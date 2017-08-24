Во Владивостоке "Бодрость" снова бодрит

Во Владивостоке после реконструкции и двадцатилетнего перерыва заработал популярный оздоровительный комплекс

История известной владивостокской бани «Бодрость» началась с 1 января далекого 1980 года. Тогда новое двухэтажное здание выгодно отличалось от прочих муниципальных бань города, и быстро завоевало элитную по тем временам публику, любившую этот специфический вид отдыха - побаниться.

Отмечалось, что тогда эта баня отличалась каким-то особым комфортом и гипнотическим притяжением. На какое-то время она была даже неким городским символом лучшей жизни.

На первом этаже бани «Бодрость» тогда имелось отделение гидропатии с ваннами, на втором - два моечных отделения вместимостью по 25 человек каждое. Естественно, одно было женским, а второе мужским. В каждом моечном отделении было по две сауны вместимостью по 7-8 человек, парная - на 10-12 парящихся, бассейн, душевая и массажная комнаты. Душ можно было выбирать - циркулярный, восходящий или Шарко. Для парки помимо березовых и дубовых веников предлагались и хвойные. Работала тогда баня с 7.30 до 22.30. Помывочный сеанс был ограничен полутора часами, но особо заядлые любители оставались и на вторые сроки.

Интенсивная и экстремальная по условиям эксплуатация здания уже в начале 1990-х начала требовать хорошего капремонта. После приватизации оно оказалось в руках коллектива, который, однако, не справился с бременем собственности и уступил его частному лицу. Но эта рокировка уже не помогла, и в середине 1990-х баня по причине несоответствия санитарным требованиям была прикрыта.

Первая попытка реконструкции «Бодрости» оказалась безуспешной, и затем разрушающееся здание оказалось на балансе администрации Фрунзенского района Владивостока.

Поиск чиновниками желающих продолжить возрождение «Бодрости» долгое время не приносил успеха. Лишь в конце марта 2014 года был найден предприниматель, который взялся за это, казалось бы, безнадежное дело. И потребовалось еще три года, чтобы завершить реконструкцию здания и открыть его для посетителей.

Что удобно, у бани появилась своя приличная парковка, которая для банящихся совершенно бесплатна - хоть целые сутки мойся. Но для тех, кто не моется, платная парковка. Открыта теперь «Бодрость» практически круглосуточно. Технический перерыв приходится лишь на ранние и невостребованные людьми утренние часы - с 5.00 до 8.00.

Набор помещений - из расчета широкого спектра банных услуг - раздевалки, бассейны с тремя разными по температуре водами, душевые кабинки, различные сауны, в том числе - «кислородная» и «солевая пещера», массажные комнаты, пилинговые и фенные помещения, курилка, туалеты. Есть детская зона, бесплатная для банящихся биллиардная, кафе с большим телевизором, пивной бар, пиццерия и пр. В основном все это уже работает.













Старый добрый оздоровительный комплекс «Бодрость» снова вступил в борьбу за чистоту тела и духа горожан. Фото автора.

Дети до трех лет этот комплекс, оказывается, могут посещать совершенно бесплатно. Пенсионеры пользуются 10-процентным уважением - именно такова скидка по пенсионному удостоверению.

Надо отметить, что большого наплыва посетителей пока нет. За сутки комплекс посещает около 80-100 человек, которых обслуживает персонал примерно в 20 работников. Предполагается, что где-то к новому году посещаемость сможет вырасти до 150 человек. Но и при этом вряд ли здесь будет тесно и шумно. Стратегия комплекса основана на том, что увеличения посещаемости в короткий срок сегодня не добиться, поскольку и традиция бани сегодня несколько подорвана, и есть определенная конкуренция.

Как сказал директор по развитию комплекса Сергей БЕССОНОВ, сейчас в «Бодрости» продолжает отлаживаться сервис, активно идет работа по замечаниям посетителей, завоевываются доверие и постоянные клиенты. Он также отметил, что в дальнейшем комплекс продолжит свое развитие. Для этого предстоит освоить порядка 800 кв. метров помещений пустующего пока третьего этажа и эксплуатируемую кровлю.