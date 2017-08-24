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Построенный в Приморье для ТОФ новый катер будет использоваться в качестве универсальной платформы
Многофункциональный катер спустили на воду на Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе в Приморском крае
Судно предназначено для выполнения поисковых, аварийно-спасательных и подводно-технических работ в пунктах базирования Военно-морского флота на открытых рейдах, в гаванях и прибрежных районах, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
В эту субботу, 26 августа, Ливадийский ремонтно-судостроительный завод отметит свое 70-летие. По словам генерального директора предприятия Юрия Бадодина, сегодня завод, на котором трудятся более 500 человек, выполняет государственный оборонный заказ, ремонтирует рыболовецкий флот и активно развивает судостроение.
«Завод выполняет более 100 заказов в год. За время своего существования он построил 84 судна, многофункциональный модульный катер проекта 23370 – 85-ый по счету», – отметил он.
Директор департамента промышленности Приморского края Сергей Ковалев поздравил коллектив предприятия со знаменательным событием, выразив надежду, что в ближайшее время в корабельный состав управления поисковых и аварийно-спасательных работ Тихоокеанского флота будет включен еще один катер специального назначения.
«Коллектив Ливадийского ремонтно-судостроительного завода вновь подтвердил высокий потенциал в области судостроения. Успешная деятельность требует приложения огромных усилий по организации производства, внедрению инновационных технологий, постоянного интеллектуального роста. И вам удается следовать этим курсом. Расширение линейки услуг по строительству морской техники позволяет коллективу завода уверенно смотреть в будущее», – подчеркнул руководитель ведомства.
Отметим, построенный в Ливадии катер предназначен для использования в прибрежной морской зоне и на внутренних водных путях в качестве универсальной платформы – носителя специализированного оборудования и технических средств.
Справочно: многофункциональный модульный катер проекта 23370 соответствует классу судов смешанного (река-море) плавания. Судно обладает улучшенной мореходностью и увеличенной скоростью полного хода, улучшенными условиями обитаемости и возможностью размещения дополнительного спецперсонала, усовершенствованным водолазным комплексом, более эффективным комплексом средств пожаротушения с увеличенной производительностью и значительно расширенной номенклатурой переносных средств и снаряжения.
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