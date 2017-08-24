Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Почти 1,5 тысячи индивидуальных предпринимателей Приморья зарегистрировались через МФЦ
В многофункциональных центрах «Мои документы» в Приморье за первое полугодие 2017 года зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей почти 1,5 тысячи физических лиц.
Как сообщил директор департамента информатизации и телекоммуникации Илья Красильников, для субъектов малого и среднего предпринимательства доступен широкий спектр услуг, оказываемых по принципу «одного окна».
«На сегодняшний день МФЦ оказывает 46 видов услуг для предпринимателей: от государственной регистрации до получения различных лицензий и разрешений. Чаще всего обращаются по поводу регистрации прав на недвижимое имущество. Это очень удобно – за одно посещение учреждения оформить все необходимые документы и в этом же МФЦ потом их забрать. Также в этом году поступило много заявок на выдачу разрешения на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию», – рассказал он.
Глава ведомства отметил, что представленные услуги пригодятся как начинающим, так и опытным предпринимателям, а благодаря работе по оптимизации предоставления госуслуг данный перечень будет только расширяться.
Отметим, на территории края действует 37 муниципальных многофункциональных центров и один краевой, в которых можно получить более 200 государственных услуг. Ежедневно в приморских МФЦ обсуживают около пяти тысяч посетителей.
Новости тематики
- Почти 1,5 тысячи индивидуальных предпринимателей Приморья зарегистрировались через МФЦ
- У построенного еще к саммиту АТЭС завода "Хендэ Электросистемы" появился новый неожиданный владелец
- В Приморье со стапеля сошел вице-премьер
- Инвестиционный климат Приморья зависит от слаженной работы каждого звена
- Сын Игоря Пушкарева стал мультимиллионером
- Бизнес Приморья покажет на ВЭФ самые масштабные проекты для инвестиций
- Денис САРАНА: Режим свободного порта добавил бизнесу драйва
- Делегация Вьетнама примет участие в третьем Восточном экономическом форуме
- В Приморье порт Зарубино ждет инвесторов
- Таможня идет навстречу бизнесу Дальнего Востока
Новости раздела
- Китай хочет получить здоровый продукт из Приморья
- Почти 1,5 тысячи индивидуальных предпринимателей Приморья зарегистрировались через МФЦ
- У построенного еще к саммиту АТЭС завода "Хендэ Электросистемы" появился новый неожиданный владелец
- Во Владивостоке "Бодрость" снова бодрит
- Шахтерский юбилей
- В Приморье со стапеля сошел вице-премьер
- Инвестиционный климат Приморья зависит от слаженной работы каждого звена
- Аграрии региона остались без страховых выплат
- Сын Игоря Пушкарева стал мультимиллионером
- Спекулянты решили подзаработать на школьниках
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Сын Игоря Пушкарева стал мультимиллионером
- У построенного еще к саммиту АТЭС завода "Хендэ Электросистемы" появился новый неожиданный владелец
- Россияне потянулись в обменники
- Путин прошелся по инвестпроектам на Дальнем Востоке
- Одним телеканалом в телевизорах приморцев стало меньше
- На "дальневосточном гектаре" можно делать все, что "не запрещено"
- Минобороны, Росгвардия и ФСБ получили от Путина право изымать любые нужные им земельные участки
- Бумажные деньги в России начинают менять на пластиковые
- В Хабаровском крае завод деревообработки ГК Russia Forest Groups откроют дистанционно
- 22 августа Дальний Восток ждет солнечное затмение