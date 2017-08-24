www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.14 р. 100 JPY: 54.09 р.
EUR: 69.74 р. 10 CNY: 88.79 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Построенный в Приморье для ТОФ новый катер будет использоваться в качестве универсальной платформы

24 Августа 2017, 18:32 | Приморье

Многофункциональный катер спустили на воду на Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе в Приморском крае

Судно предназначено для выполнения поисковых, аварийно-спасательных и подводно-технических работ в пунктах базирования Военно-морского флота на открытых рейдах, в гаванях и прибрежных районах, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

В эту субботу, 26 августа, Ливадийский ремонтно-судостроительный завод отметит свое 70-летие. По словам генерального директора предприятия Юрия Бадодина, сегодня завод, на котором трудятся более 500 человек, выполняет государственный оборонный заказ, ремонтирует рыболовецкий флот и активно развивает судостроение.

«Завод выполняет более 100 заказов в год. За время своего существования он построил 84 судна, многофункциональный модульный катер проекта 23370 – 85-ый по счету», – отметил он.

Директор департамента промышленности Приморского края Сергей Ковалев поздравил коллектив предприятия со знаменательным событием, выразив надежду, что в ближайшее время в корабельный состав управления поисковых и аварийно-спасательных работ Тихоокеанского флота будет включен еще один катер специального назначения.

«Коллектив Ливадийского ремонтно-судостроительного завода вновь подтвердил высокий потенциал в области судостроения. Успешная деятельность требует приложения огромных усилий по организации производства, внедрению инновационных технологий, постоянного интеллектуального роста. И вам удается следовать этим курсом. Расширение линейки услуг по строительству морской техники позволяет коллективу завода уверенно смотреть в будущее», – подчеркнул руководитель ведомства.

Отметим, построенный в Ливадии катер предназначен для использования в прибрежной морской зоне и на внутренних водных путях в качестве универсальной платформы – носителя специализированного оборудования и технических средств.

Справочно: многофункциональный модульный катер проекта 23370 соответствует классу судов смешанного (река-море) плавания. Судно обладает улучшенной мореходностью и увеличенной скоростью полного хода, улучшенными условиями обитаемости и возможностью размещения дополнительного спецперсонала, усовершенствованным водолазным комплексом, более эффективным комплексом средств пожаротушения с увеличенной производительностью и значительно расширенной номенклатурой переносных средств и снаряжения.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: судостроение  ливадия  приморье 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru