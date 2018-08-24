В Приморье строительство социально значимых объектов задерживает пожарная безопасность

За счет федеральных средств в регионах Дальнего Востока в ближайшие годы будут построены 197 социальных объектов. Финансирование на эти цели из федерального бюджета составит 53,7 миллиарда рублей, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства РФ – Полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев в четверг, 23 августа, по итогам заседания в Приморье Совета при полпреде. В работе совета принял участие глава Приморья Андрей Тарасенко.



Ход реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста в субъектах РФ стал главной темой прошедшего заседания. Юрий Трутнев напомнил, что новая программа стартовала год назад по поручению Президента России Владимира Путина. Его глава государства озвучил здесь же, в Приморском крае, на заседании Госсовета в сентябре прошлого года.



«Федеральные средства распределены по всем девяти регионам Дальнего Востока. План строительства социальных объектов составлялся на основании предложений от глав регионов. Мы рассмотрели ход работ по каждой территории. Есть определенные задержки в реализации, но губернаторы пообещали устранить их и построить все объекты в срок», – отметил Юрий Трутнев.



Глава Приморья Андрей Тарасенко подчеркнул, что среди объектов, которые будут построены по данной программе в Приморье – детская поликлиника, больницы, школы, дома культуры, фельдшерско-акушерские пункты и спортивные объекты. Также с помощью федерального финансирования будет закуплено оборудование для профессионально-технических колледжей.



Руководитель края добавил, что задержки в Приморье с ходом реализации этих проектов не превышают 14 дней и связаны, в основном, с внесением в проектно-сметную документацию новых требований пожарной безопасности.



Напомним, Приморье на реализацию плана социально-экономического развития региона получило 5 миллиардов рублей из федерального бюджета. Средства направят на строительство объектов в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта. Реализовать проекты планируется в 2018-2020 годах.



В частности, будут построены две новые поликлиники – многопрофильная диагностическая в Артеме и детская в Большом Камне, установлены дополнительно восемь фельдшерско-акушерских пунктов в районах края.



Также на эти средства запланировано строительство пяти новых детских садов во Владивостоке – на улицах Постышева, Станюковича, Маковского, Тихвинская и в микрорайоне Снеговая Падь, строительство школы на 600 мест в Большом Камне и модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования.



В числе новых объектов культурной сферы будут отремонтированы и построены дома культуры в селах Многоудобное Шкотовского района и Первомайское Михайловского района, реконструирован дом культуры села Новоникольск, создан культурно-исторический парк «Россия – моя история» и построен центр культурного развития в Большом Камне.



В списке новых спортивных объектов – строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Фокино и Славянке, крытого тренировочного катка в Уссурийске и спортивно-восстановительного комплекса на улице Серова во Владивостоке.

Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)