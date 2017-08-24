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Почти 1,5 тысячи индивидуальных предпринимателей Приморья зарегистрировались через МФЦ

24 Августа 2017, 11:24 | Приморье

В многофункциональных центрах «Мои документы» в Приморье за первое полугодие 2017 года зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей почти 1,5 тысячи физических лиц.

Как сообщил директор департамента информатизации и телекоммуникации Илья Красильников, для субъектов малого и среднего предпринимательства доступен широкий спектр услуг, оказываемых по принципу «одного окна».

«На сегодняшний день МФЦ оказывает 46 видов услуг для предпринимателей: от государственной регистрации до получения различных лицензий и разрешений. Чаще всего обращаются по поводу регистрации прав на недвижимое имущество. Это очень удобно – за одно посещение учреждения оформить все необходимые документы и в этом же МФЦ потом их забрать. Также в этом году поступило много заявок на выдачу разрешения на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию», – рассказал он.

Глава ведомства отметил, что представленные услуги пригодятся как начинающим, так и опытным предпринимателям, а благодаря работе по оптимизации предоставления госуслуг данный перечень будет только расширяться.

Отметим, на территории края действует 37 муниципальных многофункциональных центров и один краевой, в которых можно получить более 200 государственных услуг. Ежедневно в приморских МФЦ обсуживают около пяти тысяч посетителей.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: малый бизнес  МФЦ 



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