемь фельдшерско-акушерских пунктов в районах края.
Также на эти средства запланировано строительство пяти новых детских садов во Владивостоке – на улицах Постышева, Станюковича, Маковского, Тихвинская и в микрорайоне Снеговая Падь, строительство школы на 600 мест в Большом Камне и модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования.
В числе новых объектов культурной сферы будут отремонтированы и построены дома культуры в селах Многоудобное Шкотовского района и Первомайское Михайловского района, реконструирован дом культуры села Новоникольск, создан культурно-исторический парк «Россия – моя история» и построен центр культурного развития в Большом Камне.
В списке новых спортивных объектов – строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Фокино и Славянке, крытого тренировочного катка в Уссурийске и спортивно-восстановительного комплекса на улице Серова во Владивостоке.
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
Новости тематики
- В Приморье строительство социально значимых объектов задерживает пожарная безопасность
- Подземный толчок в центре Владивостока
- На дороге игорной зоны "Приморье" "встало" поселение, возраст которого 2800-2200 лет
- Во Владивостоке ресторану у фуникулера отказали в росте
- Мэр определил для центра Владивостока пятилетку
- "Лидер" берет курс на "Звезду"
- В Приморье застроили проблемных застройщиков
- Яблоневую спустили в карьер
- Во Владивостоке "муравейник" вырос рядом с "ямой"
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
Новости раздела
- В Приморье строительство социально значимых объектов задерживает пожарная безопасность
- Дед Мороз привёз лето в Приморье!
- "Ростелеком" во Владивостоке открыл салон связи в торговом центре "Седанка-сити"
- Приморье попало в список регионов с самими дорогими тарифами ЖКХ
- Первую тысячу тонн сардины иваси добыли рыбаки Приморья
- Южнокорейская компания хочет выкупить участок в игорной зоне "Приморье"
- Спецпрограмма "Территория инноваций" впервые пройдет в рамках ВЭФ во Владивостоке
- Краевая авиация Приморья может выйти на международный уровень
- Стресс на улицах большого города
- Дерипаска не рвется в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- Ущерб от действий ОПГ автомошенников в Хабаровском крае составил 10 млн рублей
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Россия в шаге от кризиса, похожего на крах 1998 года
- Во Владивостоке ресторану у фуникулера отказали в росте
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам