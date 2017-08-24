Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке "Бодрость" снова бодрит
Во Владивостоке после реконструкции и двадцатилетнего перерыва заработал популярный оздоровительный комплекс
История известной владивостокской бани «Бодрость» началась с 1 января далекого 1980 года. Тогда новое двухэтажное здание выгодно отличалось от прочих муниципальных бань города, и быстро завоевало элитную по тем временам публику, любившую этот специфический вид отдыха - побаниться.
Отмечалось, что тогда эта баня отличалась каким-то особым комфортом и гипнотическим притяжением. На какое-то время она была даже неким городским символом лучшей жизни.
На первом этаже бани «Бодрость» тогда имелось отделение гидропатии с ваннами, на втором - два моечных отделения вместимостью по 25 человек каждое. Естественно, одно было женским, а второе мужским. В каждом моечном отделении было по две сауны вместимостью по 7-8 человек, парная - на 10-12 парящихся, бассейн, душевая и массажная комнаты. Душ можно было выбирать - циркулярный, восходящий или Шарко. Для парки помимо березовых и дубовых веников предлагались и хвойные. Работала тогда баня с 7.30 до 22.30. Помывочный сеанс был ограничен полутора часами, но особо заядлые любители оставались и на вторые сроки.
Интенсивная и экстремальная по условиям эксплуатация здания уже в начале 1990-х начала требовать хорошего капремонта. После приватизации оно оказалось в руках коллектива, который, однако, не справился с бременем собственности и уступил его частному лицу. Но эта рокировка уже не помогла, и в середине 1990-х баня по причине несоответствия санитарным требованиям была прикрыта.
Первая попытка реконструкции «Бодрости» оказалась безуспешной, и затем разрушающееся здание оказалось на балансе администрации Фрунзенского района Владивостока.
Поиск чиновниками желающих продолжить возрождение «Бодрости» долгое время не приносил успеха. Лишь в конце марта 2014 года был найден предприниматель, который взялся за это, казалось бы, безнадежное дело. И потребовалось еще три года, чтобы завершить реконструкцию здания и открыть его для посетителей.
Что удобно, у бани появилась своя приличная парковка, которая для банящихся совершенно бесплатна - хоть целые сутки мойся. Но для тех, кто не моется, платная парковка. Открыта теперь «Бодрость» практически круглосуточно. Технический перерыв приходится лишь на ранние и невостребованные людьми утренние часы - с 5.00 до 8.00.
Набор помещений - из расчета широкого спектра банных услуг - раздевалки, бассейны с тремя разными по температуре водами, душевые кабинки, различные сауны, в том числе - «кислородная» и «солевая пещера», массажные комнаты, пилинговые и фенные помещения, курилка, туалеты. Есть детская зона, бесплатная для банящихся биллиардная, кафе с большим телевизором, пивной бар, пиццерия и пр. В основном все это уже работает.
Старый добрый оздоровительный комплекс «Бодрость» снова вступил в борьбу за чистоту тела и духа горожан. Фото автора.
Дети до трех лет этот комплекс, оказывается, могут посещать совершенно бесплатно. Пенсионеры пользуются 10-процентным уважением - именно такова скидка по пенсионному удостоверению.
Надо отметить, что большого наплыва посетителей пока нет. За сутки комплекс посещает около 80-100 человек, которых обслуживает персонал примерно в 20 работников. Предполагается, что где-то к новому году посещаемость сможет вырасти до 150 человек. Но и при этом вряд ли здесь будет тесно и шумно. Стратегия комплекса основана на том, что увеличения посещаемости в короткий срок сегодня не добиться, поскольку и традиция бани сегодня несколько подорвана, и есть определенная конкуренция.
Как сказал директор по развитию комплекса Сергей БЕССОНОВ, сейчас в «Бодрости» продолжает отлаживаться сервис, активно идет работа по замечаниям посетителей, завоевываются доверие и постоянные клиенты. Он также отметил, что в дальнейшем комплекс продолжит свое развитие. Для этого предстоит освоить порядка 800 кв. метров помещений пустующего пока третьего этажа и эксплуатируемую кровлю.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Во Владивостоке "Бодрость" снова бодрит
- Спекулянты решили подзаработать на школьниках
- Российский бензин удивил европейских специалистов своим качеством
- Восстановление железной дороги на участке Барановский-Хасан ДВЖД идет круглосуточно
- Приморские свиньи захрюкают на китайском
- Предприниматели Приморья поборются за гранты фонда "Навстречу переменам"
- В Приморье на аукционе рыбоводный участок был продан за баснословную сумму
- Владимиру Миклушевскому раскрыли секрет производства "Подольского"
- Аппетиты нотариусов растут
- В Приморье появится еще один универсальный порт
Новости раздела
- У построенного еще к саммиту АТЭС завода "Хендэ Электросистемы" появился новый неожиданный владелец
- Во Владивостоке "Бодрость" снова бодрит
- Шахтерский юбилей
- В Приморье со стапеля сошел вице-премьер
- Инвестиционный климат Приморья зависит от слаженной работы каждого звена
- Аграрии региона остались без страховых выплат
- Сын Игоря Пушкарева стал мультимиллионером
- Спекулянты решили подзаработать на школьниках
- Приморские буренки замычат по-вьетнамски
- Бизнес Приморья покажет на ВЭФ самые масштабные проекты для инвестиций
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Сын Игоря Пушкарева стал мультимиллионером
- У построенного еще к саммиту АТЭС завода "Хендэ Электросистемы" появился новый неожиданный владелец
- Приморцев предупреждают о новом виде мошенничества в аэропортах стран АТР, Турции и Египта
- Россияне потянулись в обменники
- Глава Хасанского района: "Никаких вредных производств на территории района не планируется"
- Путин прошелся по инвестпроектам на Дальнем Востоке
- Одним телеканалом в телевизорах приморцев стало меньше
- На "дальневосточном гектаре" можно делать все, что "не запрещено"
- Минобороны, Росгвардия и ФСБ получили от Путина право изымать любые нужные им земельные участки
- Бумажные деньги в России начинают менять на пластиковые